ΔΝΤ:-Οι-συνθήκες-της-αγοράς-αποτελούν-ευκαιρία-για-την-Αργεντινή-να-συσσωρεύσει-διεθνή-αποθεματικά

Οι τρέχουσες ευνοϊκές συνθήκες στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές αποτελούν ευκαιρία για την Αργεντινή να επιταχύνει τη συσσώρευση διεθνών αποθεματικών, δήλωσε την Πέμπτη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

«Η πρόσφατη βελτίωση των συνθηκών της αγοράς παρουσιάζει ένα παράθυρο ευκαιρίας για τις αρχές να ενισχύσουν τις μακροοικονομικές πολιτικές, να εδραιώσουν τη σταθερότητα και να επιταχύνουν τη συσσώρευση αποθεματικών», δήλωσε η εκπρόσωπος του ΔΝΤ, Τζούλι Κόζακ, σε προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου.

Πρόσθεσε ότι είναι επίσης μια εποχή για προγραμματισμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, με έμφαση στους τομείς της φορολογίας και της εργασίας.

Το Ταμείο δήλωσε ότι η υποστήριξη των ΗΠΑ προς την Αργεντινή έχει βοηθήσει στη σταθεροποίηση των αγορών και συμπληρώνει τους στόχους του προγράμματος των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων του Ταμείου με τη χώρα της Νότιας Αμερικής.

Η Κόζακ δήλωσε ότι το Ταμείο έχει τονίσει στην Αργεντινή την ανάγκη επιτάχυνσης της συσσώρευσης αποθεματικών και διατήρησης ενός συνεπούς νομισματικού και συναλλαγματικού πλαισίου.

«Η επιλογή του καθεστώτος συναλλάγματος είναι ευθύνη των αρχών της χώρας», δήλωσε ο Κόζακ. «Η άποψή μας στο ΔΝΤ είναι ότι το επιλεγμένο καθεστώς πρέπει να είναι συνεπές με την ενίσχυση των διεθνών αποθεματικών και της εξωτερικής σταθερότητας».

Υποστήριξη από τις ΗΠΑ

Τα Ειδικά Δικαιώματα Ανάληψης(ΕΤΑ) της Αργεντινής στο ΔΝΤ αυξήθηκαν τον περασμένο μήνα κατά το ίδιο ποσό που μειώθηκαν τα δικαιώματα των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με στοιχεία του Ταμείου, γεγονός που υποδηλώνει ότι η κυβέρνηση Τραμπ τήρησε την υποστήριξή της προς την κυβέρνηση του Χαβιέ Μιλέι, καθώς έπρεπε να καταβληθεί πληρωμή στο Ταμείο.

Τα ΕΤΑ των Ηνωμένων Πολιτειών μειώθηκαν κατά 640,8 εκατομμύρια μέχρι το όριο της 31ης Οκτωβρίου, το ίδιο ποσό που αυξήθηκαν τα ΕΤΔ της Αργεντινής την ίδια περίοδο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Ταμείου.

Η Αργεντινή έπρεπε να καταβάλει στο Ταμείο λίγο πάνω από 620 εκατομμύρια ΕΤΑ την 1η Νοεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία του ΔΝΤ.

Ερωτηθείς εάν οι αριθμοί υποδεικνύουν άμεση υποστήριξη από τις ΗΠΑ, η Κοζάκ δήλωσε:

«Το συγκεκριμένο μέγεθος και οι λεπτομέρειες της υποστήριξης είναι διμερή ζητήματα μεταξύ των αρχών των ΗΠΑ και των αρχών της Αργεντινής».

- Reuters