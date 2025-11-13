Η-ΕΤΑΑ-δανείζει-22-εκατ.-ευρώ-σε-ουκρανική-εταιρεία-ενέργειας

Η ΕΤΑΑ δεν έχει παράσχει χρηματοδότηση στην Energoatom από τότε που ένα δάνειο 300 εκατομμυρίων ευρώ του 2013 εκταμιεύτηκε πλήρως το 2019.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι δανείζει 22,3 εκατομμύρια ευρώ σε μια ουκρανική ενεργειακή εταιρεία στο πλαίσιο μιας σειράς συμφωνιών, σηματοδοτώντας τη συνεχή υποστήριξή της προς τον ενεργειακό τομέα, παρά το σκάνδαλο διαφθοράς ύψους 100 εκ. δολαρίων στον τομέα αυτόν που σχετίζεται με τον έλεγχο των προμηθειών στην εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom και σε άλλες κρατικές επιχειρήσεις, και έχει οδηγήσει στην παραίτηση δύο υπουργών.

Τα χρήματα της ΕΤΑΑ θα διατεθούν στην ιδιωτική ουκρανική εταιρεία ενέργειας Power One για τη χρηματοδότηση νέων σταθμών παραγωγής ενέργειας με έμβολα αερίου και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες, αναφέρει η τράπεζα σε ανακοίνωσή της.

Η ΕΤΑΑ δεν έχει παράσχει χρηματοδότηση στην Energoatom από τότε που ένα δάνειο 300 εκατομμυρίων ευρώ του 2013 εκταμιεύτηκε πλήρως το 2019.

Το νέο δάνειο αποτελεί μέρος συνολικού δανεισμού ύψους περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ φέτος, με στόχο να βοηθήσει την Ουκρανία να ανοικοδομήσει τον ενεργειακό της τομέα και να βελτιώσει την ενεργειακή της ανθεκτικότητα. Η χώρα εργάζεται για την αποκέντρωση της ενεργειακής της δυναμικότητας χρησιμοποιώντας περισσότερη ηλιακή, αιολική και μικρής κλίμακας αεριοστρόβιλους.

Η ΕΤΑΑ, ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής στην Ουκρανία, έχει διαθέσει περισσότερα από 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ από την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Στην ανακοίνωση της αναφέρει ότι σκοπεύει να υπογράψει δύο ακόμη «μεγάλες» συμφωνίες αργότερα φέτος. Ο πολυμερής δανειστής επενδύει κυρίως σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα μέσω δανείων, επενδύσεων σε μετοχές και εγγυήσεων.