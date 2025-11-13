Καφούνης-(ΕΣΕΕ):-Σημαντική-νίκη-η-δασμολόγηση-των-δεμάτων-μικρής-αξίας

«Η πολιτική συμφωνία του ECOFIN για την επίσπευση της κατάργησης του καθεστώτος μη πληρωμής δασμών στα μικροδέματα που στέλνονται στην Ευρώπη από τις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου τρίτων χωρών -με εφαρμογή πλέον από το 2026 αντί του 2028- αποτελεί μία σημαντική νίκη για τον εμπορικό κόσμο στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη».

Αυτό τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), μετά την απόφαση των υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δασμολογούνται πλέον και τα δέματα με αξία έως 150 ευρώ που προέχονται από τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε.

Σύμφωνα με τον Σταύρο Καφούνη:

«Πρόκειται για μία καθαρή δικαίωση των συστηματικών προσπαθειών της ΕΣΕΕ και των παρεμβάσεών της σε όλα τα επίπεδα: θεσμικά και επιστημονικά, διεθνή και εγχώρια. Η ΕΣΕΕ έχει επί μακρόν τεκμηριώσει τις σοβαρές στρεβλώσεις που προκαλεί το υφιστάμενο καθεστώς στον υγιή ανταγωνισμό και έχει αναδείξει την ανάγκη για άμεση δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η απόφαση, με τη θετική στάση και του Έλληνα υπουργού Οικονομικών κ. Πιερρακάκη, δίνει μία πραγματική ανάσα αισιοδοξίας τόσο για τη λειτουργία της Ε.Ε. όσο και για τις προοπτικές βιωσιμότητας του ευρωπαϊκού και του ελληνικού εμπορίου.

Θα παρακολουθούμε στενά τα επόμενα βήματα, ειδικά την αποσαφήνιση του ακριβούς τρόπου και χρόνου εφαρμογής του νέου καθεστώτος, καθώς και το εάν η απόφαση θα συνοδευτεί από την επιβολή ενός διαχειριστικού τέλους, όπως είχε προαναγγείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ΕΣΕΕ θα συνεχίσει να εκπροσωπεί ενεργά και τεκμηριωμένα τα συμφέροντα του εμπορικού κόσμου, με στόχο την πλήρη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά».