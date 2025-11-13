Κοντογεώργης:-10-εθνικές-πολιτικές-και-τα-Τοπικά-Σχέδια-οι-2-πυλώνες-για-την-ανάπτυξη-της-περιφέρειας

Η περιφερειακή ανάπτυξη βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας που έκανε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης στην ετήσια γενική συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ).

Αρχικά, ο υφυπουργός αναφέρθηκε στις εθνικές πολιτικές της κυβέρνησης, οι οποίες συνέχονται με την περιφερειακή ανάπτυξη και απαντούν στις τοπικές ανάγκες και προτεραιότητες. Αυτές περιλαμβάνουν τη δημογραφική πρόκληση, τη διαχείριση των υδάτων και τον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό, τον πρωτογενή τομέα, τον χωρικό σχεδιασμό, και φυσικά τις οδικές, λιμενικές, και σιδηροδρομικές διασυνδέσεις, τον συντονισμό των χρηματοδοτικών εργαλείων, τον σχεδιασμό για ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, τη νησιωτικότητα, τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την προσέλκυση επενδύσεων, αλλά και τον περιφερειακό σχεδιασμό στην εκπαίδευση.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, οι εθνικές πολιτικές πρέπει να ενσωματώνουν από την αρχή την περιφερειακή οπτική, αποτελώντας σε συνδυασμό με τα Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης τους δύο πυλώνες του νέου σχήματος συνεργασίας της κυβέρνησης με την αυτοδιοίκηση μέσα από την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη. «Εντάσσουμε την περιφερειακή οπτική στις οριζόντιες πολιτικές και στα χρηματοδοτικά εργαλεία, αξιολογώντας τις ειδικές ανάγκες κάθε περιοχής. Η αλλαγή αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη εθνική και ευρωπαϊκή συγκυρία για το μέλλον τής Ευρώπης και της περιφερειακής ανάπτυξης και συνδέεται με τον εθνικό στόχο για την διπλή σύγκλιση, ώστε το μέρισμα της ανάπτυξης να κατανέμεται δίκαια, αναλογικά και με ομοιογενή τρόπο σε όλες τις περιφέρειες της χώρας».

Στο νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης η κυβέρνηση νομοθετεί σχετικά, ώστε να υπάρχει συνεργασία μεταξύ φορέων που σχεδιάζουν και υλοποιούν τα τομεακά, περιφερειακά και ειδικά προγράμματα σύμφωνα με τις από κοινού συμφωνημένες προτεραιότητες που προκύπτουν μέσα από ευρείες διαδικασίες διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες. «Αξιοποιούμε αυτή τη διαβούλευση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο εντάσσοντάς την σε έναν λεπτομερή σχεδιασμό για αυτά που θα αποτελέσουν τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας για τα επόμενα χρόνια».

Ο υφυπουργός συνέδεσε την ανάγκη για περιφερειακή σύγκλιση με την τρέχουσα ευρωπαϊκή συζήτηση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και την ανάκτηση της στρατηγικής αυτονομίας της μέσα από τις απαιτούμενες αμυντικές δαπάνες. «Το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2035 που συζητείται τώρα στην ΕΕ, είναι ο νέος προϋπολογισμός – το χρηματοδοτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2027. Για πρώτη φορά κάθε χώρα θα αποκτήσει ένα ενιαίο εθνικό πρόγραμμα έως το 2035, το οποίο θα είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας κεντρικής κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης. Υπάρχει πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια κοινή κατανόηση ότι απαιτείται συστηματικότερος σχεδιασμός, γιατί οι πόροι που έχουν δαπανηθεί μέχρι τώρα δεν είχαν το απαιτούμενο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα».

Όπως εξήγησε ο Θ. Κοντογεώργης, ο σχεδιασμός για τον νέο προϋπολογισμό απαιτεί έναν ενιαίο προγραμματισμό που θα ενσωματώνει τις προτεραιότητες των εθνικών και τοπικών αρχών, τις αναγκαίες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, αλλά και τον συντονισμό των χρηματοδοτικών εργαλείων. «Στη νέα περίοδο θα υπάρχει ένα ενιαίο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων με συγχωνευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η ελληνική κυβέρνηση έχοντας την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θα κληθεί πιθανότατα το δεύτερο εξάμηνο του 2027 να πετύχει συμφωνία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το νέο προϋπολογισμό, αλλά το κοινό εθνικό πρόγραμμα θα είναι έτοιμο νωρίτερα, ώστε να εξασφαλίσουμε επαρκείς πόρους για την ισόρροπη ανάπτυξη. Για να έχει επιτυχία ένα τέτοιο πρόγραμμα θα πρέπει να ενσωματώνει το τοπικό αφήγημα και την τοπική ανησυχία. Υπηρετούμε εν τοις πράγμασι κι όχι προσχηματικά την αρχή της επικουρικότητας, μέσα από τη διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες», κατέληξε.

