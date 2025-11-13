ΟΠΕΚΕΠΕ:-«Φραπές»-και-«Χασάπης»-την-Πέμπτη-στην-Εξεταστική-Επιτροπή

Του Γιάννη Ανυφαντή

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να περάσουν το κατώφλι της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής οι Γιώργος Ξυλούρης (σ.σ. Φραπές) και Ανδρέας Στρατάκης (σ.σ. Χασάπης). Οι δύο αγροτοσυνδικαλιστές – που έγιναν γνωστοί στο πανελλήνιο από τους διαλόγους που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας – προσκλήθηκαν για κατάθεση στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής την προσεχή Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, όπως ανακοίνωσε στο Σώμα η αντιπρόεδρος Μαρία Συρεγγέλα.

Νωρίτερα, την Τρίτη 18 Νοεμβρίου θα εξεταστούν ο Αντώνης Τασούλης, Τασούλης διευθυντής της Διεύθυνσης Πληροφορικής του ΟΠΕΚΕΠΕ, και η Ζωή Πολιτόπουλου, υπάλληλος οργανισμού, η οποία κατονομάστηκε και σήμερα στην κατάθεση του πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιώργου Κέντρου, την περίοδο 2015 -2019. Την Τετάρτη στην αίθουσα 223 του κοινοβουλίου θα βρεθούν ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας στην Κρήτη, Σταύρος Τζεδάκης, και η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, Μαρία Λιόνη.

