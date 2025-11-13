ΟΤΕ: Αύξηση 22,5% στα κέρδη ανα μετοχή

Επιτυχής ολοκλήρωση της πώλησης της Telekom Romania Mobile Σημαντική ετήσια εξοικονόμηση εφεξής ελεύθερων ταμειακών ροών (FCF) €40εκατ. έκτακτη διανομή στους μετόχους που αντιστοιχεί σε μέρισμα €0,1 ανά μετοχή

Συνεχίζεται η αναπτυξιακή δυναμική στην Ελλάδα: αύξηση 5,0% στα έσοδα και 2,0% στο προσαρμοσμένο EBITDA (AL) )

Ισχυρή ανάπτυξη στην κινητή: αύξηση 2,7% στα έσοδα από υπηρεσίες και 6,4% στους πελάτες συμβολαίου

Σε τροχιά ανάπτυξης τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής, αυξημένα 1,3%, διψήφια αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες τηλεόρασης και ισχυρές επιδόσεις στο FTTH

Οι συνδρομητές FTTH ανήλθαν σε 509χιλ. – ισχυρές προσθήκες στο τρίμηνο (38χιλ.) – θετικές καθαρές προσθήκες ευρυζωνικών συνδέσεων

Διαθεσιμότητα FTTH σε περίπου 2 εκατ. νοικοκυριά κι επιχειρήσεις, με το ποσοστό διείσδυσης να αυξάνεται σε 33% – στόχος τα 3,5 εκατ. μέχρι το 2030

Συμφωνία για ανάληψη του συνόλου του έργου Ultra-Fast Broadband (UFBB), για παροχή γρήγορου internet σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές

Βασικά Οικονομικά Στοιχεία

(Εκατ.€) Q3’25 Q3’24 y-o-y 9M’25 9M’24 y-o-y Κύκλος Εργασιών 874,0 832,5 +5,0% 2.548,0 2.490,9 +2,3% Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) 360,1 353,1 +2,0% 1.022,4 1.003,1 +1,9% Περιθώριο (%) 41,2% 42,4% -1,2μον 40,1% 40,3% -0,2μον EBIT 223,5 225,1 -0,7% 603,4 579,5 +4,1% Κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους της Εταιρείας 271,5 199,6 +36,0% 552,5 462,5 +19,5% Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€) 0,6784 0,4863 +39,5% 1,3712 1,1194 +22,5% Προσαρμοσμένα Κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους της Εταιρείας 170,0 173,5 -2,0% 469,9 458,7 +2,4% Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 149,8 152,2 -1,6% 437,1 404,1 +8,2% Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (AL) 107,6 99,9 +7,7% 374,5 377,1 -0,7% Ταμειακά Διαθέσιμα &Ταμειακά Ισοδύναμα 426,3 462,1 -7,7% 426,3 462,1 -7,7% Καθαρός δανεισμός 698,1 684,3 +2,0% 698,1 684,3 +2,0%

Σημείωση: Σε συνέχεια πώλησης της TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS (TKRM), όλα τα στοιχεία (εκτός από τον ισολογισμό 2024) είναι προσαρμοσμένα ώστε να αντικατοπτρίζουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Οι λειτουργικές δραστηριότητες της TKRM έχουν ταξινομηθεί σαν περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση και έχουν αντιμετωπιστεί ως διακοπείσες δραστηριότητες για το 2025 & 2024.

Κ. Νεμπής: Συνδέουμε τη χώρα, την κοινωνία και την επιχειρηματικότητα, με το μέλλον – Η στρατηγική του ΟΤΕ για το 2025

