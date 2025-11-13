ΔΙΜΕΑ:-Πρόστιμα-70.000-ευρώ-κατά-τους-ελέγχους-του-Οκτωβρίου

Πρόστιμα συνολικού ύψους 70.000 ευρώ επιβλήθηκαν από τα στελέχη της Διυπηρεσιάκης Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) κατά τους ελέγχους που πραγματοποίησαν, σε όλη την χώρα, τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με τις βεβαιώσεις που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης, επιβλήθηκαν πρόστιμα σε 38 περιπτώσεις για την εφαρμογή των κανόνων ρύθμισης της αγοράς προϊόντων (Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών – ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

Τα επιβληθέντα πρόστιμα κυμαίνονται από 500 ευρώ έως και 3.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η ΔΙΜΕΑ αποτελεί ελεγκτικό μηχανισμό του υπουργείου Ανάπτυξης με έμφαση στην αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου προϊόντων και υπηρεσιών.