Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Στο ΣΕΦ για να δει Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις – Δείτε φωτογραφίες

Στο ΣΕΦ βρίσκεται η πρέσβειρα των ΗΠΑ στη χώρα μας, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα Ολυμπιακός-Ζάλγκιρις για την Εuroleague.

Πήρε θέση, φυσικά, στα επίσημα, ανάμεσα από τους αδελφούς Αγγελόπουλους.

- sofokleous10.gr

