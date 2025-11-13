Από-τα-κόκκινα-δάνεια-στα-ρεκόρ-κερδοφορίας:-Η-θεαματική-ανάκαμψη-των-ελληνικών-τραπεζών

Οι ελληνικές τράπεζες διανύουν μια περίοδο πρωτοφανούς ανάκαμψης, αφήνοντας οριστικά πίσω την εποχή των κεφαλαιακών αδυναμιών και των μη εξυπηρετούμενων δανείων που στιγμάτισαν την προηγούμενη δεκαετία. Με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες κατέγραψαν συνολικά καθαρά κέρδη περίπου €3,6 δισ. στο εννεάμηνο του 2025, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία που ξεκίνησε το 2023.

Η μεταμόρφωση αυτή δεν ήρθε τυχαία. Αποτελεί το αποτέλεσμα ενός συστηματικού και επίπονου μετασχηματισμού που ξεκίνησε με την αντιμετώπιση του μεγαλύτερου προβλήματος του ελληνικού τραπεζικού συστήματος: των μη εξυπηρετούμενων δανείων που το 2016 είχαν φτάσει στο ιλιγγιώδες ύψος του 47% επί του συνόλου των χορηγήσεων.

Η Πορεία από την Κρίση στην Ευημερία

Η ιστορία της ανάκαμψης των ελληνικών τραπεζών είναι η ιστορία μιας μεθοδικής εξυγίανσης. Το 2016, με τον δείκτη NPEs στο 47%, οι τράπεζες βρίσκονταν σε απόλυτη ασφυξία, αδυνατώντας να χρηματοδοτήσουν την οικονομία και απαιτώντας επανειλημμένες κεφαλαιακές ενισχύσεις από το δημόσιο. Σήμερα, μόλις εννέα χρόνια αργότερα, ο μέσος δείκτης NPEs βελτιώθηκε σε 2,6% το 2024 από 3,5% το 2023, κάτω από τον ισπανικό (3,0%) και κοντά στις ιταλικές τράπεζες (2,4%).

Η επίτευξη αυτών των επιπέδων απαίτησε πάνω από 44 συναλλαγές σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια συνολικής αξίας άνω των 65 δισεκατομμυρίων ευρώ από το 2021 έως το 2023, έναντι μόλις 10 δισ. ευρώ την περίοδο 2017-2020. Το Σχέδιο «Ηρακλής», σε συνδυασμό με τιτλοποιήσεις και τη συνεργασία με εξειδικευμένους διαχειριστές, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στον καθαρισμό των τραπεζικών ισολογισμών.

Τα Κέρδη ανά Τράπεζα: Μια Ανάλυση

Παρά το αρνητικό περιβάλλον που δημιουργούν τα μειωμένα επιτόκια της ΕΚΤ, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες κατάφεραν να διατηρήσουν την κερδοφορία τους σε υψηλά επίπεδα:

Τράπεζα Κέρδη 9μήνου 2025 Δείκτης NPEs 2024 Μερίσματα Εθνική Τράπεζα €964 εκατ 2,6% 60% κερδών Τράπεζα Πειραιώς €854 εκατ 2,6% 50% κερδών Alpha Bank €704 εκατ 3,8% €352 εκατ Eurobank €1,033 δισ 2,9% 50%-60% κερδών ΣΥΝΟΛΟ ~€3,6 δισ. Μ.Ο. 2,9% –

Εθνική Τράπεζα

Η Εθνική Τράπεζα κατέγραψε κέρδη μετά φόρων περίπου €1 δισ. στο εννεάμηνο 2025, με απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 15,6%. Η τράπεζα σχηματίζει πρόβλεψη για διανομή 60% επί των κερδών του 2025 και ανακοίνωσε ενδιάμεσο μέρισμα €200 εκατ. για τις 14 Νοεμβρίου. Τα εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν 12% ετησίως στα 34,7 δισ. ευρώ, με ενίσχυση €1,8 δισ. από την αρχή του έτους.

Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε καθαρά κέρδη €854 εκατ. στο 9μηνο, ενώ τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 10% σε ετήσια βάση, ωθούμενα κυρίως από τις προμήθειες χρηματοδοτήσεων, τα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα και τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών. Ο δείκτης NPE μειώθηκε στο 2,5% από 3,2% πριν από έναν χρόνο.

