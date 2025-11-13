Μια-νέα-μείωση-των-επιτοκίων-από-την-fed-τον-Δεκέμβριο-μοιάζει-ολοένα-και-πιο-δύσκολη

Επικαλούμενος ανησυχίες για τον πληθωρισμό και σημάδια σχετικής σταθερότητας στην αγορά εργασίας μετά από δύο μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ φέτος, ένας αυξανόμενος αριθμός υπευθύνων χάραξης πολιτικής της Fed εκφράζει επιφυλακτικότητα για περαιτέρω χαλάρωση, συμβάλλοντας στην ώθηση των πιθανοτήτων μείωσης του κόστους δανεισμού τον Δεκέμβριο, που βασίζονται στις χρηματοπιστωτικές αγορές, κάτω από το 50%.

Σαν να περιγράφει μια απόφαση στην «κόψη του ξυραφιού», η πρόεδρος της Fed του Σαν Φρανσίσκο, Μαίρη Ντέιλι – μέχρι τώρα ένθερμη υποστηρίκτρια των μειώσεων επιτοκίων της Fed – δήλωσε την Πέμπτη οποιαδήποτε απόφαση περίπου τέσσερις εβδομάδες πριν από την επόμενη συνεδρίαση πολιτικής είναι «πρόωρη».

«Είμαι ανοιχτόμυαλη, αλλά δεν έχω λάβει τελική απόφαση για το τι πιστεύω και ανυπομονώ να συζητήσω με τους συναδέλφους μου», δήλωσε η Ντέιλι κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας.

Ο πρόεδρος της Fed της Μινεάπολης, Νιλ Κασκάρι, ο οποίος, όπως και η Ντέιλι, δήλωσε πριν από μερικούς μήνες ότι ένιωθε ότι μια τρίτη μείωση επιτοκίων μέχρι το τέλος του έτους θα ήταν δικαιολογημένη, χαρακτήρισε τα τελευταία μηνύματα από την οικονομία «ανάμεικτα», μια πιθανή ένδειξη ότι και ο ίδιος βρίσκεται τώρα σε δίλημμα.

«Έχουμε πληθωρισμό που εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλός, περίπου στο 3%», δήλωσε σε σύντομες χαιρετιστήριες παρατηρήσεις σε συνέδριο που διοργάνωσε η περιφερειακή τράπεζα της Fed. «Ορισμένοι τομείς της οικονομίας των ΗΠΑ φαίνονται να τα πάνε περίφημα. Ορισμένοι τομείς της αγοράς εργασίας φαίνονται να βρίσκονται υπό πίεση».

Τα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επιτοκίων, ο καλύτερος δείκτης σε πραγματικό χρόνο των προσδοκιών της χρηματοπιστωτικής αγοράς για την πολιτική της Fed, αντανακλούν πλέον μια πιθανότητα 47% ότι η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς, η οποία καθορίζει τα επιτόκια, θα μειώσει το κόστος δανεισμού στις 10 Δεκεμβρίου, όταν η Fed ολοκληρώνει την τελευταία συνεδρίαση πολιτικής της για το 2025. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, τα συμβόλαια έδειχναν πιθανότητα 67% για μείωση.

Δισταγμός για περαιτέρω χαλάρωση

Η τελευταία θετική ανταπόκριση για την ανάγκη παύσης της μείωσης των επιτοκίων προήλθε από την πρόεδρο της Fed της Βοστώνης, Σούζαν Κόλινς, η οποία την Τετάρτη δήλωσε ότι βλέπει έναν «σχετικά υψηλό πήχη» για περαιτέρω χαλάρωση στο εγγύς μέλλον.

«Ελλείψει στοιχείων αξιοσημείωτης επιδείνωσης της αγοράς εργασίας, θα δίσταζα μια περαιτέρω χαλάρη, δεδομένων των περιορισμένων πληροφοριών για τον πληθωρισμό λόγω του shutdown της κυβέρνησης», δήλωσε η Κόλινς σε συνέδριο τραπεζιτών στη Βοστώνη, προσθέτοντας ότι το επιτόκιο πολιτικής πιθανότατα θα χρειαστεί να παραμείνει σταθερό «για κάποιο χρονικό διάστημα».

Τα ασυνήθιστα ωμά σχόλια της Κόλινς, η οποία ψήφισε υπέρ και των δύο μειώσεων επιτοκίων της Fed φέτος, υποδηλώνουν βαθύτερες διαιρέσεις στην κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ και δείχνουν την έλλειψη συναίνεσης σχετικά με μια ακόμη μείωση του κόστους δανεισμού. Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, επεσήμανε αυτές τις προκλήσεις πριν από δύο εβδομάδες, αφού η κεντρική τράπεζα μείωσε το επιτόκιό της στο εύρος 3,75%-4,00%.

Μια ακόμη μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση στις 9-10 Δεκεμβρίου, είπε, είναι «κάθε άλλο» παρά βέβαιη, ειδικά όταν η έλλειψη επίσημων δεδομένων σημαίνει λιγότερη ορατότητα στην πραγματική κατάσταση της οικονομίας.

Μετά τις δηλώσεις της Κόλινες και τις οδηγίες του Λευκού Οίκου την Τετάρτη ότι, ακόμη και με την επαναλειτουργία της κυβέρνησης των ΗΠΑ, τα επίσημα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την αγορά εργασίας ενδέχεται να μην δημοσιευτούν εγκαίρως για την επόμενη συνεδρίαση της Fed, αν όχι ποτέ, οι χρηματοπιστωτικές αγορές υποχώρησαν από τα προηγουμένως σταθερά στοιχήματα για μια ακόμη μείωση του επιτοκίου κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας τον επόμενο μήνα.

