Κινήσεις για να «ξεκολλήσει» το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Μέτρα για να επανεκκινήσει το έργο της ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, το οποίο βρίσκεται σε φάση παρατεταμένης αδρανοποίησης, προανήγγειλαν χθες Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χριστοδουλίδης, που συναντήθηκαν στην Αθήνα, στο πλαίσιο της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου των δύο χωρών.

«Συμφωνήσαμε την άμεση επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων του καλωδίου, ώστε δυνητικά να ενισχυθεί και με την είσοδο νέων ισχυρών επενδυτών, κάτι που θα είναι προς όφελος όλων μας» δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι οι κινήσεις που γίνονται στοχεύουν στην αντιμετώπιση ταυτόχρονα των δύο σημαντικότερων προβλημάτων που θα πρέπει να ξεπεραστούν για να προχωρήσει απρόσκοπτα η ηλεκτρική σύνδεση.

Το πρώτο αφορά την εξασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του έργου, καθώς είναι γνωστά τα προβλήματα που έχουν ανακύψει και οδήγησαν σε «πάγωμα» όποιας εξέλιξης, όταν από κυπριακής πλευράς προέκυψαν ενστάσεις όσον αφορά την απρόσκοπτη χρηματοδότηση του έργου και την κάλυψη των υποχρεώσεων που προκύπτουν για την Κύπρο. Η προσέλκυση νέων επενδυτών, που θα μπορούσε να γίνει, για παράδειγμα, με κάποια διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, θα λειτουργήσει ως ένεση ρευστότητας για να αντιμετωπιστούν τα όποια ζητήματα έχουν ανακύψει σχετικά με τη χρηματοδότηση και να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα.

Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα έχει γεωπολιτικές απολήξεις και αφορά, βεβαίως, τις ενστάσεις που έχει εγείρει η Τουρκία για την υλοποίηση του έργου και το μήνυμα που έχει εκπέμψει ότι δεν νοείται η υλοποίηση ενεργειακών πρότζεκτ στην περιοχή χωρίς να έχει λόγο σε αυτά και η ίδια. Η προσέλκυση κάποιας ξένης μεγάλης εταιρείας, που ενεργοποιείται στον κλάδο της ενέργειας και η συμμετοχή της με επένδυση στο έργο, συνεπάγεται ότι αυτομάτως για την ολοκλήρωσή του θα ενδιαφέρεται και μια τρίτη χώρα, που θα σταθεί απέναντι στις αιτιάσεις της Τουρκίας και θα λειτουργήσει αποτρεπτικά ως προς αυτές.

Η Αθήνα θεωρεί ότι οι εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος επιβεβαιώνουν ότι ο ενεργειακός χάρτης της περιοχής αναδιαμορφώνεται, με βάση νέους γεωπολιτικούς συσχετισμούς και σχεδιασμούς. Σε αυτό το νέο πλαίσιο, εκτιμούν στην κυβέρνηση, και το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης αποκτά αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά ως προς τη σημασία του. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν σαφής ως προς αυτό. Αναφέρθηκε στα νέα δεδομένα και μίλησε για εξελίξεις που «καταδεικνύουν τη στρατηγική σημασία και των δύο χωρών μας για το σύνολο της ευρωπαϊκής ηπείρου». Αναφέρθηκε, επίσης, στον «καταλυτικό ρόλο σχημάτων όπως το 3+1» (Ελλάδα – Κύπρος – Ισραήλ+ΗΠΑ), κάνοντας λόγο για «συμπράξεις ζωτικής σημασίας για τη διαμόρφωση τόσο του ενεργειακού όσο και του γεωπολιτικού χάρτη της επόμενης δεκαετίας και για τη συνολική σταθερότητα στην περιοχή μας». Και, αναφερόμενος μέσα σε αυτό το πλαίσιο στο καλώδιο, τόνισε: «Νομίζω ότι ο φίλος Πρόεδρος, ο φίλος Νίκος, συμμερίζεται την άποψη ότι αυτά τα νέα δεδομένα καθιστούν ακόμα πιο βαρύνουσα την προστιθέμενη αξία έργων διασυνδεσιμότητας τα οποία ήδη προωθούμε. Είναι έργα τα οποία έχουν εθνική διάσταση και για τις δύο χώρες, είναι έργα τα οποία, όμως, έχουν και ένα ευρύτερο γεωπολιτικό αποτύπωμα».

Θετικό σήμα για τη συνεργασία και τη συμπόρευση Αθήνας και Λευκωσίας όσον αφορά και το συγκεκριμένο έργο εξέπεμψε από την πλευρά του ο Νίκος Χριστοδουλίδης. «Σε αυτό το δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον, Ελλάδα και Κύπρος βαδίζουν πλήρως συντονισμένα, τόσο σε διμερές όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, σε μια πλειάδα τομέων: την ενέργεια, την οικονομία, τη διασυνδεσιμότητα, όπως ο Πρωθυπουργός έχει αναφέρει», τόνισε και μίλησε για «αποτελεσματική υλοποίηση έργων που θα έχουν απτό οικονομικό όφελος αλλά και γεωπολιτικό αποτύπωμα» για να επαναλάβει και αυτός από την πλευρά του την απόφαση για επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων για το έργο.

