Η διάσπαση του ΟΠΑΠ και το σχέδιο συνένωσης με την Allwyn – Νέα εταιρική δομή, ενιαίο gaming hub

Η ελληνική αγορά τυχερών παιγνίων εισέρχεται σε μια νέα εποχή, καθώς ο ΟΠΑΠ Α.Ε. προχωρά σε ένα από τα μεγαλύτερα εταιρικά εγχειρήματα των τελευταίων ετών. Με μια πολυσύνθετη συναλλαγή που συνδυάζει εταιρική διάσπαση, αναδιοργάνωση συμμετοχών και στρατηγική συνένωση με τον διεθνή όμιλο Allwyn, ο ΟΠΑΠ χαράσσει τη μετάβασή του σε ένα ενιαίο gaming hub, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της διαφάνειας και της διεθνούς του παρουσίας.

Το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της διάσπασης

Η πορεία προς τη δημιουργία ενός ενιαίου, διεθνώς ανταγωνιστικού ομίλου τυχερών παιγνίων εισέρχεται στην τελική της φάση, καθώς ο ΟΠΑΠ δημοσιοποίησε το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα και τα έξι στάδια ολοκλήρωσης της διάσπασης και συνένωσής του με τον ευρωπαϊκό όμιλο Allwyn.

Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή ανακοίνωση της 10ης Νοεμβρίου 2025, η διαδικασία εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2026, υπό τις προβλεπόμενες εγκρίσεις της ΕΕΕΠ, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και της καταχώρισης στο ΓΕΜΗ.

Το χρονοδιάγραμμα της διάσπασης – Τα έξι στάδια

Η ανακοίνωση του ΟΠΑΠ περιγράφει λεπτομερώς τα έξι στάδια της συναλλαγής και το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης εντός του α’ τριμήνου 2026, υπό τις προβλεπόμενες εγκρίσεις:

Στάδιο 1 – Διάσπαση και Εισφορά Συμμετοχών

Η διάσπαση του κλάδου και η ίδρυση δύο νέων θυγατρικών:

Η πρώτη θα απορροφήσει τον κλάδο παιγνίων.

Η δεύτερη θα συγκεντρώσει τις συμμετοχές του ΟΠΑΠ στις θυγατρικές OPAP Investment Ltd, OPAP (Cyprus) Ltd, OPAP Sports Ltd και OPAP International Ltd.

Στάδιο 2 – Μεταφορά έδρας στο Λουξεμβούργο

Μετά τη διάσπαση, ο ΟΠΑΠ θα μεταφέρει την καταστατική του έδρα στο Λουξεμβούργο, στο πλαίσιο διασυνοριακής μετατροπής βάσει του νόμου 4601/2019 και των σχετικών ευρωπαϊκών διατάξεων. Θα διατηρήσει υποκατάστημα στην Ελλάδα, που θα περιλαμβάνει όλο το ενεργητικό και παθητικό του.

Στάδιο 3 – Μετατροπή του Υποκαταστήματος

Το υποκατάστημα θα μετατραπεί σε ελληνική ανώνυμη εταιρεία (η «Νέα Εταιρεία»), η οποία θα αποτελέσει το φορέα συνέχειας της ελληνικής δραστηριότητας του ΟΠΑΠ, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4601/2019 και του ν. 5162/2024.

Στάδιο 4 – Απόσχιση δραστηριοτήτων της Allwyn

Η Allwyn θα αποσχίσει το σύνολο των δραστηριοτήτων της και θα τις εισφέρει στη νέα θυγατρική Allwyn Management & BrandCo, διατηρώντας εκτός αυτής μόνο τις συμμετοχές και τις χρηματοδοτήσεις.