Πιθανότητα για περισσότερες διαφωνίες τον Δεκέμβριο

Όποια και αν είναι η απόφαση τον Δεκέμβριο, ο Πάουελ μπορεί να αντιμετωπίσει περισσότερες από τις δύο διαφωνίες που εκφράστηκαν κατά της μείωσης των επιτοκίων τον περασμένο μήνα, όταν ο πρόεδρος της Fed του Κάνσας Σίτι, Τζέφρι Σμιντ, δήλωσε ότι ο αυξημένος πληθωρισμός αποτελεί ένδειξη κατά της περαιτέρω χαλάρωσης και ο διοικητής της Fed, Στίβεν Μίραν, ζήτησε μεγαλύτερη μείωση κατά μισής ποσοστιαίας μονάδας, επειδή ένιωθε ότι ο πληθωρισμός μειωνόταν ταχύτερα από ό,τι εκτιμάται ευρέως.

Από τότε, άλλοι μεταξύ των 12 υπευθύνων χάραξης πολιτικής της Fed που ψηφίζουν για τα επιτόκια έχουν σηματοδοτήσει την επιφυλακτικότητά τους σχετικά με περαιτέρω μειώσεις. Σε αυτούς περιλαμβάνονται ο πρόεδρος της Fed του Σεντ Λούις, Αλμπέρτο ​​Μουσαλέμ, ο οποίος ανησυχούσε ότι η πολιτική θα γινόταν πολύ χαλαρή, και ο αντιπρόεδρος της Fed, Φίλιπ Τζέφερσον, ο οποίος δήλωσε ότι η αργή κίνηση είναι ιδιαίτερα συνετή δεδομένου του κενού των επίσημων δεδομένων.

Οι υπευθύνοι χάραξης πολιτικής της Fed χωρίς δικαίωμα ψήφου, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της Fed της Ατλάντα, Ραφαέλ Μπόστικ, και της προέδρου της Fed του Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ, έχουν επίσης εκφράσει την προτίμησή τους για τη διατήρηση σταθερών επιτοκίων.

«Η απόφαση του προέδρου της Fed της Βοστώνης, Κόλινς, να μιλήσει ξεκάθαρα κατά μιας μείωσης του Δεκεμβρίου αυξάνει το επίπεδο ανησυχίας μας για τον αγώνα του Πάουελ να διαχειριστεί τις βαθιές διαιρέσεις εντός της FOMC και δημιουργεί πρόσθετη αβεβαιότητα σχετικά με την πορεία των επιτοκίων», έγραψε σε σημείωμα την Πέμπτη ο αντιπρόεδρος της Evercore ISI, Κρίσνα Γκούχα.

Σε περίπτωση που η Fed με επικεφαλής τον Πάουελ μειώσει τα επιτόκια, έγραψε, ο Σμιτ θα μπορούσε να συμμετάσχει σε μια διαφωνία με τους Κόλινς και Μούσαλεμ, ακόμη και με τον πρόεδρο της Fed του Σικάγο, Όσταν Γκούλσμπι, ή τον διοικητή της Fed, Μάικλ Μπαρ.

Εάν η FOMC αποφασίσει να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια, ο Μίραν θα μπορούσε να συμπράξει σε μια διαφωνία με τους άλλους διοικητές της Fed που διορίστηκαν από τον Τραμπ, τον Κρίστοφερ Γουόλερ και τη Μισέλ Μπόουμαν, οι οποίοι έχουν υποστηρίξει την εφαρμογή χαλαρότερης πολιτικής.

Τα οικονομικά δεδομένα

Τα δεδομένα που δημοσιεύονται από τον ιδιωτικό τομέα και προέρχονται από τις έρευνες της Fed από τον Οκτώβριο ενδέχεται να ενισχύσουν τα επιχειρήματα και για τις δύο πλευρές. Οι αμερικανικές εταιρείες έχαναν περισσότερες από 11.000 θέσεις εργασίας την εβδομάδα μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, δήλωσε την Τρίτη η εταιρεία επεξεργασίας μισθοδοσίας ADP. Εν τω μεταξύ, η TLR Analytics αναφέρει ότι ο δείκτης διάχυσης φόρου πωλήσεων δεν εκπέμπει οικονομικά προειδοποιητικά σημάδια.

«Τα έσοδα από τον φόρο πωλήσεων είναι αρκετά ισχυρά και ο μέσος όρος δύο μηνών είναι πάνω από 50%», ανέφεραν οι αναλυτές εκεί. Τα ιδιωτικά δεδομένα για τον πληθωρισμό είναι πιο δύσκολο να βρεθούν. Ο Τόρστεν Σλοκ, επικεφαλής οικονομολόγος της Apollo, εκτιμά ότι οι τιμές στο 55% των ειδών που αποτελούν τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, το πιο γνωστό μέτρο του πληθωρισμού, αυξάνονται ταχύτερα από το 3%. Η Fed έχει ως στόχο πληθωρισμού 2%.

«Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι δύσκολο για την Fed να μειώσει τα επιτόκια τον Δεκέμβριο», έγραψε την Τετάρτη ο Σλοκ.

- Reuters