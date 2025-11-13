Close Menu
    Thursday, November 13
    Η Pfizer αποσύρεται πλήρως από την BioNTech

    H αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία Pfizer αποσύρεται από την κοινοπραξία με την γερμανική BioNTech, όπως μεταδίδει το -, επικαλούμενο ενημερωμένες πηγές.

    Η Pfizer και η BioNTech ανέπτυξαν από κοινού ένα εμβόλιο κατά του κορωνοϊού το 2020. Μέρος της συμφωνίας εκείνης της εποχής περιελάμβανε επίσης την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της BioNTech από την Pfizer. Η αμερικανική εταιρεία κατείχε πρόσφατα περίπου το 1,5% των μετοχών.

    Τώρα, «η Pfizer αποφάσισε να πουλήσει όλες τις μετοχές της εταιρείας βιοτεχνολογίας με έδρα το Μάιντς, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τη συναλλαγή», σύμφωνα με το -.

    Εκπρόσωποι και των δύο εταιρειών απέφυγαν πάντως να σχολιάσουν την πληροφορία.

