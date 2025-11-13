Θεσμική Ωρίμανση Crypto: «Τέλος εποχής» για την κερδοσκοπία, έμφαση στη στρατηγική

Στη θεσμική ωριμότητα που έχει επέλθει στις αγορές των κρυπτονομισμάτων κατά τα έτη 2025 και 2026 εστίασε ο Νικόλαος Κωλέττης, Hedge Fund Manager και CEO της EWC Investments, κατά την ομιλία του στο συνέδριο Athens Blockchain Summit 2025, το οποίο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025 στην Αθήνα.

Ο κ. Κωλέττης υπογράμμισε ότι, σε αντίθεση με την περίοδο του 2021, η σημερινή αγορά διέπεται από αυξημένη διαφάνεια, ρυθμιστική σταθερότητα και ενεργή συμμετοχή θεσμικών επενδυτών.

«Η εποχή της ανώριμης κερδοσκοπίας έχει παρέλθει. Πλέον οι αγορές λειτουργούν σε θεσμικό επίπεδο και η επιτυχία απαιτεί στρατηγική, υπομονή και πειθαρχία», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στρατηγική και Επενδυτική Ωριμότητα

Κατά την τοποθέτησή του, ο Νικόλαος Κωλέττης, ο οποίος είναι επίσης πολιτικός επιστήμονας MSc, Ακαδημαϊκός και αναλυτής ψηφιακών αγορών, ανέδειξε την ανάγκη για επενδυτική ωριμότητα και σοβαρότητα στις στρατηγικές που εφαρμόζουν οι επενδυτές.

Η ομιλία του, με θέμα «Πώς να κερδίσετε από τις αγορές κρυπτονομισμάτων και να επιτύχετε ρεαλιστικά κέρδη: μια στρατηγική προσέγγιση», ανέλυσε τις επενδυτικές μεθόδους που εφαρμόζουν τα σύγχρονα Funds. Εξήγησε πώς μπορεί να οικοδομηθεί ένα ώριμο και κερδοφόρο χαρτοφυλάκιο μέσα στο νέο περιβάλλον των αγορών, τονίζοντας τη σημασία:

και της στρατηγικής κατανομής κεφαλαίων. επενδύσεων που συνδυάζουν υποδομές, spot χαρτοφυλάκια, ασφαλή μόχλευση και επιλεγμένη συμμετοχή στις παραδοσιακές αγορές.

Το «πολεμικό» πεδίο των κρυπτονομισμάτων

Ως «νέος» Hedge Fund manager, ο κ. Κωλέττης επισήμανε ότι η εμπειρία του στα θεσμικά κεφάλαια επιτρέπει την εφαρμογή δοκιμασμένων στρατηγικών που εστιάζουν πρωτίστως στη διαχείριση κινδύνου και στη διατήρηση μακροχρόνιας σταθερότητας.

Ολοκληρώνοντας, υπογράμμισε ότι οι επενδύσεις στις αγορές κρυπτονομισμάτων είναι ένα «πολεμικό» πεδίο όπου «επιβιώνουν και ευημερούν μόνο όσοι λειτουργούν με πειθαρχία, ανάλυση και στρατηγικό σχεδιασμό. «Aν ο νέος επενδυτής δεν μάθει την στρατηγική προσέγγιση, θα του την επιβάλλει η αγορά διαμέσω απώλειας κεφαλαίου. Η αγορά των κρυπτονομισμάτων ωριμάζει, αλλά δεν παύει να είναι ταραχώδης, γεμάτη ευκαιρίες και κινδύνους. Οι κίνδυνοι μειώνονται στο ελάχιστο και οι απολαβές αυξάνονται, μόνο αν υφίσταται ξεκάθαρη στρατηγική».

«Οι μεγάλοι παίκτες δρουν μεθοδικά και μακροπρόθεσμα, κάτι που πρέπει να μάθει να μιμείται και ο νέος επενδυτής», σημείωσε ο κ. Κωλέττης.

Η τοποθέτηση εντάχθηκε στο πλαίσιο των ευρύτερων συζητήσεων του συνεδρίου, το οποίο επιβεβαίωσε τον ενισχυμένο ρόλο της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη της ψηφιακής οικονομίας, του mining και της τεχνητής νοημοσύνης. Οι συζητήσεις του συνεδρίου επικεντρώθηκαν, μεταξύ άλλων, στη θεσμική ωρίμανση των crypto, τη σύγκλιση τραπεζικών και ψηφιακών συστημάτων, και τις προοπτικές ψηφιακής επενδυτικής ανάπτυξης.