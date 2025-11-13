Γιατί-τα-τρακτέρ-θα-αποκλείσουν-και-τις-Βρυξέλλες

Η αγροτική οικονομία αποτελεί για άλλη μια φορά το πιο έντονο πολιτικό πεδίο μάχης της Ευρώπης. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σχεδόν σε όλη την Ευρώπη ο ξεσηκωμός των αγροτών.

«Τα τρακτέρ θα φτάσουν στις Βρυξέλλες από κάθε γωνιά της Ευρώπης», προειδοποιεί η Ιταλική Ομοσπονδία Αγροτών Coldiretti, εκφράζοντας την αντίθεσή της στο νέο, Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ε.Ε. για το 2028-2034 .

«Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θέλει να κάνει την Ευρώπη να λιμοκτονήσει, καθιστώντας την Ε.Ε. ολοένα και πιο εξαρτημένη από τις εισαγωγές», λέει ο επικεφαλής της ιταλικής ομοσπονδίας, Ετόρε Πραντίνι.

Οι Ευρωπαίοι αγρότες, ιδίως από τις χώρες του Νότου, διαφωνούν έντονα με τις μειωμένες δαπάνες για την αγροτική οικονομία στον νέο επταετή προϋπολογισμό της Ε.Ε..

Η τελευταία συμφωνία στην οποία κατέληξαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη σχετικά με την Κοινή Αγροτική Πολιτική, δεν φαίνεται να πείθει τους περισσότερους αγρότες. «Η μείωση των επιτόπιων επιθεωρήσεων και η αύξηση των ορίων ενίσχυσης για τους μικρούς αγρότες, δεν αρκούν», λένε εκπρόσωποι των αγροτών.

Η συμβιβαστική συμφωνία συμπεριλαμβάνει επίσης την κατανομή του 10% των κονδυλίων σε αγροτικές περιοχές. «Αυτό το 10%», λένε «δεν έχει καμία απολύτως επίπτωση στη γεωργία: αναφέρεται στις αγροτικές περιοχές, αλλά δεν προορίζεται για τους αγρότες».

Μείωση δαπανών έως 35%

Στον απερχόμενο επταετή προϋπολογισμό, οι ετήσιες δαπάνες για την ΚΑΠ πλησίαζαν τα 400 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ και με τη νέα συμφωνία θα είναι μειωμένες κατά δεκάδες δισεκατομμύρια, λένε εκπρόσωποι των αγροτών. Τα στοιχεία, μιλούν ξεκάθαρα: Παρά τη συνολική αύξηση του επταετούς ευρωπαϊκού προϋπολογισμού το μερίδιο της γεωργίας έχει μειωθεί από 30-35% σε περίπου 14%. Και από αυτή την άποψη, υπάρχει μείωση των διατιθέμενων πόρων.

Σε κίνδυνο η επισιτιστική ασφάλεια

Οι Ιταλοί αγρότες έστειλαν ήδη επιστολή σε όλους τους ευρωβουλευτές, και κάνουν λόγο για «επικίνδυνη και ανεύθυνη ενέργεια» σε μια εποχή που «όλες οι μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις επενδύουν στη γεωργία για να διασφαλίσουν την επισιτιστική ασφάλεια των πολιτών τους».

Αν και οι Βρυξέλλες προσπαθούν με συμβιβαστικές προτάσεις να αντιμετωπίσουν την κριτική από κυβερνήσεις και εκπροσώπους των αγροτών και των αγροτικών επιχειρήσεων, «οι πόροι παραμένουν ανεπαρκείς και η κατανομή ενός πρόσθετου προϋπολογισμού στην ΚΑΠ θα είναι μόνο συμβολική», επειδή τα κεφάλαια «θα διατεθούν για την εφαρμογή ολοκληρωμένων εδαφικών σχεδίων, τροφοδοτώντας τον ανταγωνισμό μεταξύ των τομέων και στερώντας από τους αγρότες σημαντκούς πόρους», λέει ο Ετόρε Πραντίνι και προσθέτει: «Η προσπάθεια της Επιτροπής είναι να αποφύγει μια σύγκρουση με το Ευρωκοινοβούλιο και, δυστυχώς, πιστεύω ότι θα πετύχει». Αλλά «η πρόταση της φον ντερ Λάιεν είναι ένας πλήρης χλευασμός».

Διαδηλώσεις τον Δεκέμβριο

Η πρόθεση των αγροτών είναι να επαναλάβουν τις διαδηλώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο «για να καταλάβουν οι θεσμοί ότι αντιμετωπίζουμε μια παγκόσμια πρόκληση όπως ποτέ άλλοτε», λένε αγροτο-συνδικαλιστές στη Ναυτεμπορική.

«Θα φέρουμε τα τρακτέρ στις Βρυξέλλες, ίσως από τον Δεκέμβριο», λένε και προσθέτουν: «Δεν είναι μόνο θέμα πόρων που διατίθενται στον γεωργικό τομέα, αλλά είναι αυτό που κάνουν όλες οι άλλες χώρες στον κόσμο». Αναφέρουν τα παραδείγματα των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κίνας, της Ινδίας και της Βραζιλίας, οι οποίες «επενδύουν περίπου τέσσερις φορές περισσότερο από την Ευρώπη».

Οι αγρότες κάνουν μάλιστα λόγο «για το τέλος της ΚΑΠ- πρώτης, μεγαλύτερης και πιο προσανατολισμένης στην ταυτότητα κοινής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ένα θανάσιμο πλήγμα στην ίδια την ιδέα της Ευρώπης».