Μήνυμα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Κώστα Νεμπή

«Κατά το Γ’ τρίμηνο, ολοκληρώσαμε με επιτυχία την πώληση της Telekom Romania Mobile, μια στρατηγική κίνηση που επιτρέπει στον ΟΤΕ να επικεντρωθεί στην εγχώρια αγορά και να συνεχίσει να δημιουργεί περαιτέρω αξία για τους μετόχους του. Συνεπείς με τις δεσμεύσεις μας, ανακοινώσαμε έκτακτο μέρισμα. Στην Ελλάδα, πετύχαμε πρόσφατα μια σημαντική συμφωνία για την ανάληψη του συνόλου του μερικώς επιδοτούμενου έργου Ultra-Fast Broadband (UFBB), που θα μας επιτρέψει να αυξήσουμε περαιτέρω την κάλυψη της χώρας με τα δίκτυα νέας γενιάς (NGA), με στόχο την παροχή υπερύψηλης και αξιόπιστης συνδεσιμότητας σύμφωνα με τη στρατηγική μας. Συνεπείς με το όραμά μας να εξελιχθούμε στον κορυφαίο πάροχο ψηφιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα, παρουσιάσαμε πρόσφατα το «Magenta AI», μια πρόταση που φέρνει τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης στα χέρια των πελατών μας, ενισχύοντας την αξία των υπηρεσιών που παρέχουμε.

Κατά το τρίμηνο, καταγράψαμε ισχυρές επιδόσεις σε όλους τους βασικούς τομείς, με τις ευρυζωνικές υπηρεσίες, την κινητή τηλεφωνία και το ICT να σημειώνουν ακόμη ένα τρίμηνο ανάπτυξης. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τις επιδόσεις στον τομέα λιανικής σταθερής, όπου παρά τις προκλήσεις, οι υπηρεσίες σταθερής παραμένουν σε θετική τροχιά για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο.. Εκτιμούμε ότι η αναπτυξιακή πορεία θα συνεχιστεί, με μοχλούς την αυξανόμενη υιοθέτηση των υπηρεσιών FTTH, την επιτυχία της υπηρεσίας Fixed Wireless Access και τις συνεχιζόμενες ισχυρές επιδόσεις των υπηρεσιών τηλεόρασης. Ο τομέας της κινητής τηλεφωνίας συνεχίζει να αναπτύσσεται, ενισχύοντας περαιτέρω την ηγετική μας θέση στην αγορά. Οι ισχυρές οικονομικές μας επιδόσεις αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής μας και την αξία του ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου υπηρεσιών μας. Κοιτώντας μπροστά, πιστεύουμε ότι έχουμε όλα τα εχέγγυα για να παραμείνουμε ηγέτες της αγοράς, προσηλωμένοι στην επίτευξη των ετήσιων στόχων μας, την παραγωγή ισχυρών ελεύθερων ταμειακών ροών, και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, τους πελάτες και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη».

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Για το υπόλοιπο του έτους, ο Όμιλος ΟΤΕ διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να διατηρήσει την ηγετική του θέση στην αγορά και να επιτύχει τους στρατηγικούς του στόχους, χάρη στις διαρκείς επενδύσεις σε κορυφαία δίκτυα και ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών σε σταθερή, κινητή, ευρυζωνικότητα, τηλεόραση και συνδυαστικά πακέτα. Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα δυναμική της αγοράς, ο Όμιλος ΟΤΕ αναμένει ανάπτυξη, η οποία θα υποστηριχθεί από τη μετάβαση σε FTTH, τη νέα λύση FWA, την επέκταση των τηλεοπτικών υπηρεσιών και των ενισχυμένων μέτρων κατά της πειρατείας. O OTE διαθέτει μακράν το μεγαλύτερο δίκτυο και έως το τέλος του 2025, στοχεύει να φέρει το FTTH σε περίπου 2,1 εκατομμύρια νοικοκυριά κι επιχειρήσεις και σε περίπου 3,5 εκατομμύρια μέχρι το 2030, σε συνέχεια της συμφωνίας για το UFBB. Στην κινητή επεκτείνει περαιτέρω την κάλυψη του 5G Stand-Alone (SA), διατηρώντας το ξεκάθαρο προβάδισμά του στα δίκτυα κινητής. Η ανάπτυξη στην κινητή ενισχύεται από την ισχυρή πελατειακή βάση και τις πρωτοβουλίες για τη μετάβαση των πελατών σε υπηρεσίες υψηλότερης αξίας, ενώ και στα συμβόλαια συνεχίζεται η θετική δυναμική. Στον τομέα ICT, ο ΟΤΕ συνεχίζει να επωφελείται από την αυξανόμενη ψηφιακοποίηση της χώρας, ενώ στις υπηρεσίες χονδρικής, παρά τις προκλήσεις, οι συμφωνίες χονδρικής FTTH διευκολύνουν τη μετάβαση σε υπηρεσίες οπτικών ινών και την αξιοποίηση των επενδύσεων. Με δέσμευση για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, κορυφαία δίκτυα και έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ο ΟΤΕ συνεχίζει να δημιουργεί αξία για τους πελάτες του και την οικονομία.

