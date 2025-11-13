ΕΒΕΘ: Σε αρνητικό έδαφος η καταναλωτική εμπιστοσύνη – Οριακή υποχώρηση στον δείκτη των κατασκευών

Λιγότερη αισιοδοξία στους καταναλωτές, μικτές τάσεις στις επιχειρήσεις με την αγορά να αποτιμά τις επιπτώσεις από Μετρό και Flyover

Σε αρνητικό έδαφος παραμένει η καταναλωτική εμπιστοσύνη, ενώ μεικτές τάσεις παρατηρούνται στην επιχειρηματική κοινότητα, σύμφωνα με το Βαρόμετρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) για το β’ εξάμηνο του 2025.

Ταυτόχρονα, ο κλάδος των κατασκευών εισέρχεται σε οριακά αρνητική τροχιά για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια.

Στην κορυφή της ανησυχίας των επιχειρήσεων το υψηλό κόστος φορολογίας και ενέργειας

Η έρευνα, που διεξήχθη από την εταιρεία Palmos Analysis σε δείγμα 800 επιχειρήσεων και 700 καταναλωτών στο Νομό Θεσσαλονίκης, αποτυπώνει την εμμονή της ακρίβειας ως κυρίαρχη ανησυχία για τα νοικοκυριά, ενώ για τις επιχειρήσεις αναδεικνύεται ένα σύνθετο περιβάλλον προκλήσεων, με το υψηλό κόστος φορολογίας και ενέργειας στην κορυφή. Παράλληλα, ειδικές ερωτήσεις καταγράφουν τον πρώτο απολογισμό της λειτουργίας του Μετρό, τις συνεχιζόμενες επιπτώσεις από την κατασκευή του Flyover και το σημαντικό έλλειμμα ενημέρωσης των επιχειρήσεων για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης: Παγιωμένη Απαισιοδοξία

Ο Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτών παραμένει σχεδόν αμετάβλητος στις -32 μονάδες (έναντι -31 τον Μάρτιο 2025), αντανακλώντας μια σταθερά αρνητική ψυχολογία.

Η κατάσταση αυτή τροφοδοτείται από:

Αναζωπύρωση της ανησυχίας για την ακρίβεια: Ο δείκτης πρόβλεψης για την εξέλιξη των τιμών το επόμενο 12μηνο επανήλθε στο +36, υποδηλώνοντας ότι τα νοικοκυριά εξακολουθούν να αναμένουν αυξήσεις.

Ο δείκτης πρόβλεψης για την εξέλιξη των τιμών το επόμενο 12μηνο επανήλθε στο +36, υποδηλώνοντας ότι τα νοικοκυριά εξακολουθούν να αναμένουν αυξήσεις. Αρνητική αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης: Οι καταναλωτές αξιολογούν αρνητικά την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους το τελευταίο εξάμηνο και παραμένουν απαισιόδοξοι για το μέλλον.

Οι καταναλωτές αξιολογούν αρνητικά την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους το τελευταίο εξάμηνο και παραμένουν απαισιόδοξοι για το μέλλον. Αισθητή επιδείνωση στην πρόθεση για σημαντικές αγορές: Το 56% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για μεγάλες αγορές (έναντι 49% τον Μάρτιο), ενώ το 63% αναμένει να δαπανήσει λιγότερα το επόμενο 12μηνο (από 51%).

Επιχειρηματικές Προσδοκίες: Εικόνα Πολλών Ταχυτήτων

Το επιχειρηματικό κλίμα στο Νομό Θεσσαλονίκης παρουσιάζει σταθερότητα, αλλά με σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των κλάδων.

Βιομηχανία: Ο δείκτης παραμένει σταθερός σε ελαφρά αρνητικό έδαφος στις -5 μονάδες. Ενώ η παραγωγή του τελευταίου εξαμήνου αξιολογείται καλύτερα, οι προσδοκίες για το μέλλον επιδεινώνονται, αλλά παραμένουν σε θετικό έδαφος. Ως κυριότερος περιοριστικός παράγοντας για την παραγωγή επανέρχεται στην πρώτη θέση η έλλειψη εργατικού δυναμικού (46%).

Υπηρεσίες: Ο δείκτης καταγράφει σταθερότητα σε θετικό έδαφος στο +14. Ωστόσο, καταγράφεται επιδείνωση στις προσδοκίες για τη ζήτηση (+21 από +32) και την απασχόληση το επόμενο εξάμηνο.

Λιανικό Εμπόριο: Ο δείκτης παραμένει σταθερά αρνητικός στο -7 (όσο και τον Μάρτιο του 2025). Οι πωλήσεις του προηγούμενου εξαμήνου παρουσιάζουν αισθητή ανάκαμψη (δείκτης στο -19 από -32), αλλά οι εκτιμήσεις για τις πωλήσεις και τις παραγγελίες του επόμενου εξαμήνου επιδεινώνονται.

Κατασκευές: Για πρώτη φορά μετά από σχεδόν δύο χρόνια, ο δείκτης περνά σε οριακά αρνητικό έδαφος στις -2 μονάδες (από +6 το προηγούμενο εξάμηνο). Η πτώση αποδίδεται στην χαμηλότερη κατασκευαστική δραστηριότητα του προηγούμενου εξαμήνου και τη συνεχιζόμενη πτωτική τάση στις παραγγελίες. Η έλλειψη εργατικού δυναμικού παραμένει ο κυρίαρχος περιοριστικός παράγοντας (57%).

Ad Hoc Έρευνες: Ο Σφυγμός της Αγοράς σε Μετρό, Flyover,

Μετρό Θεσσαλονίκης:

Περίπου 3 στους 10 κατοίκους (29%) δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν το Μετρό.

Η ικανοποίηση μεταξύ των χρηστών είναι εξαιρετικά υψηλή, με το 78% να δηλώνουν «Πολύ» ή «Αρκετά» ικανοποιημένοι, ποσοστό σημαντικά αυξημένο από το 65% του προηγούμενου εξαμήνου.

Για την πλειοψηφία των κατοίκων (59%), η λειτουργία του Μετρό δεν έχει αλλάξει τις μετακινήσεις τους , κυρίως διότι δεν εξυπηρετεί την περιοχή τους.

, κυρίως διότι δεν εξυπηρετεί την περιοχή τους. Για τις επιχειρήσεις, το 28% θεωρεί ότι το Μετρό ενίσχυσε την αγορά του κέντρου, αλλά αποδυνάμωσε τις περιφερειακές.

Flyover:

Σχεδόν 1 στις 2 επιχειρήσεις (45%) αναφέρει ότι εξακολουθεί να βιώνει δυσκολίες ή αρνητικές επιπτώσεις από τις εργασίες κατασκευής. Το ποσοστό αυτό, ωστόσο, έχει σταθεροποιηθεί, υποδηλώνοντας μια προσαρμογή της αγοράς στις νέες κυκλοφοριακές συνθήκες.

Κορυφαία Προβλήματα Επιχειρήσεων:

Η υψηλή φορολογία (41%) και το υψηλό κόστος ενέργειας/καυσίμων (26%) παραμένουν τα δύο σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός κόσμος. Ακολουθούν το κόστος πρώτων υλών (22%) και η περιορισμένη ζήτηση (19%).

Τεχνητή Νοημοσύνη (AI):