Η σιωπηλή επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας: Γιατί οι νέοι πτυχιούχοι πληρώνουν το τίμημα

Ανεργία πτυχιούχων 22-27 ετών στις ΗΠΑ στο 5,8% τον Μάρτιο 2025, υψηλότερη από τα τελευταία τέσσερα χρόνια

806.000 περικοπές θέσεων το 2025, με πάνω από 10.000 να συνδέονται άμεσα με AI

Οι θέσεις εισόδου σε AI-exposed τομείς μειώθηκαν 13%, ενώ για παλαιότερους εργαζόμενους αυξήθηκαν 6-9%

Προειδοποίηση CEO της Anthropic: η AI θα εξαλείψει το μισό των θέσεων εισόδου λευκών κολάρων σε 1-5 χρόνια

Ελληνική πραγματικότητα: 17% ανεργία πτυχιούχων vs 14,7% γενικού πληθυσμού

Η AI αντικαθιστά κωδικοποιημένη γνώση, όχι άρρητη γνώση εμπειρίας

40% των νέων αποφοίτων στρέφονται σε τεχνικά επαγγέλματα που δεν αυτοματοποιούνται

Μια ήσυχη αλλά βαθιά ανατροπή συντελείται στην παγκόσμια αγορά εργασίας. Ενώ οι τίτλοι των εφημερίδων επικεντρώνονται στις εντυπωσιακές δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, ένα λιγότερο ορατό δράμα εκτυλίσσεται σιωπηλά: χιλιάδες νέοι πτυχιούχοι, που επένδυσαν χρόνια και χρήματα στην εκπαίδευσή τους, ανακαλύπτουν ότι οι δουλειές για τις οποίες προετοιμάστηκαν δεν υπάρχουν πια. Δεν πρόκειται για μελλοντική απειλή. Συμβαίνει τώρα, και τα στοιχεία είναι ανησυχητικά σαφή.

Οι αριθμοί που δεν ψεύδονται

Τον Μάρτιο 2025, το ποσοστό ανεργίας μεταξύ των πτυχιούχων Αμερικανών ηλικίας 22 έως 27 ετών έφτασε το 5,8% – το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης. Αυτό το ποσοστό είναι αισθητά υψηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο του 4,3%, γεγονός που υποδηλώνει ότι το πανεπιστημιακό πτυχίο δεν εγγυάται πλέον την ασφάλεια που παλαιότερα προσέφερε.

Στον τεχνολογικό τομέα, η εικόνα είναι ακόμη πιο ζοφερή. Μέχρι τον Ιούλιο 2025, οι αμερικανικές εταιρείες είχαν ανακοινώσει περισσότερες από 806.000 περικοπές θέσεων εργασίας – τον υψηλότερο αριθμό για αυτή την περίοδο από το 2020, σύμφωνα με την Challenger, Gray & Christmas. Από αυτές, πάνω από 10.000 απώλειες θέσεων εργασίας συνδέονται άμεσα με την αυτοματοποίηση μέσω AI. Ο τεχνολογικός τομέας έχει χτυπηθεί σκληρότερα, με πάνω από 89.000 απολύσεις – αύξηση 36% σε σχέση με πέρυσι.

Το πιο ανησυχητικό: από το 2023, περισσότερες από 27.000 απώλειες θέσεων εργασίας στην τεχνολογία αποδίδονται απευθείας στην εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτός ο αριθμός επιταχύνεται. Μόνο τον Σεπτέμβριο 2025, καταγράφηκαν 7.000 απολύσεις που οφείλονται άμεσα στην AI – ο υψηλότερος μηνιαίος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ.

Η αθέατη πληγή: Οι θέσεις εισόδου εξαφανίζονται

Η πιο επώδυνη πτυχή αυτής της μετατόπισης δεν είναι οι μαζικές απολύσεις που κάνουν τίτλους. Είναι η σιωπηλή εξαφάνιση των θέσεων εισόδου – εκείνων των κρίσιμων πρώτων δουλειών που παραδοσιακά λειτουργούσαν ως πύλες προς την επαγγελματική ζωή.

