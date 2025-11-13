ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ-ΜΑΣ,-Γαλαξίας:-Δράση-για-την-προώθηση-των-ελληνικών-προϊόντων

Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ συνεργάστηκε με τα σούπερ μάρκετ «Γαλαξίας» για την υλοποίηση μιας ακόμα δράσης στο λιανεμπόριο, που πραγματοποιήθηκε 15 – 27 Οκτωβρίου 2025, σε 167 καταστήματα πανελλαδικά. Η δράση πραγματοποιήθηκε με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του σήματος της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ στο ευρύ καταναλωτικό κοινό.

Κατά τη διάρκεια της ενέργειας, οι καταναλωτές είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ μέσα από το κεντρικό μήνυμα «Το ‘ψαξες;», να αναζητήσουν το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» στις συσκευασίες των προϊόντων των εταιριών-μελών και να επωφεληθούν από ειδικές εμπορικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα.

Στην ενέργεια συμμετείχαν οι εταιρίες-μέλη: AGRINO, ΛΟΥΞ, ΗΛΙΟΣ, ΝΗΣΟΣ, ΚΥΚΝΟΣ, ΒΙΟΛΑΝΤΑ, ENDLESS, ΑΒΓΑ ΒΛΑΧΑΚΗ, ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ, ΟΥΖΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ, ΧΙΩΝ, ΘΥΜΕΛΗΣ, SEPTONA, ROLCO, οι οποίες ανέδειξαν μέσα από την παρουσία τους τη δυναμική και την ποιότητα της ελληνικής παραγωγής.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, επιλεγμένα προϊόντα των εταιριών-μελών προβλήθηκαν στα ράφια των καταστημάτων και στο site του σούπερ μάρκετ «Γαλαξίας», ενώ η ενέργεια πλαισιώθηκε από ένα ολοκληρωμένο επικοινωνιακό πλάνο που περιλάμβανε ειδικό σαλόνι στο φυλλάδιο προσφορών, προβολή στα social media της αλυσίδας και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων.

Παράλληλα, προωθήτριες της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ βρίσκονταν στα καταστήματα, ενημερώνοντας τους καταναλωτές για το σήμα και τα οφέλη του.