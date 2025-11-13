Αυτιάς-σε-Κομισιόν:-«Πλήρη-αποκλεισμό-της-Τουρκίας-από-τα-αμυντικά-κονδύλια»

«Έχουμε χρέος να στηρίξουμε τις κοινωνίες μας, άμεσα και αποφασιστικά, με γνώμονα τον άνθρωπο, ο οποίος είναι και η κινητήρια δύναμη. Να αντιμετωπίσουμε το στεγαστικό πρόβλημα, τη δημογραφική κρίση και να συμβάλουμε στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με καλούς μισθούς που θα στηρίξουν και το ασφαλιστικό. Όμως, παράλληλα, η Τουρκία δεν έχει θέση σε κανένα πρόγραμμα όσο απειλεί την Ελλάδα και κατέχει το Βόρειο τμήμα της Κύπρου».

Αυτούς τους πυλώνες οικονομικής και εθνικής πολιτικής παρουσίασε από το βήμα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, στη συζήτηση του νέου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπογράμμισε, επίσης, την ανάγκη για θέσπιση πολιτικών που θα τονώσουν την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, ώστε να αυξηθούν οι μισθοί, να ενισχυθούν οι αγρότες, οι επιχειρήσεις και ειδικά οι μικρομεσαίες, και να αναβαθμιστεί το ασφαλιστικό σύστημα.

Στην παρέμβασή του, για άλλη μια φορά, ζήτησε τον πλήρη αποκλεισμό της Τουρκίας όσο δεν αίρει τις απειλές πολέμου κατά της Ελλάδος, σημειώνοντας την αδήριτη ανάγκη για ισότιμη οικονομική κάλυψη των Ανατολικών και Νοτίων συνόρων της Ευρώπης που είναι και σύνορα της Ελλάδας.

