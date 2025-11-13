Ανδρουλάκης: «Βεντέτα σημαίνει έγκλημα τιμής» – Απαράδεκτη δήλωση, να την αποσύρει, λέει ο Παύλος Μαρινάκης

Απαράδεκτη χαρακτηρίζει η κυβέρνηση, δια στόματος Παύλου Μαρινάκη, τη δήλωση που έκανε νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ανέφερε -απαντώντας σε ερώτηση στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ για την εγκληματικότητα στην Κρήτη- πως «βεντέτα σημαίνει έγκλημα τιμής». Τον καλεί, δε, να την αποσύρει.

Πιο συγκεκριμένα, σε δήλωσή του απόψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υπογραμμίζει τα ακόλουθα:

«Σήμερα το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε τηλεοπτική του συνέντευξη δήλωσε: “Έχουμε μπερδέψει τα εγκλήματα τιμής με τη στυγνή διαφθορά που αφορά συμμορίες, μη τα συγχέουμε όλα. Βεντέτα σημαίνει έγκλημα τιμής”.

Μπορεί να μας εξηγήσει τι εννοεί; Υπάρχουν ανθρωποκτονίες “δικαιολογημένες”; Υπάρχουν ανθρωποκτονίες με μεγαλύτερη και κάποιες άλλες με μικρότερη απαξία; Μήπως ετοιμάζεται ο κ. Ανδρουλάκης να προτείνει και αλλαγή του ποινικού κώδικα που να ρίχνει στα “μαλακά” μια δολοφονία στο πλαίσιο “βεντέτας”; Ή απλώς συμβαίνει το προφανές, δηλαδή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαϊδεύει τα αυτιά κάποιων ψηφοφόρων;

Όπως και να έχει, ο κ. Ανδρουλάκης χρωστάει εξηγήσεις, εκτός εάν, αφού αντιληφθεί τι είπε, αποσύρει την απαράδεκτη δήλωσή του».

Τι είχε πει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Μιλώντας σήμερα το πρωί στην εκπομπή «Αταίριαστοι» στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην πρωτοβουλία του για την οπλοχρησία στην Κρήτη και τις παρεμβάσεις και συνέργειες σε εκπαιδευτικό και κοινωνικό επίπεδο.

Εκεί, σύμφωνα και με τη σχετική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, είπε: «Έχουμε μπερδέψει τα “εγκλήματα τιμής” με τη στυγνή διαφθορά που αφορά συμμορίες, μη τα συγχέουμε όλα. Βεντέτα σημαίνει “έγκλημα τιμής”. Η Κρήτη έχει χαμηλότερο μέσο όρο ανθρωποκτονιών απ’ ό,τι η υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή, στην Κρήτη που αντιπροσωπεύει το 6% του συνολικού πληθυσμού, οι ανθρωποκτονίες είναι στο 2,5%».

Δείτε το απόσπασμα με τη δήλωση Ανδρουλάκη

Απάντηση ΠΑΣΟΚ

«Ο πολιτικός πανικός της κυβέρνησης οδηγεί τον κ. Μαρινάκη σε ολισθηρούς δρόμους. Συνέλθετε» σχολίασε το ΠΑΣΟΚ αναφορικά με τη δήλωση Μαρινάκη.

Σε σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Παλιά του τέχνη κόσκινο του κ. Μαρινάκη.