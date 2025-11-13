Κυριάκος-Μητσοτάκης:-Υποδεχόμαστε-τα-πρώτα-ιδιόκτητα-αεροσκάφη-στην-ιστορία-του-Πυροσβεστικού-Σώματος

Στην εκδήλωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την παραλαβή τριών αεροσκαφών Diamond DA62 MPP του Πυροσβεστικού Σώματος, στο αεροδρόμιο των Μεγάρων μίλησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ συνιστά τη μεγαλύτερη επένδυση στην ανθεκτικότητα της πατρίδας μας στην ιστορία», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, λέγοντας ότι καλούμαστε πλέον να διαχειριστούμε πολλές και διαφορετικού τύπου κρίσεις. «Όσο η μάχη με την κλιματική κρίση γίνεται πιο δύσκολη, τόσο πρέπει και εμείς να αναβαθμίζουμε τα μέσα που διαθέτουμε», είπε χαρακτηριστικά.Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του, σημειώνοντας ότι «υποδεχόμαστε τα πρώτα ιδιόκτητα αεροσκάφη στην ιστορία του Πυροσβεστικού Σώματος».

Κάνοντας λόγο για «ποιοτικό άλμα» στις επιχειρησιακές δυνατότητες του Πυροσβεστικού Σώματος, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι τα νέα αεροσκάφη διαθέτουν υπερσύγχρονα οπτικά συστήματα και κάμερες, που επιτρέπουν καλύτερη παρακολούθηση και πρόληψη των πυρκαγιών.

Κι ενώ το κόστος πτήσης είναι σημαντικά χαμηλότερο, τα νέα μέσα υπάγονται στο ενιαίο δόγμα εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας, κάτι που επιτρέπει τη χρήση τους και για αποστολές επιτήρησης συνόρων.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης έκανε λόγο για ένα ουσιαστικό βήμα επιχειρησιακής αυτονομίας του πυροσβεστικού σώματος, που αποκτά δικά του μέσα πυρόσβεσης και μπορεί να επεμβαίνει αυτόνομα, χωρίς περιορισμούς και καθυστερήσεις.

Η επιχειρησιακή αναβάθμιση ουσιαστικά ξεκινά σήμερα. Όπως είπε ο κ. Κεφαλογιάννης, σε οικονομικό επίπεδο, τα αεροσκάφη καταναλώνουν σημαντικά λιγότερα καύσιμα, λιγότερο προσωπικό και παρέχουν πολλαπλάσιες πτήσεις στον ίδιο προϋπολογισμό. Η Πολιτική Προστασία μπορεί να ανταποκρίνεται ταχύτερα, χωρίς να αυξάνει τις δαπάνες της.

Παράλληλα, είναι πολυεργαλεία ασφάλειας και συντονισμού, που μπορούν να αξιοποιηθούν σε πολλές αποστολές, σε καταπολέμηση πυρκαγιών, ερευνα και διάσωση και για ενίσχυση της επιτήρησης των συνόρων και των αποστολών των Σωμάτων Ασφαλείας. «Φέρνουν πιο κοντά θεσμούς και υπηρεσίες που υπηρετούν τον ίδιο σκοπό», ανέφερε.

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου Παναγιώτης Σταμπουλίδης τόνισε ότι τα νέα αεροσκάφη έγκαιρης πρόληψης αποτελούν πολύτιμα εργαλεία. Από τον επόμενο Απρίλιο, θα παραληφθούν άλλα τρία πτητικά μέσα και έρχονται τα ελικόπτερα πυρόσβεσης. Τα δύο αναμένονται τον Ιούνιο του 2026, εντός του προγράμματος ΑΙΓΙΣ. Παράλληλα, η χώρα αναβαθμίζει τα 7 Canadair.