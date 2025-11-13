Εγκρίσεις-καταλληλότητας-έλαβε-η-euronext-από-την-Επιτροπή-Κεφαλαιαγοράς

Οι αποφάσεις του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Την έγκριση της καταλληλότητας της Euronext N.V. για την απόκτηση άμεσης ειδικής συμμετοχής στην ΕΧΑΕ και τη σκοπούμενη μεταβίβαση των μετοχών της, αποφάσισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1069η/13.11.2025 συνεδρίασή του αποφάσισε:

– Την έγκριση καταλληλότητας της Euronext N.V. ως υποψήφιου αποκτώντα για την έμμεση απόκτηση συμμετοχής στην Eταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.

– Την έγκριση καταλληλότητας της Euronext N.V. ως υποψήφιου αποκτώντα για την έμμεση απόκτηση συμμετοχής στην Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.

– Την έγκριση της καταλληλότητας των μετόχων της Euronext N.V., Intesa Sanpaolo S.p.A. (SPA), ABN AMRO Bank N.V. (μέσω της θυγατρικής ABN AMRO Bank Participaties B.V.), CDP Equity S.p.A. (CDPE), Caisse des dépôts et consignations (CDC), Société Fédérale de Participations et d’Investissement / Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (SFPI), για την έμμεση συμμετοχή τους στην σκοπούμενη απόκτηση από την Euronext N.V. ειδικής συμμετοχής που έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή ελέγχου στην εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών, καθώς και στις θυγατρικές της, ήτοι την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. και την Eταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.

– Την έγκριση της καταλληλότητας της Euronext N.V. για την απόκτηση άμεσης ειδικής συμμετοχής στην Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών και τη σκοπούμενη μεταβίβαση των μετοχών της.