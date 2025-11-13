Η-διαφωνία-για-τα-φύλα-εκτροχιάζει-τη-σύνοδο-του-ΟΗΕ-για-το-κλίμα

Ένα αναπάντεχο πρόβλημα απειλεί να μπλοκάρει τις συζητήσεις στην Cop30, τη μεγάλη σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα που διεξάγεται αυτές τις ημέρες στη Βραζιλία.

Συντηρητικές και και μη χώρες του πλανήτη ερίζουν για το αν τα κείμενα της συνόδου θα μιλούν για μόνο δύο φύλα ή αν θα είναι περισσότερο συμπεριληπτικά.

Πριν ακόμη αρχίσουν οι συνομιλίες, όπως αναφέρει ο Guardian, συντηρητικές χώρες πίεσαν να οριστεί το φύλο ως «βιολογικό φύλο», λόγω των ανησυχιών τους ότι τα τρανς και μη δυαδικά άτομα θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε σχέδιο που θα διασφαλίσει ότι η δράση για το κλίμα αντιμετωπίζει την ανισότητα των φύλων και ενδυναμώνει τις γυναίκες.

Στις προπαρασκευαστικές συνομιλίες για την Cop30, η Αργεντινή και η Παραγουάη ζήτησαν την προσθήκη υποσημειώσεων σε άτυπο σημείωμα σχετικά με την κατάσταση των διαπραγματεύσεων, προκειμένου να διευκρινίσουν την αντίληψή τους για το φύλο ως γυναικείο και ανδρικό.

Αλλά και το Βατικανό, το οποίο σπάνια παρεμβαίνει στις διαπραγματεύσεις για το κλίμα, ζήτησε να γίνεται αναφορά στο «βιολογικό φύλο» (sex) και όχι απλώς στο «φύλο» (gender).

Στο παρελθόν η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία, το Ιράν και η Αίγυπτος είχαν αντιταχθεί στις αναφορές στο φύλο, αντίθεση που θεωρείται ότι αντίκειται στην ένταξη των τρανς και των μη δυαδικών ατόμων.

Οι ΗΠΑ απουσίαζαν από τις συνομιλίες πριν από την Cop30.

Από την άλλη πλευρά, ορισμένες δυτικές αντιπροσωπείες, όπως της ΕΕ, της Νορβηγίας και του Καναδά, επιθυμούν να διευρύνουν το πεδίο.

Ζήτησαν, για παράδειγμα, να συμπεριληφθούν αναφορές σε γυναίκες και τα κορίτσια «σε όλη τους την ποικιλομορφία».

Οι χώρες που μετέχουν στην Cop30 αναμένεται να συμφωνήσουν σε σχέδιο δράσης για το φύλο, με στόχο την ενσωμάτωση των εμπειριών των γυναικών στην κλιματική δράση και τη διαμόρφωση μιας περισσότερο συμπεριληπτικής κλιματικής πολιτικής.

Ακτιβιστές για τα δικαιώματα των φύλων δήλωσαν ότι η κίνηση θα αποτελούσε οπισθοδρόμηση σε σχέση με τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στον ΟΗΕ εδώ και χρόνια.

Επισημαίνουν ακόμη η κλιματική αλλαγή ενισχύει τις ανισότητες, καθιστώντας τους περιθωριοποιημένους ανθρώπους τους πιο ευάλωτους. Οι γυναίκες, όπως επισημαίνουν συχνά επηρεάζονται δυσανάλογα από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.