Στόχοι 2025

Μετά την πώληση της TELEKOM ROMANIA MOBILE (TKRM), η εταιρεία αναπροσάρμοσε τους στόχους της για το 2025, ώστε να αντικατοπτρίζουν προβλέψεις μόνο για την Ελλάδα:

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (FCF): Ο ΟΤΕ αναμένει για το 2025 ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους €530 εκατ. περίπου

Ο ΟΤΕ αναμένει για το 2025 ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους €530 εκατ. περίπου Επενδύσεις (CAPEX): Οι επενδύσεις για το 2025 αναμένονται περίπου στα €600 εκατ. καθώς η Εταιρεία συνεχίζει την ανάπτυξη της υποδομής FTTH και την αύξηση της κάλυψης του δικτύου 5G Stand Alone (SA) στο οποίο βασίζεται η υπηρεσία Fixed Wireless Access (FWA).

Οι επενδύσεις για το 2025 αναμένονται περίπου στα €600 εκατ. καθώς η Εταιρεία συνεχίζει την ανάπτυξη της υποδομής FTTH και την αύξηση της κάλυψης του δικτύου 5G Stand Alone (SA) στο οποίο βασίζεται η υπηρεσία Fixed Wireless Access (FWA). Προσαρμοσμένο EBITDA (AL): O OTE εκτιμά ότι το EBITDA θα αυξηθεί κατά περίπου 2%, καθώς αναμένει ισχυρές επιδόσεις στις κύριες υπηρεσίες (κινητή, ευρυζωνικές υπηρεσίες και τηλεόραση), σε συνδυασμό με αποτελεσματική διαχείριση του κόστους σε διάφορους τομείς.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ 2025

Η Αμοιβή προς τους Μετόχους για το 2025 έχει οριστεί σε €451 εκατ. και επιμερίζεται σε μέρισμα αξίας €298 εκατ. και σε Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών ύψους €153 εκατ. περίπου. Το ποσό αυτό προσδιορίστηκε αρχικά με βάση τις αναμενόμενες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (Free Cash Flow) ύψους περίπου €460 εκατ. για το έτος, συμπεριλαμβανομένου του εκτιμώμενου ταμειακού ελλείμματος της TELEKOM ROMANIA MOBILE (TKRM), καθώς η δραστηριότητα παρέμενε μέρος του Ομίλου. Η Αμοιβή προς τους Μετόχους για το 2025 ύψους περίπου €451 εκατ. αντιστοιχεί στο 98% περίπου των αρχικά αναμενόμενων ελεύθερων ταμειακών ροών για το 2025. Το μέρισμα ανά μετοχή ανήλθε σε €0,7216, ενώ το τελικό μέρισμα ύψους €0,7415 ανά μετοχή—προσαυξημένο με το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος—καταβλήθηκε στις 9 Ιουλίου 2025. Το Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών για το 2025 είναι σε εξέλιξη και μέχρι σήμερα, ο ΟΤΕ έχει προβεί σε επαναγορά ιδίων μετοχών ύψους €128 εκατ.

Σε συνέχεια πώλησης της TKRM την 1η Οκτωβρίου 2025, ο ΟΤΕ προσάρμοσε τις αμοιβές προς τους Μετόχους, ώστε να αντανακλούν τον πραγματικό αντίκτυπο στις ετήσιες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές. Κατόπιν ολοκλήρωσης της πώλησης, ο ΟΤΕ θα διανείμει €40 εκατ. στους μετόχους ως έκτακτο μέρισμα, που αντιστοιχεί σε €0,10 ανά μετοχή. Το έκτακτο μέρισμα θα προσαυξηθεί αναλόγως για τις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής και οι οποίες δεν δικαιούνται μερίσματα. Η καταβολή του έκτακτου μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 30 Δεκεμβρίου 2025.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία (Εκατ. €) Q3’25 Q3’24 y-o-y 9M’25 9M’24 y-o-y Κύκλος Εργασιών 874,0 832,5 5,0% 2.548,0 2.490,9 2,3% Έσοδα λιανικής σταθερής 230,5 227,6 +1,3% 687,9 684,2 +0,5% συμπ. Data Com. 255,7 251,9 +1,5% 761,2 754,0 +1,0% Έσοδα από υπηρεσίες κινητής 291,8 284,2 +2,7% 803,7 784,9 +2,4% Έσοδα χονδρικής 140,5 134,8 +4,2% 441,2 448,2 -1,6% Λοιπά Έσοδα 211,2 185,9 +13,6% 615,2 573,6 +7,3% εκ των οποίων System Solutions 97,2 70,5 +37,9% 279,7 225,9 +23,8% Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) 360,1 353,1 +2,0% 1.022,4 1.003,1 +1,9% Περιθώριο (%) 41,2% 42,4% -1,2μον 40,1% 40,3% -0,2μον