Μια πρόσφατη μελέτη του Stanford Digital Economy Lab, που αξιοποίησε δεδομένα μισθοδοσίας από 25 εκατομμύρια εργαζόμενους, αποκάλυψε μια σοκαριστική διαφορά: από τα τέλη του 2022, η απασχόληση σε θέσεις εισόδου που εκτίθενται σε AI μειώθηκε κατά 13%. Την ίδια στιγμή, η απασχόληση για μεγαλύτερους εργαζόμενους στις ίδιες θέσεις αυξήθηκε κατά 6% έως 9%.

Αυτή η ασυμμετρία δεν είναι τυχαία. Είναι το αποτέλεσμα ενός απλού υπολογισμού που κάνουν οι εταιρείες: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αντικαταστήσει την “κωδικοποιημένη γνώση” – τη γνώση που αποκτάται από βιβλία και πανεπιστημιακές σπουδές – πολύ πιο εύκολα από ό,τι την “άρρητη γνώση” που συσσωρεύεται με την εμπειρία. Οι νέοι εργαζόμενοι, λοιπόν, είναι πολύ πιο ευάλωτοι.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα καριέρας Handshake που εξειδικεύεται στη Generation Z, οι αγγελίες για θέσεις εισόδου έχουν μειωθεί κατά 15% σε ετήσια βάση. Ταυτόχρονα, ο αριθμός των εργοδοτών που αναφέρουν “AI” στις περιγραφές θέσεων εργασίας έχει εκτοξευθεί κατά 400% τα τελευταία δύο χρόνια.

Οι τομείς που χάνονται

Η επίπτωση δεν είναι ομοιόμορφη. Ορισμένοι τομείς πλήττονται πολύ περισσότερο από άλλους.

Ανάπτυξη λογισμικού και εξυπηρέτηση πελατών βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Μεταξύ τέλους 2022 και Ιουλίου 2025, η απασχόληση σε θέσεις εισόδου σε αυτούς τους τομείς μειώθηκε κατά περίπου 20%, ενώ η απασχόληση για μεγαλύτερους εργαζόμενους στις ίδιες δουλειές αυξήθηκε. Ο διευθύνων σύμβουλος της Shopify, Tobi Lütke, το έθεσε απλά σε εσωτερικό υπόμνημα: “Όχι νέες προσλήψεις αν η AI μπορεί να κάνει τη δουλειά.”

Στον χρηματοοικονομικό τομέα, η τράπεζα JPMorgan Chase έχει δώσει εντολή στους διευθυντές της να αποφεύγουν τις προσλήψεις καθώς αναπτύσσει AI σε όλες τις επιχειρήσεις της. Η Goldman Sachs λαμβάνει “μια ολιστική προσέγγιση για το πώς οργανώνουμε τους ανθρώπους μας” καθώς ενσωματώνει την AI. Περίπου 200.000 θέσεις εργασίας αναμένεται να καταργηθούν από τις τράπεζες της Wall Street τα επόμενα 3-5 χρόνια.

Στους ανθρώπινους πόρους, οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι 85% των λειτουργιών ελέγχου προσόντων και 90% των λειτουργιών διαχείρισης παροχών θα αυτοματοποιηθούν μεταξύ 2025 και 2027. Η IBM ανέπτυξε το σύστημα AskHR που χειρίζεται 11,5 εκατομμύρια αλληλεπιδράσεις ετησίως με ελάχιστη ανθρώπινη εποπτεία.

Στην κατασκευή, το MIT εκτιμά ότι η AI θα αντικαταστήσει 2 εκατομμύρια εργάτες μέχρι το 2025. Στην τραπεζική, προβλέπεται ότι το 70% των βασικών λειτουργιών θα αυτοματοποιηθούν μέχρι το 2025. Στην εξυπηρέτηση πελατών, έως το 80% των ρόλων μπορεί να αυτοματοποιηθούν.

