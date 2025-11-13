Δήμος-Αθηναίων:-Κλείσιμο-καταστημάτων-για-υπέρβαση-κοινόχρηστου-χώρου

Σε εννέα νέες προσωρινές σφραγίσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος θα προχωρήσει ο Δήμος Αθηναίων, από τις 14 έως τις 23 Νοεμβρίου. Το ένα βρίσκεται στην 1η Δημοτική Κοινότητα, τα έξι στην 2η Δημοτική Κοινότητα και τα δύο στην 7η Δημοτική Κοινότητα.

Οι προσωρινές σφραγίσεις που θα πραγματοποιηθούν αφορούν 2 καταστήματα για 10 ημέρες, 1 κατάστημα για 7 ημέρες, 1 κατάστημα για 6 ημέρες, 3 καταστήματα για 5 ημέρες, 1 κατάστημα για 3 ημέρες και 1 κατάστημα για 2 ημέρες.

«Προχωράμε και αυτή την εβδομάδα σε νέες προσωρινές σφραγίσεις καταστημάτων. Συνολικά, από τις αρχές του έτους, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 240 σφραγίσεις ΚΥΕ, εκ των οποίων οι 163 αφορούν αποκλειστικά στην κατάληψη κοινόχρηστου χώρου», δήλωσε ο δήμαρχος Χάρης Δούκας και πρόσθεσε: «Στηρίζουμε την υγιή επιχειρηματικότητα, θα είμαστε όμως αυστηροί με όσους παρανομούν».

Από τη μεριά του, ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων Δημοσίων Χώρων Θωμάς Γεωργιάδης, τόνισε: «Οι έλεγχοι από τη Δημοτική Αστυνομία είναι καθημερινοί και εντατικοί. Στόχος μας παραμένει η διασφάλιση της προσβασιμότητας, η -όσο το δυνατόν- μεγαλύτερη απελευθέρωση κοινόχρηστου χώρου και η απόδοσή του στους πολίτες. Θα είμαστε αμείλικτοι σε φαινόμενα ανομίας».