Τα έσοδα το Γ’ τρίμηνο του 2025 ανήλθαν στα €874,0 εκατ., καταγράφοντας ισχυρή αύξηση 5% σε ετήσια βάση, καθώς η θετική δυναμική στην κινητή, τις υπηρεσίες τηλεόρασης, τις ευρυζωνικές υπηρεσίες και τα έργα ICT αντιστάθμισε την πτώση στις υπηρεσίες χονδρικής και στα έσοδα από συσκευές.

Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής συνεχίζουν να αυξάνονται δυναμικά, κατά 1,3% συγκριτικά με 0,6% το προηγούμενο τρίμηνο, μετά από αρκετά τρίμηνα πτώσης ή στασιμότητας. Το διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης στις υπηρεσίες τηλεόρασης, ο θετικός αντίκτυπος από το Gigabit Voucher για συνδέσεις FTTH σε συνδυασμό με την επιταχυνόμενη ανάπτυξη της υποδομής FTTH, καθώς και η υπηρεσία FWA που λανσαρίστηκε στις αρχές του έτους, υποστηρίζουν τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής.

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής αυξήθηκαν κατά 2,7% στο Γ’ τρίμηνο του 2025, διατηρώντας τη θετική δυναμική των προηγούμενων τριμήνων. Ο τομέας των συμβολαίων συνεχίζει να ενισχύεται, κυρίως χάρη στη μετάβαση πελατών καρτοκινητής σε υπηρεσίες συμβολαίου, καθώς και τη μετάβαση των πελατών σε υπηρεσίες υψηλότερης αξίας. Επιπλέον, η Εταιρεία έχει τροποποιήσει το πορτφόλιο υπηρεσιών καρτοκινητής στα φυσικά της κανάλια, διαθέτοντας προτάσεις μεγαλύτερης αξίας, που υποστηρίζουν περαιτέρω την ανάπτυξη της κινητής. Η εν λόγω πρωτοβουλία ενισχύει το μέσο έσοδο ανά πελάτη (ARPU), ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει τη σταδιακή μετακίνηση των πελατών σε υπηρεσίες συμβολαίου.

αυξήθηκαν κατά 2,7% στο Γ’ τρίμηνο του 2025, διατηρώντας τη θετική δυναμική των προηγούμενων τριμήνων. Ο τομέας των συμβολαίων συνεχίζει να ενισχύεται, κυρίως χάρη στη μετάβαση πελατών καρτοκινητής σε υπηρεσίες συμβολαίου, καθώς και τη μετάβαση των πελατών σε υπηρεσίες υψηλότερης αξίας. Επιπλέον, η Εταιρεία έχει τροποποιήσει το πορτφόλιο υπηρεσιών καρτοκινητής στα φυσικά της κανάλια, διαθέτοντας προτάσεις μεγαλύτερης αξίας, που υποστηρίζουν περαιτέρω την ανάπτυξη της κινητής. Η εν λόγω πρωτοβουλία ενισχύει το μέσο έσοδο ανά πελάτη (ARPU), ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει τη σταδιακή μετακίνηση των πελατών σε υπηρεσίες συμβολαίου. Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής κατέγραψαν αύξηση 4,2% στο τρίμηνο, καθώς η αύξηση των εσόδων από διεθνή κίνηση αντιστάθμισε τη συνεχιζόμενη πτώση στις εγχώριες ροές χονδρικής που σχετίζεται με τις υποδομές δικτύων των υπόλοιπων παρόχων σε όλη τη χώρα. Η συμφωνία στην αγορά χονδρικής FTTH με τους βασικούς παρόχους τηλεπικοινωνιών επιτρέπει στον ΟΤΕ να μετριάσει τον αρνητικό αντίκτυπο. Από τα συνολικά έσοδα των υπηρεσιών χονδρικής στο τρίμηνο, περίπου €81 εκατ. αντιστοιχούν σε έσοδα από υπηρεσίες διεθνούς χονδρικής, τα οποία αναμένεται να μειωθούν σημαντικά κατά τη διάρκεια των προσεχών τριμήνων.

