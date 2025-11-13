Καφούνης-(ΕΣΕΕ):-Σημαντική-νίκη-για-το-εμπόριο-η-δασμολόγηση-των-μικρών-δεμάτων

Η ΕΣΕΕ έχει επί μακρόν τεκμηριώσει τις σοβαρές στρεβλώσεις που προκαλεί το υφιστάμενο καθεστώς στον υγιή ανταγωνισμό και έχει αναδείξει την ανάγκη για άμεση δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η πολιτική συμφωνία του ECOFIN για την επίσπευση της κατάργησης του καθεστώτος μη πληρωμής δασμών στα μικροδέματα που στέλνονται στην Ευρώπη από τις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου τρίτων χωρών -με εφαρμογή πλέον από το 2026 αντί του 2028- αποτελεί μία σημαντική νίκη για τον εμπορικό κόσμο στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

ΕΕ: Εγκρίθηκε η φορολόγηση των μικρών δεμάτων Temu και Shein – Πότε θα εφαρμοστεί το μέτρο

Αυτό υπογράμμισε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης και πρόσθεσε ότι πρόκειται για μία καθαρή δικαίωση των συστηματικών προσπαθειών της συνομοσπονδίας και των παρεμβάσεών της σε όλα τα επίπεδα: θεσμικά και επιστημονικά, διεθνή και εγχώρια.

Η ΕΣΕΕ, τονίζει ο πρόεδρος, έχει επί μακρόν τεκμηριώσει τις σοβαρές στρεβλώσεις που προκαλεί το υφιστάμενο καθεστώς στον υγιή ανταγωνισμό και έχει αναδείξει την ανάγκη για άμεση δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η απόφαση, με την θετική στάση και του Έλληνα υπουργού Οικονομικών κ. Πιερρακάκη, συνεχίζει ο κ. Καφούνης, δίνει μία πραγματική ανάσα αισιοδοξίας τόσο για τη λειτουργία της ΕΕ όσο και για τις προοπτικές βιωσιμότητας του ευρωπαϊκού και του ελληνικού εμπορίου.

Θα παρακολουθούμε στενά τα επόμενα βήματα, όπως αναφέρει, ειδικά την αποσαφήνιση του ακριβούς τρόπου και χρόνου εφαρμογής του νέου καθεστώτος, καθώς και το εάν η απόφαση θα συνοδευτεί από την επιβολή ενός διαχειριστικού τέλους, όπως είχε προαναγγείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ΕΣΕΕ, κατέληξε, θα συνεχίσει να εκπροσωπεί ενεργά και τεκμηριωμένα τα συμφέροντα του εμπορικού κόσμου, με στόχο την πλήρη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά.

