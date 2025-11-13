Close Menu
    Thursday, November 13
    Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Στο ΣΕΦ για να δει Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις – Δείτε φωτογραφίες

    Στο ΣΕΦ βρίσκεται η πρέσβειρα των ΗΠΑ στη χώρα μας, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα Ολυμπιακός-Ζάλγκιρις για την Εuroleague.

    Πήρε θέση, φυσικά, στα επίσημα, ανάμεσα από τους αδελφούς Αγγελόπουλους. 

