Νέα δεδομένα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου – Παράθυρο για συμμετοχή των ΗΠΑ

Η πιθανή συμμετοχή Αμερικανών επενδυτών στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, σε μια περίοδο έντονων διεργασιών με επίκεντρο την ενέργεια στην Ανατολική Μεσόγειο, δημιουργεί νέα δεδομένα.

Ειδικότερα, κατά πληροφορίες της Καθημερινής, συζητείται το ενδεχόμενο εμπλοκής στο εγχείρημα κάποιου ταμείου που επενδύει σε υποδομές, όπως για παράδειγμα ο οργανισμός χρηματοδότησης αναπτυξιακών έργων των ΗΠΑ, DFC.

Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης συζητήθηκε κατά τη χθεσινή συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, αλλά και στις Βρυξέλλες.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «προχωράμε στην άμεση επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων του έργου, ώστε δυνητικά να ενισχυθεί από την είσοδο νέων ισχυρών επενδυτών».

