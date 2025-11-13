Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το επενδυτικό ρεύμα και η διπλή ανάγνωση των δηλώσεων Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη

Εξέλιξη με πολλαπλές «διαστάσεις» που ωστόσο δεν σβήνει τα σύννεφα πάνω από το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου «διαβάζεται» η χθεσινή κοινή δήλωση Μητσοτάκη- Χριστοδουλίδη για «νέους επενδυτές» και «επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων».

Ειδικότερα η κοινή δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη μετά το πέρας των εργασιών της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας-Κύπρου επισημαίνει την απόφαση «να προχωρήσουμε σε άμεση επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων του καλωδίου, ώστε να μπορεί δυνητικά να ενισχυθεί με την είσοδο νέων, ισχυρών επενδυτών, που θα λειτουργήσει προς όφελος όλων μας».

Αν και οι λεπτομέρειες περί του τι θα επανεξετάσουν οι δύο πλευρές καθώς και για το επενδυτικό ενδιαφέρον και σε ποιο βαθμό αυτό υπάρχει ήδη και είναι «ώριμο» δεν έχουν γίνει γνωστές, εντούτοις, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, το «σενάριο» αναθεώρησης των «οικονομοτεχνικών παραμέτρων» σηματοδοτούν νέες καθυστερήσεις, παραπέμποντας τις όποιες αποφάσεις για την τύχη του έργου στο μέλλον.

Ο λόγος έγκειται στο γεγονός, όπως συμπληρώνουν οι ίδιες πηγές, ότι οι οικονομοτεχνικές παράμετροι συνιστούν το «manual» του έργου που είναι γνωστές εξαρχής και σε καμία περίπτωση δεν σχετίζονται με τις εκκρεμότητες που επικαλούνται εκατέρωθεν οι δύο πλευρές.

«Επανασχεδιασμός» του έργου

Με άλλα λόγια, η αναθεώρηση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων παραπέμπει σε μια διαδικασία επανασχεδιασμού του έργου με ότι αυτό συνεπάγεται ως προς την έκταση της δουλειάς που απαιτείται και πολύ περισσότερο στο χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωσή του. Υπό αυτό το πρίσμα, η εν λόγω εξέλιξη «διαβάζεται» και ως «ροκάνισμα», διατηρώντας, ταυτόχρονα, την «αισιοδοξία» δια στόματος των πολιτικών αρχηγών των δύο κρατών περί νέου επενδυτή και εν συνόλω της διατήρησης του έργου στο τραπέζι με την προοπτική να ακολουθήσουν βήματα που ενδεχόμενα να άρουν το αδιέξοδο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω πρωτοβουλία των δύο κυβερνήσεων λαμβάνει χώρα στον απόηχο της «αμερικανικής απόβασης» στην Αθήνα στο πλαίσιο της 6ης Συνόδου για την «Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια» την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς και της «έμμεσης στήριξης» που απέσπασε το έργο στα πλαίσια της Υπουργικής Συνόδου Ενέργειας «3+1» με τα «συμπεράσματα» αφενός να παραμένουν συγκεχυμένα ως προς την πρακτική πρόοδο του project αφετέρου να παραμένουν σε στενή συνάφεια με τους ευρύτερους σχεδιασμούς που πλέον «σημαδεύουν» τον ευρύτερο ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, όπου συνυπάρχει και το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης των δύο χωρών.

Σε αυτό το πλαίσιο ανεπιβεβαίωτες εκτιμήσεις θέλουν το επενδυτικό ενδιαφέρον να προέρχεται από ΗΠΑ και Ισραήλ με τα σενάρια αναθεώρησης των οικονομοτεχνικών παραμέτρων να προκύπτουν στην προσπάθεια να καταστεί το έργο πιο ελκυστικό και ασφαλές επενδυτικά. Χρειάζεται να σημειωθεί, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές με γνώση του θέματος και των περί «οικονομοτεχνικών παραμέτρων» ότι το εν λόγω «εγχείρημα» παρουσιάζει σημαντικές τεχνικές δυσκολίες που σίγουρα θα «κοστίσουν» σημαντικά σε χρόνο, πράγμα που με την σειρά του «επιβεβαιώνει» την μετάθεση των αποφάσεων εν ευθέτω χρόνο.

Η τριμερής με Γιόργκενσεν

Ανάλογο αποτέλεσμα προέκυψε και κατά την χθεσινή τριμερή ανάμεσα στον Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης Ντάν Γιόργκενσεν και τους δύο Υπουργούς Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου από την Ελλάδα και Γιώργο Παπαναστασίου από την Κύπρο με το ελληνικό ΥΠΕΝ να δηλώνει μετά την συνάντηση:

«Συζητήσαμε επίσης για τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας 3+1 που είχαμε με τον Κύπριο Υπουργό, με τους Υπουργούς Ενέργειας της Αμερικής και του Ισραήλ. Υπογραμμίσαμε την ανάγκη να επικαιροποιηθούν τα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου και Ελλάδας, όπως δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Κύπριος Πρόεδρος, ενόψει και του δυνητικού επενδυτικού ενδιαφέροντος. Τέλος, επισημάναμε την ανάγκη η Ευρώπη να κινηθεί γρήγορα, να ενισχύσει τα έργα διασυνδεσιμότητας, για την περαιτέρω αποκλιμάκωση της τιμής σε ενέργειες για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις».

Ακολουθούμε το παράδειγμα της Κύπρου στις γεωτρήσεις

Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τις κοινές δηλώσεις μετά το πέρας της Συνόδου, υπογράμμισε την σημασία των πρόσφατων συμφωνιών στα πλαίσια της 6ης Συνόδου για την «Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια», σημειώνοντας ότι «οι εν λόγω συμφωνίες έρχονται να συμβάλλουν στην ενεργειακή ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης, από την Μεσόγειο έως τη Μολδαβία και την Ουκρανία».

Επιπρόσθετα, επικαλέστηκε την εμπειρία της Κύπρου στο τομέα των υδρογονανθράκων για να τονίσει ότι η Ελλάδα ακολουθεί ανάλογο παράδειγμα με την προοπτική πραγματοποίησης της πρώτης ερευνητικής γεώτρησης μετά από 40 χρόνια μέσα στους επόμενους 18 μήνες στις ελληνικές θάλασσες και το block 2, βορειοδυτικά της Κέρκυρας.

«Θέλουμε την πράσινη μετάβαση και είμαστε πρωταγωνιστές στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όμως, θα ήταν μεγάλο σφάλμα, αν δεν επιχειρούσαμε να αξιοποιήσουμε τους δικούς μας φυσικούς πόρους, όπως έχει κάνει ήδη η Κύπρος και όπως και εμείς προτιθέμεθα να κάνουμε με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.