Alpha Bank

Η Alpha Bank κατέγραψε στο εννεάμηνο του 2025 καθαρά κέρδη €703,7 εκατ., αυξημένα κατά 44% σε σχέση με το 2024, επιτυγχάνοντας ήδη το 75% του ετήσιου στόχου κερδοφορίας. Η πιστωτική επέκταση διαμορφώθηκε σε €2,2 δισ. στο εννεάμηνο, με κύρια ώθηση από τις χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων.

Eurobank

Η Eurobank ανακοίνωσε προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη €1,058 δισ. για το εννεάμηνο του 2025, με τα συνολικά καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε €1,033 δισ. Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες, με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να ενισχύονται σε ετήσια βάση κατά 11,8% σε €557 εκατ. το εννεάμηνο 2025 και να συνεισφέρουν 52,7% στη κερδοφορία του Ομίλου.

Οι Πυλώνες της Κερδοφορίας

Η ισχυρή κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

1. Έσοδα από Τόκους: Παρά τη νομισματική χαλάρωση της ΕΚΤ που ασκεί πίεση στα καθαρά έσοδα από τόκους, οι τράπεζες κατάφεραν να διατηρήσουν ικανοποιητικά επίπεδα εσόδων. Τα καθαρά έσοδα από τόκους της Εθνικής μειώθηκαν κατά 9,8% σε ετήσια βάση το εννεάμηνο 2025, όμως η αύξηση της δανειοδότησης της οικονομίας αντισταθμίζει τις καθοδικές πιέσεις.

2. Έσοδα από Προμήθειες: Τα έσοδα από προμήθειες επιδεικνύουν ιδιαίτερα ισχυρή δυναμική. Τα υπό διαχείριση αμοιβαία κεφάλαια πελατών της Eurobank αυξήθηκαν κατά 32% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €9,3 δισ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Η στροφή των αποταμιευτών προς επενδυτικά προϊόντα ενισχύει σημαντικά τις προμήθειες διαχείρισης.

3. Μείωση Προβλέψεων: Η σημαντική πρόοδος στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει μειώσει δραστικά τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, απελευθερώνοντας κεφάλαια και ενισχύοντας τα καθαρά αποτελέσματα.

Η Πιστωτική Επέκταση ως Στρατηγική Επιλογή

Με δεδομένη τη μείωση των επιτοκίων, η ενίσχυση της πιστωτικής επέκτασης αποτελεί τον βασικό μοχλό για μία βιώσιμη και ισχυρή κερδοφορία των τραπεζών. Το 2024 οι τέσσερις συστημικές τράπεζες αύξησαν τα ενήμερα δάνειά τους κατά περίπου €13,8 δισ., που αποτελεί την ισχυρότερη επίδοση των 15 τελευταίων ετών.

Η πιστωτική επέκταση ενισχύθηκε κατά 9% για το 2024 στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα, κατά 13,8% στις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις. Οι Έλληνες τραπεζίτες έχουν δηλώσει στόχο για νέα δάνεια τουλάχιστον ύψους €10 δισ. το 2025, ωφελούμενοι σημαντικά από την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και την αύξηση του εταιρικού δανεισμού.

Η Eurobank αύξησε τα δάνεια οργανικά κατά €3,3 δισ. το εννεάμηνο 2025, εκ των οποίων €2 δισ. στην Ελλάδα και €1,2 δισ. στο εξωτερικό. Η συνεχιζόμενη απορρόφηση των κονδυλίων στήριξης της ΕΕ μέσω του σχεδίου «Ελλάδα 2.0» αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη ζήτηση για εταιρικά δάνεια.

Η Επιστροφή των Διεθνών Επενδυτών

Η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης έχει λειτούργησει ως καταλύτης για την επιστροφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος στον τραπεζικό κλάδο. Ο οίκος S&P αναβάθμισε την Εθνική Τράπεζα και την Eurobank στην επενδυτική βαθμίδα (BBB- με σταθερές προοπτικές από ΒΒ+), την Τράπεζα Πειραιώς στη βαθμίδα BB+ με σταθερές προοπτικές από ΒΒ.