“Δεν προσλαμβάνουμε αν η AI μπορεί να το κάνει”

Η πιο ανησυχητική εξέλιξη δεν είναι οι απολύσεις, αλλά η αλλαγή στην πολιτική πρόσληψης. Οι εταιρείες δεν απολύουν απλώς εργαζόμενους – επαναπροσδιορίζουν τι σημαίνει “θέση εισόδου” σε μια εποχή AI.

Στον κολοσσό συμβούλων McKinsey, χιλιάδες AI agents έχουν αναπτυχθεί σε ολόκληρη την εταιρεία, αναλαμβάνοντας συχνά εργασίες που παλαιότερα χειρίζονταν νεότεροι εργαζόμενοι. Στην εταιρεία εκμάθησης γλωσσών Duolingo, ο CEO Luis von Ahn χρησιμοποιεί την “ευχέρεια στην AI” ως κριτήριο για το ποιος προσλαμβάνεται και προάγεται.

Ο CEO της Microsoft Satya Nadella αποκάλυψε ότι το 30% του κώδικα της εταιρείας γράφεται πλέον από AI. Ταυτόχρονα, πάνω από το 40% των πρόσφατων απολύσεων της Microsoft στόχευαν μηχανικούς λογισμικού. Η ειρωνεία είναι εκκωφαντική: οι αντιπρόεδροι της Microsoft λένε σε ομάδες 400 μηχανικών να χρησιμοποιούν AI για το μισό από το coding τους. Αυτοί οι ίδιοι μηχανικοί απολύονται μήνες αργότερα.

“Μεγάλο μέρος της δουλειάς εισαγωγικού επιπέδου όταν είσαι φρέσκος από το κολέγιο είναι δουλειές εντάσεως γνώσης όπου συλλέγεις δεδομένα, μεταγράφεις δεδομένα και φτιάχνεις βασικές οπτικοποιήσεις, μαθαίνοντας τον οργανισμό από την αρχή,” εξηγεί ο Tristan Botelho, αναπληρωτής καθηγητής οργανωσιακής συμπεριφοράς στο Yale School of Management. “Η AI μπορεί να το κάνει αυτό αρκετά καλά, και έχω ακούσει πολλούς διευθυντές να λένε: ‘Μπορούμε να μειώσουμε το προσωπικό εισόδου μας’.”

Το παράδοξο του μισθού

Παράδοξα, ενώ οι θέσεις εισόδου εξαφανίζονται, ορισμένοι μισθοί στον τομέα της AI εκτοξεύονται. Η εταιρεία συμβούλων Burtch Works αναφέρει ότι οι μισθοί σε θέσεις μηχανικής μάθησης και γενετικής AI αυξήθηκαν κατά 12% μέσα σε έναν χρόνο – η μεγαλύτερη άνοδος σε ολόκληρο τον κλάδο της τεχνολογίας. Οι αρχικοί μισθοί για εργαζόμενους σε AI θέσεις εισόδου αυξήθηκαν κατά 12% από το 2024 στο 2025.

Στην Databricks, μια κορυφαία εταιρεία δεδομένων, ένας ερευνητής γενετικής AI με μόλις δύο χρόνια εμπειρίας κερδίζει από 190.000 έως 260.000 δολάρια ετησίως. Αυτό δημιουργεί μια βαθιά διχοτόμηση: μια μικρή μειονότητα που απογειώνεται επαγγελματικά και μια πλειονότητα που παλεύει ακόμη να βρει θέση στην αγορά εργασίας.

