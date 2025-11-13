Η αμερικανική πένα πέθανε στα 232 της χρόνια – Πώς συνδέθηκε με την οικονομία, την τύχη και τα… μοκασίνια

Η αμερικανική πένα πέθανε την Τετάρτη στη Φιλαδέλφεια. Ήταν 232 ετών. Το τελευταίο κέρμα κόπηκε στο Νομισματοκοπείο των ΗΠΑ, υπό την επίβλεψη του υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και του ταμία Μπράντον Μπίτς.

Αιτία θανάτου, η ασημαντότητά της και το υψηλό κόστος της.

Τίποτε δεν μπορούσε πλέον να αγοραστεί με μια πέννα, ούτε καν καραμέλες. Επιπλέον, το κόστος κοπής της είχε αυξηθεί σε πάνω από 3 σεντς, γεγονός που καταδίκασε το νόμισμα.

Οι πολλοί συμβολισμοί της

Στην ακμή του, το κέρμα είχε τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο. Ήταν σύμβολο της λιτότητας, της αποταμίευσης και/ή του κέρδους. Σημαντικές αποφάσεις ελήφθησαν από το πέταγμα του. (Κορώνα ή γράμματα;)

Όταν το έβρισκες, λεγόταν ότι σου έφερνε καλή τύχη για 24 ώρες.

Η εισβολή του στον χώρο των υποδημάτων, συγκεκριμένα των loafers – τα γνωστά μοκασίνια – ήταν μια τεράστια επιτυχία για πολλές δεκαετίες.

Πώς συνδεόταν το παπούτσι με το νόμισμα;

Η λεπτομέρεια που κάνει να ξεχωρίζει το μοκασίνι, είναι η γλώσσα στο επάνω μέρος του. Ο μύθος ήθελε αυτό σημείο να λειτουργεί ως «υποδοχή» για να στερεώνονται μια, δυο πένες, ως εναλλακτικό τρόπος για να κουβαλάει κάποιος τα ψιλά του.

Σε μια άλλη εκδοχή, οι φοιτητές των χρυσών κολλεγίων του Ivy League, στα ‘50ς έκαναν το δικό τους statement βάζοντας εσκεμμένα μία πένα στο παπούτσι τους.

Του θανάτου της αμερικάνικης πένας προηγήθηκε ο θάνατος του μικρότερου αδελφού της, του μισού σεντ (1793-1857), και της ξαδέλφης της, της καναδικής πενας (1858-2012). Η βρετανική πένα, που γεννήθηκε τον 7ο αιώνα, κατά κάποιον εκπληκτικό τρόπο επιβίωσε.

Η γέννηση

Το κρέμα γεννήθηκε το 1793. Δημιουργός του ήταν ο Αλεξάντερ Χάμιλτον, ο πρώτος υπουργός Οικονομικών, ο οποίος ήταν ο κύριος συντάκτης του νόμου περί των νομισμάτων (Coinage Act).

Υποβλήθηκε σε αρκετές αισθητικές παρεμβάσεις. Κατά τη γέννησή του, απεικόνιζε τη Lady Liberty. Το 1909, ο Abraham Lincoln κατέλαβε την πρόσοψη για το υπόλοιπο της ζωής του.

Η πίσω όψη του νομίσματος ήταν πιο ποικιλόμορφη, με μια αλυσίδα 15 κρίκων, ένα στεφάνι, στάχυα σιταριού και το Lincoln Memorial να αποκτούν όλα τη δική τους θέση. Το 2009, οι παραλλαγές αυξήθηκαν, με μια ξύλινη καλύβα και άλλα σχέδια. Πιο πρόσφατα απεικόνιζε μια ασπίδα της Ένωσης.

Από τον χαλκό στον ψευδάργυρο

Αρχικά ήταν ένα αμιγώς χάλκινο νόμισμα. Το 1943, λόγω της μεγάλης ζήτησης μετάλλου για τις πολεμικές ανάγκες, άλλαξε για ένα χρόνο σε ατσάλι με επικάλυψη ψευδαργύρου. Από το 1982 και μέχρι την κατάργησή της το κέρμα που που ήταν τόσο συνδεδεμένο με το χάλκινο χρώμα του, στην πραγματικότητα περιείχε 97,5% ψευδάργυρο και μόλις 2,5% επικάλυψη χαλκού.

Καθώς άρχισε να παρακμάζει, όλο και πιο συχνά κατέληγε μέσα σε βαζάκια με κέρματα. Αυξήθηκαν οι φωνές που ζητούσαν την κατάργησή του, επικαλούμενες την απαξίωσή του. Τελικά, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το τέλος του τον Φεβρουάριο.

Ακόμα και μετά το θάνατό του, δεν θα σβήσει από το προσκήνιο για αρκετό καιρό. Υπάρχουν περίπου 250 δισεκατομμύρια πένες σε κυκλοφορία. Καθώς θα εξαφανίζονται σιγά-σιγά, οι επιχειρήσεις δεν θα έχουν άλλη επιλογή από το να στρογγυλοποιούν τις συναλλαγές στο πλησιέστερο κέρμα των 5 σεντς όταν έχουν να κάνουν με μετρητά.