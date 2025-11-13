Επίθεση-από-Μωραΐτη-για-τη-«δεύτερη-πολιτική-δολοφονία»-του-Τσίπρα:-Οι-γενίτσαροι-είναι-πάντα-πιο-παθιασμένοι-και-αιμοσταγείς

Ο ραδιοφωνικός παραγωγός και στιχουργός Νίκος Μωραΐτης έκανε λόγο σε ανάρτησή του για «δεύτερη πολιτική δολοφονία» του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τον χαμό που έχει γίνει με τον εκδοτικό οίκο που θα εκδώσει το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού και το Documento.

Ο Νίκος Μωραΐτης στην ανάρτησή του αναφέρει μεταξύ άλλων πως το «αντί-Τσίπρας» μέτωπο βρήκε καινούργιους δολοφόνους και προσθέτει πως οι «γενίτσαροι είναι πάντα πιο παθιασμένοι και αιμοσταγείς».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Μωραΐτη: H νέα πολιτική δολοφονία του Αλέξη Τσίπρα είναι εδώ, πριν καν κυκλοφορήσει το βιβλίο του. Οι παλιοί του δολοφόνοι δεν είναι πειστικοί γιατί πιάστηκαν να μασουλάνε κρατικό χρήμα. Οπότε το «αντι-Τσίπρας» μέτωπο βρήκε καινούργιους. Οι γενίτσαροι είναι πάντα πιο παθιασμένοι και αιμοσταγείς. Προσωπικά, ούτε μιλάω μαζί του, ούτε θα τον ψηφίσω “εν λευκώ”.

Όμως η φύση μου με οδηγεί πάντα προς αυτόν που αδικείται. Όπως βρέθηκα απέναντί του όταν θεώρησα ότι ο ίδιος αδίκησε.

Αυτή όμως τη στιγμή, η δεύτερη πολιτική δολοφονία του πρωθυπουργού που έβγαλε τη χώρα από τη χρεοκοπία, μόλις ξεκίνησε».

H νέα πολιτική δολοφονία του Αλέξη Τσίπρα είναι εδώ, πριν καν κυκλοφορήσει το βιβλίο του.

Οι παλιοί του δολοφόνοι δεν είναι πειστικοί γιατί πιάστηκαν να μασουλάνε κρατικό χρήμα. Οπότε το «αντι-Τσίπρας» μέτωπο βρήκε καινούργιους. Οι γενίτσαροι είναι πάντα πιο παθιασμένοι και… — Nikos Moraitis (@Nikosmoraitis) November 12, 2025

Ο χαμός με τον εκδοτικό οίκο και το Documento για τα αποσπάσματα της «Ιθάκης»

Σε νομικές ενέργειες για πρώτη φορά στην ιστορία του προχώρησε ο εκδοτικός οίκος Gutenberg, προκειμένου να σταματήσει η κυκλοφορία δημοσιευμάτων με αποσπάσματα του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη», που σύμφωνα με τις εκδόσεις «προφανώς έχουν παρανόμως αποκτηθεί μέσω υποκλοπής ηλεκτρονικών αρχείων».

Ο εκδοτικός οίκος κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος της εφημερίδας Documento, με την εφημερίδα να απαντά ότι η νομική κίνηση έγινε για να μην κριθεί το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού.

Ο εκδοτικός οίκος, σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι μόνο ο δημιουργός και ο εκδότης μπορούν να αποφασίσουν πότε και πώς θα δημοσιευτεί ένα έργο ή μέρος αυτού, όπως και η αναπαραγωγή του, υπενθυμίζοντας τον νόμο για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.

«Δηλώνουμε ρητά ότι ο εκδοτικός μας οίκος επιφυλάσσεται να ασκήσει, κάθε ένδικο μέσο σε περίπτωση νέων δημοσιεύσεων ή τυχόν αναδημοσιεύσεων που παραβιάζουν τις σχετικές διατάξεις του νόμου περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας», καταλήγει η ανακοίνωση.

Σε επικοινωνία, πάντως, του thetimes|-.gr με τον εκδοτικό οίκο, από πλευράς τους υπογραμμίζεται πως μόνο εκείνοι και ο συγγραφέας είχαν πρόσβαση στο κείμενο του βιβλίου και ως εκ τούτου για τον εκδοτικό οίκο οι δημοσιεύσεις συνιστούν προϊόν υποκλοπής.

Λίγο νωρίτερα, η εφημερίδα Documento ανακοίνωσε ότι κατατέθηκαν εις βάρος της ασφαλιστικά μέτρα, για δημοσίευση αποσπασμάτων του βιβλίου. Όπως λέει το Μέσο, τα ασφαλιστικά μέτρα κατατέθηκαν «για να μην κρίνει το βιβλίο» . Μεταξύ άλλων, η εφημερίδα, αναφέρει «Το είδαμε και αυτό. Ο εκδοτικός οίκος που εκδίδει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη», οδηγεί αύριο το Documento ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου, μετά από αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που συνοψίζονται στο εξής αίτημα: να κατεβάσουμε δημοσίευμα που κάνει κριτική σε όσα γράφει ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του παραθέτοντας μάλιστα το σχετικό απόσπασμα. Το δημοσίευμα αφορά όσα λέει ο Αλέξης Τσίπρας για το θέμα των τηλεοπτικών αδειών και συγκεκριμένα την «αυτοκριτική» του , ότι στάθηκε επιθετικός απέναντι στους καναλάρχες» , ενώ σε άρθρο του, ο εκδότης Κώστας Βαξεβάνης καταλήγει: Να σημειώσω για λόγους ιστορικούς, πως όταν ο Τσίπρας ζύγιζε το πολιτικό συμφέρον για να μη συγκρουστεί στην υπόθεση της Novartis, κάποιοι δημοσιογράφοι και εισαγγελείς έπαιζαν το κεφάλι τους. Και αυτό το γνώριζε πολύ καλά ο ίδιος. Επιπλέον, σε αντίθεση με τον πρώην πρωθυπουργό που έπαιζε εκ του ασφαλούς και για πάρτη του, αυτοί δεν είχαν ασυλίες. Στο βιβλίο του πάντως (πάλι καλά) μας συμπονά όσους κάναμε το καθήκον μας. Άλλο Ιθάκη και άλλο παραμ-Ιθάκι..