Μια έρευνα της PwC το 2025 αποκαλύπτει ένα παράδοξο: οι μισθοί αυξάνονται διπλάσια στις βιομηχανίες που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στην AI. Αυτό υποδηλώνει ότι ενώ οι θέσεις εισόδου εξαλείφονται, οι εργαζόμενοι που ενσωματώνουν με επιτυχία δεξιότητες AI στη δουλειά τους γίνονται σημαντικά πιο πολύτιμοι – δημιουργώντας πόλωση μέσα στην απασχόληση λευκών κολάρων αντί για ομοιόμορφη αντικατάσταση.

Η προειδοποίηση του CEO της Anthropic

Ίσως η πιο ανατριχιαστική προειδοποίηση έρχεται από εκείνους που δημιουργούν την τεχνολογία. Ο Dario Amodei, CEO της Anthropic – μιας από τις κορυφαίες εταιρείες AI – προειδοποίησε τον Μάιο 2025 ότι η AI θα μπορούσε να εξαλείψει το μισό από όλες τις θέσεις εισόδου λευκών κολάρων μέσα στα επόμενα ένα έως πέντε χρόνια, με την ανεργία να εκτοξεύεται στο 10-20%.

Αυτό αντιπροσωπεύει μια από τις πιο έντονες προειδοποιήσεις από έναν κορυφαίο στέλεχος εταιρείας AI. Και δεν είναι μόνος του. Ο CEO της Ford Jim Farley προειδοποίησε ότι η AI “θα αντικαταστήσει κυριολεκτικά το μισό από όλους τους εργάτες λευκών κολάρων.” Ο Marc Benioff της Salesforce ισχυρίστηκε ότι η AI κάνει ήδη έως το 50% του φόρτου εργασίας της εταιρείας.

Γιατί οι νέοι πτυχιούχοι είναι πιο ευάλωτοι

Οι ερευνητές του Stanford προτείνουν μια ανησυχητική εξήγηση για το γιατί οι νέοι εργαζόμενοι πλήττονται δυσανάλογα: η AI αντικαθιστά την κωδικοποιημένη γνώση πιο αποτελεσματικά από την άρρητη γνώση.

Οι νέοι εργάτες λευκών κολάρων προσφέρουν σχετικά περισσότερη κωδικοποιημένη γνώση – γνώση που αποκτάται από τυπική εκπαίδευση και μπορεί να βρεθεί σε βιβλία και διαδίκτυο. Αυτός ακριβώς είναι ο τύπος γνώσης με τον οποίο εκπαιδεύονται τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT. Τα έμπειροι εργαζόμενοι, από την άλλη, διαθέτουν άρρητη γνώση – κόλπα και τεχνάσματα που συσσωρεύονται με την εμπειρία και δεν γράφονται πουθενά – την οποία η AI δεν μπορεί ακόμη να αναπαραγάγει.

“Οι παλαιότεροι εργαζόμενοι έχουν πολλή άρρητη γνώση επειδή μαθαίνουν κόλπα της δουλειάς από την εμπειρία που μπορεί να μην γράφονται ποτέ πουθενά,” εξηγεί ο Erik Brynjolfsson, οικονομολόγος του Stanford. “Έχουν γνώση που δεν βρίσκεται στα LLMs, οπότε δεν αντικαθίστανται τόσο πολύ από αυτά.”

Η στροφή προς τα τεχνικά επαγγέλματα

Αντιμέτωποι με αυτήν την πραγματικότητα, οι νέοι πτυχιούχοι αλλάζουν στρατηγική. Μια έρευνα το 2025 αποκάλυψε ότι το 40% των νέων πανεπιστημιακών αποφοίτων επιλέγουν καριέρες όπως υδραυλικά, κατασκευές και ηλεκτρολογικές εργασίες – επαγγέλματα που δεν μπορούν να αυτοματοποιηθούν. Το 52% των επαγγελματιών θεωρεί ότι οι τεχνικές εργασίες είναι λιγότερο ευάλωτες στην AI από τους ρόλους λευκών κολάρων.

