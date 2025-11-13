Βρετανία:-Ισχνή-η-ανάπτυξη-το-γ’-τρίμηνο

Η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου αναπτύχθηκε μόλις κατά 0,1% το γ’ τρίμηνο, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, σ’ ένα από τα πιο σημαντικά οικονομικά στοιχεία που δημοσιεύονται πριν από τον Φθινοπωρινό Προϋπολογισμό (σ.σ. παρουσιάζεται 26/11).

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters ανέμεναν ότι η οικονομία θα αναπτυσσόταν κατά 0,2% κατά την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, μετά από επέκταση 0,3% στο δεύτερο τρίμηνο.

Σε μηνιαία βάση, η οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,1% τον Σεπτέμβριο, μετά από μηδενική ανάπτυξη τον Αύγουστο (η οποία αναθεωρήθηκε προς τα κάτω από την επέκταση 0,1% στα προηγούμενα στοιχεία της ONS).

«Η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε περαιτέρω στο τρίτο τρίμηνο του έτους, με τις υπηρεσίες και τις κατασκευές να είναι ασθενέστερες από ό,τι την προηγούμενη περίοδο. Υπήρξε επίσης περαιτέρω συρρίκνωση της παραγωγής», δήλωσε την Πέμπτη η Λιζ ΜακΚίον, διευθύντρια Οικονομικών Στατιστικών της ONS.

Σε όλο το τρίμηνο, η μεταποίηση οδήγησε στην αδυναμία της παραγωγής, ανέφερε η ONS, αναφερόμενη στην κυβερνοεπίθεση στην Jaguar Land Rover, η οποία σταμάτησε την παραγωγή για πέντε εβδομάδες, ως σημαντική πηγή οικονομικής αναστάτωσης.

Στις 26 Νοεμβρίου η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς αναμένεται να ανακοινώσει νέες αυξήσεις φόρων προκειμένου να καλύψει μια δημοσιονομική μαύρη τρύπα.

Με πληροφορίες από CNBC