Οι διεθνείς επενδυτές, απόντες για σχεδόν δύο δεκαετίες, επιστρέφουν σταδιακά στις ελληνικές τράπεζες, αναγνωρίζοντας την ισχυρή ανθεκτικότητα και τη βελτιωμένη κεφαλαιακή βάση του συστήματος. Η JP Morgan αναβαθμίζει τις προβλέψεις της για την Πειραιώς μετά τα ισχυρά αποτελέσματα του 2024 και θέτει νέα τιμή-στόχο τα €6,30.

Μερίσματα και Επιστροφή Αξίας στους Μετόχους

Μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις της περιόδου είναι η επιστροφή των τραπεζών στη διανομή μερισμάτων. Η Εθνική Τράπεζα σχηματίζει πρόβλεψη για διανομή 60% επί των κερδών του 2025, ενώ η Eurobank ανέβασε τον στόχο για διανομή μερίσματος άνω του 50% και μέχρι 60% των κερδών του 2025.

Η Alpha Bank προβλέπει διανομή μερίσματος €352 εκατ., που αντιστοιχεί σε περίπου 50% των δημοσιευμένων κερδών, καθώς και προμέρισμα €111 εκατ. τον Δεκέμβριο. Η Τράπεζα Πειραιώς ενέκρινε τη διανομή μερίσματος σε μετρητά, ποσού €373 εκατ. ή €0,298 ανά μετοχή, για τη χρήση 2024, το οποίο πληρώθηκε στις 10 Ιουνίου 2025.

Οι Προκλήσεις που Έρχονται

Παρά τη θετική πορεία, οι ελληνικές τράπεζες αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις. Η πίεση στα καθαρά έσοδα από τόκους είναι εμφανής λόγω της νομισματικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, με τις μειώσεις επιτοκίων να αναμένεται να συνεχιστούν το 2025. Οι τράπεζες θα πρέπει να διαφοροποιήσουν περαιτέρω τις πηγές εσόδων τους, επενδύοντας σε τομείς όπως το bancassurance, το wealth management και το asset management.

Η πρόσφατη εξαγορά της Eurolife από την Eurobank αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την περαιτέρω διαφοροποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου και την ενίσχυση των δραστηριοτήτων. Η διείσδυση των ασφαλειών στην Ελλάδα παραμένει χαμηλή σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης.

Επιπλέον, οι νέες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και διακυβερνητικούς κινδύνους (ESG), που τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2027, απαιτούν από τις τράπεζες να προβλέπουν πώς οι κλιματικές αλλαγές θα επηρεάσουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια και τη βιωσιμότητα των δανείων τους.

Το Διεθνές Προφίλ των Ελληνικών Τραπεζών

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διεθνής παρουσία αποτελεί σημαντικό στοιχείο του επιχειρηματικού μοντέλου ορισμένων τραπεζών. Οι δραστηριότητες της Eurobank στο εξωτερικό συνεισέφεραν 52,7% στη κερδοφορία του Ομίλου το εννεάμηνο 2025, με ισχυρή παρουσία στην Κύπρο και τη Βουλγαρία.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της Eurobank ενισχύθηκαν στην Κύπρο κατά 10,3% έναντι του εννεαμήνου 2024 σε €370 εκατ., ενώ τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων διαμορφώθηκαν σε €54,3 δισ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, εκ των οποίων €36 δισ. στην Ελλάδα, €8,6 δισ. στην Κύπρο και €8,7 δισ. στη Βουλγαρία.

Συμπέρασμα

Η μεταμόρφωση των ελληνικών τραπεζών από την κρίση στην ευημερία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες επιτυχίες της μεταμνημονιακής περιόδου. Με κέρδη που αναμένεται να ξεπεράσουν τα €4,5 δισ. το 2025, δείκτες NPEs κάτω του 3% μέσο όρο, και ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, οι τράπεζες είναι πλέον σε θέση να στηρίξουν τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας και να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του μέλλοντος.

Ο οίκος S&P σημειώνει ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει φθάσει σε ένα σημείο καμπής και τώρα θα επιζητά να χρησιμοποιεί κεφάλαια για να μεγεθύνει τον ισολογισμό του και να διατηρεί την κερδοφορία. Το ερώτημα δεν είναι πλέον αν οι ελληνικές τράπεζες θα επιβιώσουν, αλλά πώς θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται και να δημιουργούν αξία για τους μετόχους τους και την ελληνική οικονομία.