Τα επαγγέλματα αυτά παραμένουν σε μεγάλη ζήτηση. Το 94% των εταιρειών κατασκευών αναφέρουν δυσκολία στην εξεύρεση εργαζομένων. Τεχνικοί ηλιακής ενέργειας αναμένεται να αυξηθούν κατά 22% και τεχνικοί ανεμογεννητριών κατά 44% από το 2022 έως το 2032, σύμφωνα με το Bureau of Labor Statistics των ΗΠΑ.

Η πραγματικότητα είναι ότι η AI στερείται φυσικής άρρητης γνώσης – συντονισμό χεριού-ματιού, αίσθηση υλικού, επίλυση προβλημάτων στον πραγματικό κόσμο – που απαιτούν αυτά τα επαγγέλματα.

Η ελληνική πραγματικότητα

Στην Ελλάδα, το πρόβλημα είναι ακόμη πιο έντονο. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύτηκαν το 2025, η Ελλάδα είναι μία από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες όπου το ποσοστό ανεργίας μεταξύ των νέων πτυχιούχων (17%) είναι υψηλότερο από αυτό του γενικού πληθυσμού (14,7%). Οι μόνες άλλες χώρες όπου παρατηρείται το ίδιο φαινόμενο είναι η Σερβία και η Δανία.

Η ανεργία των νέων αποφοίτων στην Ελλάδα αγγίζει το 4,8%, υψηλότερη από το 4% του συνολικού εργατικού δυναμικού. Η αυτοματοποίηση και η οικονομική αβεβαιότητα επιβαρύνουν τις προοπτικές τους. Σε ολόκληρη την ΕΕ, η ανεργία στον γενικό πληθυσμό (7,0%) ξεπερνά την ανεργία μεταξύ των πτυχιούχων (5,30%) – αλλά η Ελλάδα αποτελεί εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα.

Ορισμένα πεδία σπουδών πλήττονται περισσότερο. Σύμφωνα με έκθεση του ΙΟΒΕ, οι απόφοιτοι ξένων γλωσσών και επιστημών ζωής αντιμετωπίζουν ανεργία 30% και 34% αντίστοιχα. Ανθρωπιστικές επιστήμες, κοινωνικές επιστήμες και νομική κυμαίνονται στο 19-24%. Στον αντίποδα, οι επιστήμες υγείας έχουν μόνο 5% ανεργία.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα. Το πρόγραμμα “Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης” στοχεύει 50.000 ανέργους σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες. Το “Project Future” της Τράπεζας Πειραιώς σε συνεργασία με το ReGeneration προσφέρει εξειδικεύσεις σε επτά πυλώνες της τεχνολογίας και του business. Αλλά παραμένει το ερώτημα: αρκούν αυτά τα προγράμματα όταν η ίδια η φύση της εργασίας αλλάζει τόσο γρήγορα;

Δεν είναι όλα μαύρα

Παρά την ζοφερή εικόνα, υπάρχουν και φωτεινά σημεία. Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί επίσης νέες θέσεις εργασίας. Το World Economic Forum προβλέπει ότι ενώ η τεχνολογία θα εκτοπίσει 9 εκατομμύρια θέσεις, θα δημιουργήσει 11 εκατομμύρια νέες έως το 2030. Συνολικά, 170 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας προβλέπεται να δημιουργηθούν αυτή τη δεκαετία.

Ωστόσο, υπάρχει μια προϋπόθεση: το 77% των θέσεων εργασίας σχετικών με την AI απαιτούν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και το 18% απαιτούν διδακτορικό. Η μετάβαση δεν θα είναι απλή.

Ειδικοί AI και data science είναι μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων κατηγοριών εργασίας το 2025. Επαγγελματίες κυβερνοασφάλειας βλέπουν αύξηση 32% στις προοπτικές θέσεων από το 2022 έως το 2032. Νέοι ρόλοι όπως AI trainers, ειδικοί δεοντολογίας AI και prompt engineers δημιουργούνται ταχύτατα.

