Α. Σιάμισιης (Helleniq Energy): Guidance για πάνω από 1 δισ. EBITDA το 2025

Ξεκινά εντός του έτους ο πετρελαιαγωγός Θεσσαλονίκης – Σκοπίων, ο οποίος θα ενισχύσει το αποτύπωμα του Ομίλου στις αγορές καυσίμων των Δυτικών Βαλκανίων, όπως σημείωσε ο CEO του ενεργειακού Ομίλου.

Σε σχετικά ασφαλή τροχιά για υπέρβαση του 1 δισ. ευρώ συγκρίσιμης λειτουργικής κερδοφορίας θέτουν το 2025 τη Helleniq Energy τα αποτελέσματα 9μηνου, όπως σημείωσε ο CEO του Ομίλου, Ανδρέας Σιάμισιης, στο conference call με αναλυτές.

Υπενθυμίζεται ότι στο 9μηνο η συγκρίσιμη λειτουργική κερδοφορία άγγιξε τα 766 εκατ. ευρώ, καθώς οι επιδόσεις του τρίτου τριμήνου μπόρεσαν να αντισταθμίσουν την επίπτωση που είχε στο πρώτο μισό του έτους η συντήρηση του διυλιστηρίου Ελευσίνας. Κύριοι λόγοι ήταν η πολύ ικανοποιητική απόδοση του κλάδους διύλισης και οι πωλήσεις στο εξωτερικό, ενώ για πρώτη φορά το τρίτο τρίμηνο ενοποιήθηκε πλήρως η Enerwave (πρώην ELPEDISON).

Όπως υπογράμμισε ο κ. Σιάμισιης, το επόμενο πρόγραμμα συντήρησης αφορά το διυλιστήρια Ασπροπύργου, το οποίο προγραμματίζεται για το 1ο τρίμηνο του 2026. Όσον αφορά την είσοδο της ExxonMobil στις έρευνες για υδρογονάνθρακες στο μπλοκ 2 στο Ιόνιο, σημείωσε πως η αμερικανική εταιρεία θα εισφέρει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία.

Παράλληλα, τόνισε ότι εντός του έτους θα ξεκινήσει να επαναλειτουργεί ο πετρελαιαγωγός Θεσσαλονίκης – Σκοπίων, ο οποίος θα ενισχύσει το αποτύπωμα του Ομίλου στις αγορές καυσίμων των Δυτικών Βαλκανίων.