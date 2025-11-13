Δεκτική-σε-νέα-μείωση-επιτοκίων-από-fed-τον-Δεκέμβριο-η-Ντάλι

«Πρέπει να συλλέξουμε περισσότερες πληροφορίες πριν λάβουμε απόφαση για τον Δεκέμβριο, κατά την κρίση μου, ξέρετε, επειδή έχουμε δύο στόχους και και οι δύο έχουν κινδύνους που συνδέονται με αυτούς».

Οι κίνδυνοι για τους δύο στόχους της Fed, τη σταθερότητα των τιμών και την πλήρη απασχόληση, είναι ισορροπημένοι τώρα τα επιτόκια έχουν μειωθεί δύο φορές μέχρι στιγμής φέτος, τόνισε η επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Σαν Φρανσίσκο, Μέρι Ντάλι, αφήνοντας να εννοηθεί πως είναι θετική σε μία επερχόμενη κίνηση στο κόστος δανεισμού στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

«Κατά τη γνώμη μου, είναι πρόωρο να πούμε σίγουρα καμία μείωση ή σίγουρα μια μείωση για τη συνεδρίαση της FOMC στις 9-10 Δεκεμβρίου», υπογράμμισε σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας. «Έχω ανοιχτό μυαλό, αλλά δεν έχω λάβει τελική απόφαση για το τι θα γίνει μέχρι τότε» πρόσθεσε.

Παράλληλα, επεσήμανε πως αισθάνεται ότι είναι σαφές ότι η γενική κατεύθυνση για τα επιτόκια είναι καθοδική αλλά ο χρόνος θα εξαρτηθεί από το τι λένε τα στοιχεία. Οι κίνδυνοι μη επίτευξης του στόχου της Fed για πληθωρισμό 2% ή μη επίτευξης της εντολής της για μέγιστη απασχόληση «είναι ισορροπημένοι σε αυτό το σημείο και ίσως ακόμη ελαφρώς υψηλότεροι στην απασχόληση» σημείωσε.

«Έχουν προκύψει στοιχεία κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους που δείχνουν ότι ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε λιγότερο από ό,τι είχαμε προβλέψει και η απασχόληση επιδεινώθηκε περισσότερο από ό,τι είχαμε προβλέψει», εξήγησε, συμπληρώνοντας πως υπήρξε κλιμάκωση του πληθωρισμού στις υπηρεσίες και οι μειώσεις των επιτοκίων της Fed έχουν προσφέρει κάποια στήριξη στην αγορά εργασίας, όπου η πτώση της ζήτησης έχει διατηρήσει σε ελεγχόμενα επίπεδα την αύξηση των μισθών.