Υπάρχει επίσης μια άλλη προοπτική. Όπως υποστηρίζουν οι οικονομολόγοι του Stanford, η AI θα μπορούσε να δημοκρατοποιήσει την πρόσβαση σε θέσεις εργασίας, καθιστώντας ευκολότερη την οικοδόμηση τεχνικής γνώσης και δεξιοτήτων που ιστορικά απέκλειαν διαφορετικά προσοντούχους εργαζόμενους. Αντί να εξαλείψει εντελώς τις ευκαιρίες εισόδου, οι εταιρείες θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν την AI για να εκπαιδεύσουν την επόμενη γενιά ανώτερων επαγγελματιών.

Τι πρέπει να κάνουν οι νέοι εργαζόμενοι

Η συμβουλή των ειδικών είναι σαφής: προσαρμοστείτε ή μείνετε πίσω. Αλλά τι σημαίνει πρακτικά αυτό;

Πρώτον, αγκαλιάστε την AI αντί να την αντισταθείτε. Όπως εξηγεί ο Tristan Botelho του Yale: “Είναι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν AI που θα αντικαταστήσουν τους ανθρώπους που δεν χρησιμοποιούν AI.” Η ευχέρεια στην AI γίνεται το νέο “γνωρίζω τα Microsoft Office” – μια βασική δεξιότητα που αναμένεται από όλους.

Μια έρευνα της Workday αποκάλυψε ότι το 72% των εργοδοτών προτιμούν υποψηφίους με δεξιότητες AI, ακόμη και όταν δεν τους ζητείται ρητά. Το 54% των εργοδοτών βλέπουν την ευχέρεια στην AI ως “απαραίτητη προϋπόθεση” για την επαγγελματική εξέλιξη.

Δεύτερον, επικεντρωθείτε σε δεξιότητες που η AI δεν μπορεί να αναπαράγει. Συναισθηματική νοημοσύνη, δημιουργική επίλυση προβλημάτων, στρατηγική σκέψη, και διαπροσωπικές δεξιότητες παραμένουν καθαρά ανθρώπινα πλεονεκτήματα. Οι εργοδότες αναζητούν όλο και περισσότερο “hybrid workers” – ανθρώπους που μπορούν να συνδυάσουν την τεχνική επάρκεια με βαθιά ανθρώπινη κρίση.

Τρίτον, σκεφτείτε διαφορετικά για την καριέρα σας. Η γραμμική πορεία καριέρας – από θέση εισόδου σε ανώτερη θέση στον ίδιο τομέα – πεθαίνει. Η μελλοντική αγορά εργασίας ανήκει σε “T-shaped professionals” – ανθρώπους με βαθιά εξειδίκευση σε έναν τομέα αλλά ευρεία κατανόηση πολλών. Η συνεχής μάθηση δεν είναι πλέον προαιρετική.

Σύμφωνα με το LinkedIn’s 2025 Work Trend Index, το 45% των εργαζόμενων που προσελήφθησαν το τελευταίο έτος απέκτησαν νέες πιστοποιήσεις ή εκπαιδεύσεις σχετικά με την AI πριν από την πρόσληψη.

Τέταρτον, εξετάστε εναλλακτικές οδούς. Τα τεχνικά επαγγέλματα προσφέρουν εξαιρετικές αποδοχές χωρίς χρέη από δάνεια σπουδών. Οι υδραυλικοί στις ΗΠΑ κερδίζουν κατά μέσο όρο 56.000 δολάρια ετησίως με μόνο μερικούς μήνες εκπαίδευσης, και οι πιο έμπειροι μπορούν να ξεπεράσουν τα 100.000 δολάρια. Τεχνικοί ανεμογεννητριών κερδίζουν κατά μέσο όρο 61.770 δολάρια, με προοπτικές αύξησης 44% στα επόμενα χρόνια.