Στάδιο 5 – Εισφορά περιουσιακών στοιχείων της Allwyn

Η Allwyn θα εισφέρει στη «Μετατραπείσα Εταιρεία» τα περιουσιακά της στοιχεία και τις συμμετοχές της σε θυγατρικές εταιρείες (στην Τσεχία, Αυστρία, Ην. Βασίλειο, Ιταλία, Σλοβακία, Ελλάδα και Κύπρο), καθώς και τις σχετικές υποχρεώσεις. Ως αντάλλαγμα, η Μετατραπείσα Εταιρεία θα εκδώσει νέες μετοχές υπέρ της Allwyn, στο πλαίσιο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που θα πραγματοποιηθεί με βάση το καταστατικό της εταιρείας και το δίκαιο του Λουξεμβούργου.

Στάδιο 6 – Μεταφορά έδρας στην Ελβετία

Το τελικό στάδιο περιλαμβάνει τη μεταφορά της καταστατικής έδρας στην Ελβετία, όπου θα ολοκληρωθεί η εταιρική ενοποίηση υπό ενιαίο νομικό και εποπτικό καθεστώς

Η νέα εταιρική δομή – Διάσπαση και δημιουργία θυγατρικής

Στο πλαίσιο της διαδικασίας, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΠ αποφάσισε τη διάσπαση με απόσχιση του κλάδου τυχερών παιγνίων και την εισφορά του σε νέα ανώνυμη εταιρεία, η οποία θα αποτελεί 100% θυγατρική της μητρικής. Η νέα εταιρεία θα περιλαμβάνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία, άδειες, δικαιώματα και υποχρεώσεις που συνδέονται με τον κλάδο των παιγνίων και θα λειτουργεί με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ν. 4601/2019, ν. 4002/2011, ν. 4548/2018 και ν. 5162/2024).

Η διαδικασία τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων αρχών – μεταξύ των οποίων η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) και η Γενική Συνέλευση των μετόχων – και η ολοκλήρωση εκτιμάται εντός του πρώτου τριμήνου του 2026.

Μετά τη διάσπαση, η μητρική εταιρεία θα παραμείνει ως εταιρεία συμμετοχών και παροχής υπηρεσιών, ενώ η νέα θυγατρική θα αναλάβει την πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία των τυχερών παιγνίων, τόσο επίγεια όσο και διαδικτυακά.

Ο κλάδος που αποσχίζεται

Ο αποσπώμενος κλάδος περιλαμβάνει το σύνολο των αποκλειστικών δικαιωμάτων και αδειών του ΟΠΑΠ, μεταξύ άλλων:

Τη διεξαγωγή των αριθμοπαιχνιδιών ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΚΙΝΟ, ΠΡΟΤΟ, ΠΡΟΠΟ, EXTRA 5, SUPER 3, καθώς και του νέου ευρωπαϊκού παιχνιδιού Eurojackpot.

Το αποκλειστικό δικαίωμα επίγειας λειτουργίας του Στοιχήματος, καθώς και τη διαδικτυακή άδεια για στοίχημα και καζινοπαιχνίδια.

Τη διαχείριση 25.000 παιγνιομηχανημάτων (VLTs), σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο.

Όλες τις συμβάσεις πρακτόρευσης, τα σήματα, τις πιστοποιήσεις και τα δικαιώματα που συνδέονται με τη δραστηριότητα παιγνίων.

Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η επιχειρησιακή συνέχεια και κεφαλαιακή επάρκεια της νέας εταιρείας, η οποία θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τη λειτουργία του πυρήνα του Ομίλου.

Οικονομικά δεδομένα και αποτιμήσεις

Σύμφωνα με την Έκθεση Αποτίμησης της Deloitte, η καθαρή θέση του κλάδου παιγνίων στις 30 Ιουνίου 2025 ανερχόταν σε –€116,77 εκατ., ενώ προβλέπεται χρηματική εισφορά ύψους €220 εκατ. κατά τη σύσταση της επωφελούμενης εταιρείας.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας θα ανέρχεται σε €103,23 εκατ., διαιρούμενο σε 103,23 εκατ. ονομαστικές μετοχές αξίας €1. Το σύνολο των μετοχών θα ανήκει στον ΟΠΑΠ, χωρίς χρηματική ανταλλαγή. Η Grant Thornton, ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας, επιβεβαίωσε τη δίκαιη και λογική σχέση ανταλλαγής.