κατέγραψαν αύξηση 4,2% στο τρίμηνο, καθώς η αύξηση των εσόδων από διεθνή κίνηση αντιστάθμισε τη συνεχιζόμενη πτώση στις εγχώριες ροές χονδρικής που σχετίζεται με τις υποδομές δικτύων των υπόλοιπων παρόχων σε όλη τη χώρα. Η συμφωνία στην αγορά χονδρικής FTTH με τους βασικούς παρόχους τηλεπικοινωνιών επιτρέπει στον ΟΤΕ να μετριάσει τον αρνητικό αντίκτυπο. Από τα συνολικά έσοδα των υπηρεσιών χονδρικής στο τρίμηνο, περίπου €81 εκατ. αντιστοιχούν σε έσοδα από υπηρεσίες διεθνούς χονδρικής, τα οποία αναμένεται να μειωθούν σημαντικά κατά τη διάρκεια των προσεχών τριμήνων. Τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν κατά 13,6% στο τρίμηνο, υποστηριζόμενα κυρίως από την ισχυρή δυναμική στην αγορά του ICT. Ειδικότερα, τα έσοδα από system solutions σημείωσαν ισχυρή αύξηση 37,9% στο τρίμηνο. Ο ΟΤΕ έχει αναλάβει αρκετά έργα, για την παροχή, μεταξύ άλλων, υπηρεσιών υποδομών δικτύου, συστημάτων ERP, υποδομής οπτικών ινών, ψηφιοποίησης αρχείων και μετασχηματισμού δημόσιων υπηρεσιών.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης και λοιπά έξοδα αναδιοργάνωσης, διαμορφώθηκαν σε €500,5 εκατ. στο τρίμηνο, αυξημένα κατά €34,3 εκατ. σε ετήσια βάση, αντανακλώντας τη σημαντική αύξηση των εσόδων.

Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) αυξήθηκε κατά 2,0%, στα €360,1 εκατ., συνεχίζοντας τη θετική δυναμική των προηγούμενων τριμήνων. Το αντίστοιχο περιθώριο διαμορφώθηκε σε 41,2%, έναντι 42,4% το Γ’ τρίμηνο του 2024, κυρίως λόγω της μεγαλύτερης συμβολής εσόδων από δραστηριότητες χαμηλότερου περιθωρίου κέρδους. Παράλληλα με την αύξηση των εσόδων, οι συνεχιζόμενες εξοικονομήσεις κόστους, ιδίως στο κόστος προσωπικού, συνέβαλαν στην αντιστάθμιση ορισμένων αυξήσεων κόστους κατά την περίοδο.

Τα λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε €223,5 εκατ., ελαφρώς μειωμένα κατά 0,7% σε σύγκριση με €225,1 εκατ. ένα χρόνο πριν, κυρίως λόγω υψηλότερων αποσβέσεων ορισμένων άυλων περιουσιακών στοιχείων κατά το τρίμηνο.

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε €149,8 εκατ. στο Γ’ τρίμηνο του 2025, ελαφρώς μειωμένες κατά €2,4 εκατ. από το Γ’ τρίμηνο του 2024, ενώ οι συνολικές επενδύσεις τους εννέα πρώτους μήνες ανήλθαν στα €437,1 εκατ. από €404,1 εκατ. πέρσι, κυρίως λόγω της συνεχούς ανάπτυξης του δικτύου FTTH και της επέκτασης του FWA.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις από συνεχιζόμενες λειτουργίες διαμορφώθηκαν σε €107,6 εκατ. στο Γ’ τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με €99,9 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2024, αντανακλώντας κυρίως την αύξηση στο EBITDA. Ο Όμιλος κατέγραψε χαμηλότερες εκροές φόρου εισοδήματος και αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης, ως αποτέλεσμα διαφορετικών συμψηφισμών μεταξύ φόρων εισοδήματος και απαιτήσεων ή προκαταβολών που σχετίζονται με τον δημόσιο τομέα (βλ. σημείωση στο Παράρτημα IV – Κατάσταση Ταμειακών Ροών).

