Οι-ευρωπαϊκές-αγορές-απώλεσαν-τα-πρωινά-κέρδη,-εν-μέσω-λήξης-του-αμερικανικού-shutdown

Οι ευρωπαϊκές μετοχές υποχώρησαν την Πέμπτη 13/11, σβήνοντας μέρος των πρωινών τους κερδών, καθώς το shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ έφτασε στο τέλος του.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε κατά 0,61% στις 580,66 μονάδες, με τους επιμέρους κλάδους, όμως, να κινούνται ανομοιογενώς.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο FTSE 100 υποχώρησε κατά 1,05% στις 9.807,68 μονάδες, στη Γερμανία ο DAX με σημαντική πτώση κατά 1,39% στις 24.042,91 μονάδες και στην Γαλλία ο CAC 40 κινήθηκε πτωτικά αλλά με μικρότερες απώλειες κατά 0,11% στις 8.232,49 μονάδες.

Όσον αφορά τις περιφερειακές αγορές, στην Ιταλία ο FTSE MIB σημείωσε πτώση 0,08% στις 44.755,36 μονάδες και στην Ισπανία, ο Ibex 35 με πτώση της τάξης του 0,20% στις 16.581,90 μονάδες. Μόνο ο πορτογαλλικός PSI διασώθηκε, σημειώνοντας κέρδη 0,26% στις 8.315,49 μονάδες.

Στις μεμονωμένες μετοχές, οι φαρμακευτικές εταιρείες κατέγραψαν κέρδη, με τη δανέζικη ALK να ανεβαίνει 11,5% και τη Zealand Pharma 5,2%.

Η ALK αναβάθμισε τις προβλέψεις της την Τετάρτη, αναμένοντας πλέον ανάπτυξη 13-15% σε τοπικά νομίσματα, ελαφρώς υψηλότερα από το προηγούμενο εύρος 12-14%. Η εταιρεία ανέφερε ότι παρατηρεί ανάπτυξη σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές και γραμμές προϊόντων.

Η Burberry είδε τις μετοχές της να εκτινάσσονται έως και 7% μετά την ανακοίνωση αύξησης των συγκρίσιμων πωλήσεων καταστημάτων για πρώτη φορά σε δύο χρόνια, αλλά οι κέρδη περιορίστηκαν και η μετοχή έκλεισε τελικά με πτώση άνω του 2%. Οι συγκρίσιμες πωλήσεις του δεύτερου τριμήνου αυξήθηκαν 2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, πάνω από την εκτίμηση 1% των αναλυτών σύμφωνα με στοιχεία του Reuters. Η ανάπτυξη προήλθε από αύξηση 3% στις αγορές της Αμερικής και της Κίνας, δείχνοντας ότι οι προσπάθειες αναστροφής της εταιρείας αποδίδουν.

Αντίθετα, η Siemens Healthineers υποχώρησε 3,4% μετά από δημοσιεύματα ότι η Siemens, από την οποία αποσπάστηκε το 2017, θα μεταβιβάσει το 30% των μετοχών της στους δικούς της επενδυτές.

Οι μετοχές ενέργειας παρουσίασαν διακυμάνσεις, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν σε έκθεση του International Energy Agency (IEA) που αύξησε τις προβλέψεις για την προσφορά πετρελαίου. Η Equinor υποχώρησε ελαφρώς, η Shell -0,5%, η BP -1,7%, ενώ η ENI σημείωσε άνοδο σχεδόν 0,2% και η TotalEnergies 1,6%. Η έκθεση του IEA, που υποδηλώνει ότι το «peak oil» απέχει περισσότερο από ό,τι αναμενόταν, δημοσιεύτηκε εν μέσω της Συνόδου COP30 για το κλίμα στη Βραζιλία.

Οι επενδυτές στην Ευρώπη παρακολουθούν επίσης τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων από εταιρείες όπως οι Siemens, Deutsche Telekom, Enel, Merck, Aviva και Alstom.

Στα οικονομικά στοιχεία, η βρετανική οικονομία κατέγραψε ανάπτυξη 0,1% το τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Office for National Statistics, σε μία από τις τελευταίες σημαντικές δημοσιεύσεις πριν από τον Φθινοπωρινό Προϋπολογισμό.

«Το καλοκαίρι του 2025 ήταν λίγο απογοητευτικό», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος για το Ηνωμένο Βασίλειο στη Deutsche Bank, Sanjay Raja, προσθέτοντας ότι δεν αναμένει σημαντική επιτάχυνση προς το τέλος του έτους, καθώς πληθωρισμός και ανεργία αυξάνονται. «Η αβεβαιότητα γύρω από τον προϋπολογισμό θα αρχίσει να επηρεάζει τις δαπάνες τον Οκτώβριο και Νοέμβριο, και οι μεγάλες αποφάσεις για επενδύσεις ή προσλήψεις θα καθυστερήσουν έως το νέο έτος», είπε. Η Deutsche Bank προβλέπει ανάπτυξη 1,4% για το 2025, αλλά επισημαίνει κινδύνους προς τα κάτω για το 2026.