Οικονομικά δεδομένα και αποτιμήσεις

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η ενιαία εταιρεία ΟΠΑΠ–Allwyn θα διαθέτει:

pro forma EBITDA €1,92 δισ. (12μηνο έως 30/6/2025)

Παγκόσμια παρουσία σε αγορές όπως Ελλάδα, Κύπρος, Τσεχία, Αυστρία, Ην. Βασίλειο, Σλοβακία, Ιταλία

Διψήφιο ετήσιο ρυθμό αύξησης EBITDA (CAGR 2024–2026)

Ισχυρή ταμειακή ροή και διψήφια θετική επίδραση στα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή

Ενοποιημένο χαρτοφυλάκιο τεχνολογιών, συστημάτων και περιεχομένου, με αυξημένη αυτονομία και χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI)

Πλαίσιο διανομής κεφαλαίων που εξισορροπεί την ανάπτυξη με σταθερές αποδόσεις προς τους μετόχους

Ο συνδυασμός των δύο εταιρειών δημιουργεί έναν από τους ισχυρότερους gaming ομίλους παγκοσμίως, με κορυφαία θέση στα αριθμοπαιχνίδια και στις ψηφιακές πλατφόρμες τυχερών παιγνίων.

Εταιρική συνέχεια και εποπτεία

Η νέα εταιρεία που θα προκύψει από τη διάσπαση θα συνεχίσει να λειτουργεί υπό την εποπτεία της ΕΕΕΠ, διατηρώντας όλα τα δικαιώματα, τις άδειες και τις συμβάσεις του ΟΠΑΠ.

Η μητρική εταιρεία θα μετονομαστεί σε «ΟΠΑΠ Συμμετοχών Α.Ε.», παραμένοντας εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με πλήρη διαφάνεια και θεσμική συνέχεια.

Οι εργασιακές σχέσεις, οι όροι αδειών και οι συμβάσεις δεν επηρεάζονται. Αντιθέτως, η νέα εταιρική δομή ενισχύει την ευελιξία και τον έλεγχο, ενώ παράλληλα ευθυγραμμίζεται με τα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης της Ε.Ε.

Η στρατηγική σημασία της συναλλαγής

Η διάσπαση και η συνένωση του ΟΠΑΠ με την Allwyn δεν αποτελούν απλώς μια επιχειρηματική συμφωνία, αλλά μια θεσμική τομή για τον κλάδο τυχερών παιγνίων στην Ευρώπη.

Η Ελλάδα καθίσταται κέντρο ενός ενιαίου ευρωπαϊκού gaming hub, το οποίο συνδυάζει κεφάλαιο, τεχνολογία και κανονιστική συμμόρφωση.

Η κίνηση αυτή δημιουργεί έναν όμιλο με διαφοροποιημένα έσοδα, τεχνολογική αυτονομία και διεθνή εμβέλεια, ικανό να ανταγωνιστεί πολυεθνικές του χώρου και να πρωταγωνιστήσει στην εποχή του ψηφιακού gaming.

Η επόμενη μέρα

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών, ο ΟΠΑΠ εισέρχεται σε ένα νέο κεφάλαιο της πορείας του, λειτουργώντας πλέον ως μέλος ενός πανευρωπαϊκού ομίλου με έδρα την Ελβετία και εισηγμένη δραστηριότητα στην Αθήνα.

Η Ελλάδα αποκτά έναν θεσμικά ισχυρό, τεχνολογικά εξελιγμένο και εξωστρεφή φορέα ψυχαγωγίας, που συνδυάζει την παράδοση του ΟΠΑΠ με τη διεθνή τεχνογνωσία της Allwyn.