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου την 30ή Σεπτεμβρίου 2025 διαμορφώθηκε σε €698,1 εκατ. και αντιστοιχεί σε 0,5 φορές το προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL) σε δωδεκάμηνη βάση. Η επόμενη σημαντική αποπληρωμή ομολόγου για τον Όμιλο είναι τον Σεπτέμβριο του 2026 (Ομόλογο €500 εκατ., 0,875%).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Λειτουργικά Στοιχεία Σταθερής

Λειτουργικά Στοιχεία Σταθερής Q3’25 Q3’24 y-o-y y-o-y Καθαρές προσθήκες Συνδέσεις Σταθερής 2.564.138 2.586.651 -0,9% (22.513) (5.497) Ευρυζωνικές Συνδέσεις 2.358.912 2.349.583 +0,4% 9.329 1.776 εκ των οποίων ταχύτητες οπτικών ινών 1.677.973 1.592.199 +5,4% 85.774 28.776 εκ των οποίων FTTH 508.843 355.054 +43,3% 153.789 38.475 Συνδρομητές τηλεόρασης 758.034 710.189 +6,7% 47.845 23.002

Λειτουργικά Στοιχεία Κινητής

Λειτουργικά Στοιχεία Κινητής Q3’25 Q3’24 y-o-y y-o-y Καθαρές προσθήκες Συνδρομητές Συμβολαίου 3.002.710 2.823.310 +6,4% 179.400 57.206 Συνδρομητές Καρτοκινητής 4.156.944 4.361.397 -4,7% (204.453) (52.366)

FTTH: Ο ΟΤΕ συνέχισε να ενισχύει την πελατειακή βάση του FTTH καταγράφοντας ισχυρές καθαρές νέες συνδέσεις στο τρίμηνο, στις 38 χιλιάδες. Οι συνδρομητές FTTH ανέρχονται σε 509 χιλιάδες, αντιπροσωπεύοντας το 22% των συνολικών ευρυζωνικών συνδέσεων, ενώ το ποσοστό διείσδυσης στους πελάτες ΟΤΕ που έχουν πρόσβαση στην υποδομή FTTH ΟΤΕ έχει ήδη φτάσει το 47%, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής του ΟΤΕ και τη ζήτηση για υπηρεσίες συνδεσιμότητας υψηλής ποιότητας. Η συνεχής αύξηση των συνδέσεων FTTH αντικατοπτρίζει τη σταθερή ζήτηση για υπερυψηλές και αξιόπιστες ταχύτητες σύνδεσης, τη θετική επίδραση των προγραμμάτων επιδότησης και τη συνεχιζόμενη επέκταση των υποδομών FTTH του ΟΤΕ.

Η αξιοποίηση των κουπονιών επιδότησης FTTH συνεχίζει να αυξάνεται σταθερά. Η αυξανόμενη διείσδυση του FTTH οδηγεί σε βελτιωμένη εμπειρία πελάτη, μικρότερη απώλεια συνδρομητών, καθώς και σε χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, στοιχεία που διασφαλίζουν μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Επεκτείνοντας δυναμικά την υποδομή οπτικής ίνας, ο ΟΤΕ ισχυροποιεί την ηγετική του θέση στην αγορά. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025, περίπου 2 εκατ. σπίτια και επιχειρήσεις είχαν πρόσβαση στο δίκτυο FTTH του ΟΤΕ, με στόχο περίπου 2,1 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2025, με στόχο να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση, αλλά και να υποστηρίξει τα αναπτυξιακά του πλάνα.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025, η διείσδυση στις υποδομές FTTH του ΟΤΕ (συνολικό ποσοστό FTTH πελατών αγοράς επί των διαθέσιμων γραμμών OTE) ανήλθε σε 33%, από 26% ένα χρόνο πριν. Από το σύνολο των 509 χιλιάδων συνδρομητών FTTH, το 83% χρησιμοποιούν την υποδομή του ΟΤΕ. Επιπλέον, το 47% των συνδρομητών FTTH του ανταγωνισμού βασίζονται στις υποδομές του ΟΤΕ, συγκριτικά με 38% ένα χρόνο πριν, αύξηση που οφείλεται κυρίως στις συμφωνίες εκπτώσεων όγκου στην αγορά χονδρικής FTTH μεταξύ βασικών παρόχων της αγοράς.

