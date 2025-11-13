Αυτά-είναι-τα-3-υπερσύγχρονα-αεροσκάφη-της-Πυροσβεστικής

Τα πρώτα ιδιόκτητα πυροσβεστικά αεροσκάφη στην ιστορία του Πυροσβεστικού Σώματος παρέλαβε η Ελλάδα, σε μία τελετή που πραγματοποιήθηκε παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος χαρακτήρισε τη στιγμή «συμβολική» και «ιστορική» για τη χώρα.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η παραλαβή σηματοδοτεί την έναρξη υλοποίησης του πιο φιλόδοξου προγράμματος αναβάθμισης των εναέριων μέσων Πολιτικής Προστασίας, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και αποτελεί «τη μεγαλύτερη επένδυση στην ανθεκτικότητα της πατρίδας μας».

Όπως τόνισε, πρόκειται για επένδυση απολύτως απαραίτητη, καθώς η χώρα καλείται να αντιμετωπίσει «ποικιλόμορφες κρίσεις» που εντείνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής. «Όσο η μάχη με την κλιματική κρίση γίνεται πιο δύσκολη, τόσο πρέπει και εμείς να αναβαθμίζουμε τα μέσα που διαθέτουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για «ποιοτικό άλμα» στις επιχειρησιακές δυνατότητες του Πυροσβεστικού Σώματος, σημειώνοντας ότι τα νέα αεροσκάφη διαθέτουν υπερσύγχρονα οπτικά συστήματα και κάμερες, που επιτρέπουν καλύτερη παρακολούθηση και πρόληψη των πυρκαγιών.

Επεσήμανε επίσης ότι το κόστος πτήσης είναι σημαντικά χαμηλότερο, ενώ τα νέα μέσα εντάσσονται σε ένα ενιαίο δόγμα εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας, γεγονός που επιτρέπει τη χρήση τους και για αποστολές επιτήρησης συνόρων.

Κεφαλογιάννης: Η Πολιτική Προστασία αποκτά τα δικά της αεροσκάφη – Ένα βήμα επιχειρησιακής αυτονομίας για τη χώρα

Ως «ιστορική ημέρα για την Πολιτική Προστασία της πατρίδας μας» χαρακτήρισε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης την παραλαβή των νέων αεροσκαφών που εντάσσονται στον στόλο του Πυροσβεστικού Σώματος, τα οποία – όπως τόνισε – αποκτώνται για πρώτη φορά ως ιδιόκτητα μέσα και όχι με μίσθωση, επισημαίνοντας ότι η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί «ένα ουσιαστικό βήμα επιχειρησιακής αυτονομίας του Πυροσβεστικού Σώματος και συνολικά του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας».

Ο κ. Κεφαλογιάννης τόνισε ότι τα νέα αεροσκάφη επιτρέπουν στο Πυροσβεστικό Σώμα να επιτελεί, να ελέγχει και να παρεμβαίνει χωρίς εξαρτήσεις, προσφέροντας μεγαλύτερη ετοιμότητα και ταχύτερη ανταπόκριση σε κρίσιμα συμβάντα.

«Αυτή η ικανότητα θα μεταφραστεί σε πιο αποτελεσματική πρόληψη, μεγαλύτερη ετοιμότητα και ταχύτερη ανταπόκριση. Θα βλέπουμε τα φαινόμενα πριν εξελιχθούν σε κρίσεις», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι το έργο είναι αποτέλεσμα συνεχούς προσπάθειας πολλών ανθρώπων και φορέων.

«Είναι μια σκυταλοδρομία ευθύνης, όπου κάθε κρίκος του μηχανισμού προσθέτει κάτι παραπάνω, παραδίδοντας μια χώρα πιο έτοιμη, πιο οργανωμένη, πιο ανθεκτική», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τα νέα αεροσκάφη, όπως εξήγησε, θα αξιοποιούνται σε πολλαπλές αποστολές, όχι μόνο στην κατάσβεση πυρκαγιών αλλά και στην παρακολούθηση φυσικών φαινομένων, στην έρευνα και διάσωση, στην εκτίμηση ζημιών και στον συντονισμό επιχειρήσεων.

«Δεν προσθέτουν απλώς εξοπλισμό, αλλά φέρνουν πιο κοντά θεσμούς, υπηρεσίες και ανθρώπους που υπηρετούν τον ίδιο σκοπό — την ασφάλεια της πατρίδας μας», σημείωσε.

«Όλες αυτές οι παρεμβάσεις μετασχηματίζουν τον μηχανισμό σε έναν σύγχρονο, λειτουργικό και τεχνολογικά ώριμο οργανισμό. Διαμορφώνουν μια νέα κουλτούρα διαχείρισης κινδύνου που βλέπει τις κρίσεις όχι ως αναπόφευκτα γεγονότα, αλλά ως προκλήσεις που μπορούμε να προβλέψουμε, να προλάβουμε και να περιορίσουμε», υπογράμμισε.

Κλείνοντας, ο υπουργός επισήμανε:

«Ένα κράτος που μαθαίνει, εξελίσσεται και προστατεύει πριν χρειαστεί να απολογηθεί. Ένα κράτος που δεν μετρά την αξία του στις δηλώσεις μετά από μια κρίση, αλλά στις πράξεις που την απέτρεψαν».

