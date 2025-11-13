Δημοσκόπηση Opinion Poll: Ανεβαίνει στο 30,2% η ΝΔ – Θετική απήχηση των ενεργειακών συμφωνιών

Προβάδισμα 16,5 μονάδων στην εκτίμηση ψήφου έχει η ΝΔ σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Opinion Poll που παρουσιάστηκε στο Action 24. Στα ευρήματα της δημοσκόπησης καταγράφεται και η θετική απήχηση των ενεργειακών συμφωνιών. Σχεδόν ένας στους δύο (48,9%) θεωρεί ότι οι ενεργειακές συμφωνίες που υπεγράφησαν στο Ζάππειο μετατρέπουν τη χώρα σε κόμβο ενέργειας για την ευρύτερη περιοχή και δυναμώνουν τον διεθνή ρόλο της.

Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 29,1% αυξάνοντας το ποσοστό του κατά μία μονάδα.

Ειδικότερα, στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ διατηρεί ικανή απόσταση, 16,5 μονάδων, από το ΠΑΣΟΚ. Συγκεκριμένα, ξεπερνά το φράγμα των 30 μονάδων με 30,2%, έναντι 13,7% του ΠΑΣΟΚ και 10,7% της Ελληνικής Λύσης. Ακολουθούν Πλεύση με 9%, ΚΚΕ (8,1%) Φωνή Λογικής (4,5%), ΣΥΡΙΖΑ (4,2) και ΜεΡΑ25 (3,4%). Σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση, η ΝΔ κερδίζει οριακά 0,1%, ενώ οριακή μείωση έχει το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύση. Πτώση σχεδόν δύο μονάδων κάνει η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ έχει προβάδισμα 13,3 μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ. Συγκεντρώνει 24,3% έναντι 11%, ενώ η Ελλ. Λύση είναι στο 8,6%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 7,2%, το ΚΚΕ στο 6,5%, η Φωνή Λογικής στο 3,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 3,4%, ενώ αναποφάσιστοι δηλώνουν το 19,6%.

Θετική η απήχηση των ενεργειακών συμφωνιών

Θετικά βλέπει η πλειονότητα των ερωτώμενων τις συμφωνίες της κυβέρνησης με τις ΗΠΑ στο Ζάππειο, με το 48,9% εστερνίζεται την άποψη ότι οι συμφωνίες μετατρέπουν τη χώρα σε ενεργειακό κόμβο.

Στη συμφωνία της ΑΚΤΟR-ΔΕΠΑ με τη Venture για τη μεταφορά αμερικανικού LNG οι πολίτες ανταποκρίνονται θετικά, καθώς το 56,7% βλέπει πως είναι πολύ ή αρκετά σημαντική.

Αντίστοιχα, για το Ιόνιο, το 57,9% θεωρεί πως είναι πολύ ή αρκετά σημαντική.

Επτά στους 10 (73,1% συγκεκριμένα) εκτιμά πως οι συμφωνίες με τις ΗΠΑ ενδυναμώνουν τις σχέσεις των δύο χωρών.

Κερδίζει σε δημοφιλία ο Μητσοτάκης

Ανοδο μίας ποσοστιαίας μονάδας έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ερώτημα για καταλληλότητα πρωθυπουργού. Φτάνει στο 29,1% και είναι κάτω μόνο από τον κανέναν.

Ακολουθεί ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,1%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7% και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 6,9%.