Η ευθύνη των εταιρειών και των κυβερνήσεων

Η λύση δεν μπορεί να βαρύνει μόνο τους νέους εργαζόμενους. Οι εταιρείες και οι κυβερνήσεις έχουν ευθύνη να διευκολύνουν την μετάβαση.

Το World Economic Forum καλεί τις εταιρείες να επενδύσουν σε “reskilling” και “upskilling” προγράμματα. Μόνο το 42% των εταιρειών παγκοσμίως επενδύουν σε επανεκπαίδευση του προσωπικού τους. Αυτό πρέπει να αλλάξει.

Οι κυβερνήσεις πρέπει να επανεξετάσουν το εκπαιδευτικό σύστημα. Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση σχεδιάστηκε για έναν κόσμο όπου η κωδικοποιημένη γνώση ήταν το κυρίαρχο κεφάλαιο. Σε έναν κόσμο όπου η AI έχει άμεση πρόσβαση σε όλη την κωδικοποιημένη γνώση, οι εκπαιδευτικές προτεραιότητες πρέπει να μετατοπιστούν.

Χρειάζονται προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης που να αναγνωρίζουν ότι η “technological unemployment” είναι πραγματική και αυξάνεται. Ορισμένοι οικονομολόγοι υποστηρίζουν βασικό εισόδημα ή επαναπροπόνηση που χρηματοδοτείται από φόρους επί των κερδών που προκύπτουν από την αυτοματοποίηση.

Η μεγάλη εικόνα

Η σιωπηλή επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας δεν είναι μελλοντικό σενάριο – είναι η παρούσα πραγματικότητα. Κάθε μήνα, χιλιάδες νέοι πτυχιούχοι ανακαλύπτουν ότι η “πύλη εισόδου” στην επαγγελματική ζωή έχει κλείσει.

Η τεχνολογία προχωρά πολύ γρηγορότερα από την ικανότητά μας να προσαρμοστούμε σε αυτήν. Οι θεσμοί μας – εκπαίδευση, κατάρτιση, κοινωνική ασφάλιση – σχεδιάστηκαν για μια εποχή όπου η αλλαγή ήταν βαθμιαία και προβλέψιμη. Ζούμε τώρα σε μια εποχή όπου μία τεχνολογία μπορεί να αναδιαμορφώσει ολόκληρους κλάδους μέσα σε μήνες.

Αυτό που συμβαίνει τώρα δεν είναι απλώς μια άλλη οικονομική αναδιάρθρωση. Είναι κάτι πιο θεμελιώδες: μια επαναδιαπραγμάτευση του συμβολαίου μεταξύ εκπαίδευσης και εργασίας. Για δεκαετίες, το deal ήταν απλό: επένδυσε σε μόρφωση, και θα βρεις δουλειά. Αυτό το συμβόλαιο έχει σπάσει.

Οι νέοι πτυχιούχοι του 2025 είναι η πρώτη γενιά που πληρώνει πλήρως το τίμημα αυτής της ρήξης. Δεν φταίνε αυτοί. Έκαναν ό,τι τους είπαν – σπούδασαν σκληρά, απέκτησαν πτυχία, ανέπτυξαν δεξιότητες. Αλλά οι κανόνες του παιχνιδιού άλλαξαν στη μέση της διαδρομής.

Η ερώτηση τώρα δεν είναι αν η AI θα αλλάξει την αγορά εργασίας – αυτό ήδη συμβαίνει. Η ερώτηση είναι: μπορούμε, ως κοινωνία, να διαχειριστούμε αυτήν τη μετάβαση με τρόπο που δεν εγκαταλείπει μια ολόκληρη γενιά; Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα καθορίσει όχι μόνο την οικονομική αλλά και την κοινωνική σταθερότητα της επόμενης δεκαετίας.

Προς το παρόν, το μόνο σίγουρο είναι αυτό: η εποχή που ένα πτυχίο εγγυόταν μια θέση εισόδου έχει τελειώσει. Αυτό που έρχεται στη θέση της παραμένει να δούμε.