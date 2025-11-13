Ελεγχόμενος-ο-λογαριασμός-τραπεζών-για-ελβετικό-φράγκο

Μεγαλύτερο «κούρεμα» δανείων σε ελβετικό φράγκο κατά τη μετατροπή τους σε ευρώ και με σταθερό επιτόκιο προβλέπει η νέα κυβερνητική ρύθμιση, σε σχέση με το αρχικό σχέδιο του καλοκαιριού, εξέλιξη που αυξάνει ελεγχόμενα τον «λογαριασμό» για τις τράπεζες, χάρη στην πρόνοια της Eurobank να «χτίσει» υψηλό απόθεμα προβλέψεων.

Με βάση το προσχέδιο που έλαβαν από το υπουργείο Οικονομικών οι τράπεζες, το μέσο ύψος της (μερικής) διαγραφής απαίτησης διαμορφώνεται, σύμφωνα με το καλό σενάριο, σε 20% με 25%, ενώ σύμφωνα με το δυσμενές, σε 25% με 30%. Πρόκειται για διπλάσια επιβάρυνση (στο δυσμενές σενάριο), σε σχέση με αυτή που πρόκυπτε από το καλοκαιρινό σχέδιο.

Ρυθμιστικό ρόλο για το τελικό ύψος της ζημιάς παίζει, βάσει του προσχεδίου, η αξία προσημείωσης ή η αντικειμενική αξία, καθώς το ύψος της εναπομείνασας, μετά τη ρύθμιση, οφειλής δεν μπορεί να υποχωρήσει κάτω από αυτές.

Με δεδομένο ότι η συντριπτική πλειονότητα των δανείων σε ελβετικό φράγκο δόθηκαν την περίοδο 2005-07, όταν οι εμπορικές αξίες οικιστικών ακινήτων βρίσκονταν σε επίπεδα ελαφρώς χαμηλότερα των σημερινών, οι αξίες προσημείωσης θα είναι αντίστοιχες (σ.σ. συνήθης πρακτική αποτελεί η αξία προσημείωσης να ακολουθεί την τρέχουσα εμπορική αξία και όχι την αντικειμενική).

Για τις Eurobank και Πειραιώς, το νέο σχέδιο συνεπάγεται σχηματισμό πρόσθετων προβλέψεων, το ύψος των οποίων, όμως, θα είναι λελογισμένο. Και αυτό γιατί η μεν Eurobank έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια προβλέψεις που ανέρχονται στο 11% των δανείων για τα δάνεια στο Stage II. Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις 9μήνου, οι συσσωρευμένες προβλέψεις του σταδίου ΙΙ ανέρχονταν σε 477 εκατ. ευρώ στις 30/9. Ακόμη δηλαδή και σε περίπτωση που το μέσο κούρεμα ανέλθει στο 30% (δυσμενέστερο σενάριο), η Eurobank είναι καλυμμένη από τις συσσωρευμένες προβλέψεις.

Η Πειραιώς θα υποχρεωθεί να σχηματίσει στο τέταρτο τρίμηνο πρόσθετες προβλέψεις 60 με 70 εκατ. ευρώ.

Μηδαμινή είναι η επίπτωση για Alpha και Εθνική καθώς αμφότερες διαθέτουν άνοιγμα σε ελβετικό φράγκο της τάξης των 100 εκατ. ευρώ. Η Alpha έχει σχηματίσει ήδη πρόβλεψη 6 εκατ. ευρώ. Το άνοιγμα της Eurobank σε δάνεια σε ελβετικό φράγκο ανερχόταν στις 30 Ιουνίου σε 1,6 δισ. ευρώ και της Πειραιώς σε περίπου 500 εκατ. ευρώ.