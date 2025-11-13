Κ.-Πιερρακάκης:-Η-Ελλάδα-στηρίζει-την-άμεση-επιβολή-δασμών-στα-μικροδέματα-από-τρίτες-χώρες

Η εισαγωγή του ψηφιακού ευρώ, η ρύθμιση των stablecoins, η φορολόγηση της ενέργειας και η μεταρρύθμιση των τελωνείων βρέθηκαν στο επίκεντρο των συνεδριάσεων του Eurogroup και του ECOFIN στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη.

Όπως ανέφερε σε δήλωσή του από τις Βρυξέλλες ο κ. Πιερρακάκης, «όσον αφορά τους τελωνειακούς δασμούς, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η Ελλάδα στηρίζει πλήρως την πρόταση της Επιτροπής για την κατάργηση του ελάχιστου ποσού των 150 ευρώ, επιτρέποντας έτσι τη δυνατότητα επιβολής δασμών σε δέματα χαμηλής αξίας που προέρχονται από τρίτες χώρες εντός των συνόρων της Ε.Ε.».

«Πιστεύουμε ότι η πολιτική αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική για τη διαφάνεια του ηλεκτρονικού εμπορίου, για την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών και για τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις» σημείωσε ο υπουργός Οικονομικών.

«Ναι» σε άμεση εφαρμογή του μέτρου

Σημείωσε επίσης ότι «η Ελλάδα στηρίζει πλήρως τη θέση της Γαλλίας να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό ζητώντας την άμεση εφαρμογή σε ακόμη πιο πρώιμο χρονοδιάγραμμα, από τις αρχές του 2026».

«Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα για τα τελωνεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την Ένωση συνολικά» συμπλήρωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.