Τεχνολογία Fixed Wireless Access (FWA): Στις αρχές του 2025, αξιοποιώντας το δίκτυο 5G και την προηγμένη τεχνολογική δυνατότητα του Network Slicing που παρέχει το δίκτυο 5G Stand Alone (SA), ο ΟΤΕ λάνσαρε υπηρεσίες FWA (το COSMOTE 5G WiFi), μια αξιόπιστη λύση σταθερής για περιοχές όπου η υποδομή των οπτικών ινών δεν είναι ακόμα διαθέσιμη. Με την προσθήκη υπηρεσιών φωνής και την εποχική ζήτηση, η υιοθέτηση των υπηρεσιών FWA έχει σημειώσει σημαντική δυναμική, φτάνοντας τους 33 χιλιάδες συνδρομητές έως το τέλος του τριμήνου. Η αυξανόμενη υιοθέτηση του FWA συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση των καθαρών ευρυζωνικών συνδέσεων (+1,8 χιλιάδες) σε ένα παραδοσιακά υποτονικό τρίμηνο, αυξάνοντας τη συνολική ευρυζωνική συνδρομητική βάση του ΟΤΕ στα 2,4 εκατ.

Υπηρεσίες Τηλεόρασης: Η Εταιρεία συνεχίζει να αξιοποιεί τα οφέλη από τη συμφωνία αμοιβαίας διάθεσης αθλητικού περιεχομένου ΟΤΕ-ΝΟVΑ. Ως αποτέλεσμα, οι υπηρεσίες τηλεόρασης συνεχίζουν να αναπτύσσονται με 23 χιλιάδες καθαρές προσθήκες, με την πελατειακή βάση να φτάνει στο τέλος Σεπτεμβρίου τις 758 χιλ., σημειώνοντας ετήσια αύξηση 6,7%. Καθώς οι συνδρομητές απολαμβάνουν το πλήρες μενού του συνδυασμένου αθλητικού περιεχομένου, η εταιρεία συνεχίζει να προσελκύει νέους πελάτες και να αυξάνει το μέσο έσοδο. Η έγκριση του νόμου κατά της πειρατείας το 2025 και η προγραμματισμένη κατάργηση του ειδικού φόρου 10% για την συνδρομητική τηλεόραση, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026, θα διευκολύνουν τη μετάβαση σε νόμιμες υπηρεσίες, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του ΟΤΕ στην αγορά.

Στην κινητή, ο ΟΤΕ πέτυχε ακόμα ένα τρίμηνο αύξησης των πελατών συμβολαίου, συνεχίζοντας την τάση των προηγούμενων τριμήνων. Η στοχευμένη υλοποίηση της στρατηγικής μετάβασης πελατών καρτοκινητής σε υπηρεσίες συμβολαίου, σε συνδυασμό με τις αναπροσαρμογές στην καρτοκινητή, και την αυξανόμενη υιοθέτηση υπηρεσιών υψηλής αξίας και συσκευών 5G, συνεχίζει να αποδίδει καρπούς. Στο τρίμηνο, η εταιρεία προσέλκυσε 57 χιλιάδες πελάτες συμβολαίου, αυξάνοντας τη συνδρομητική βάση σε 3 εκατ., που αντιστοιχεί σε ετήσια αύξηση 6,4%. Η αύξηση αυτή υποστηρίζεται από την υπεροχή του δικτύου και τις ελκυστικές υπηρεσίες. Οι πελάτες καρτοκινητής αντιπροσωπεύουν πλέον το 58% της συνολικής συνδρομητικής βάσης κινητής, από 61% ένα χρόνο πριν, γεγονός που καταδεικνύει ότι υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω αναβαθμίσεις σε συμβόλαια.

Συνεπής με την δέσμευσή του για διατήρηση της ηγετικής του θέσης στην αγορά, ο ΟΤΕ επενδύει ενεργά στην επέκταση και την αναβάθμιση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Η αξιοπιστία και ισχύς του δικτύου του όχι μόνο ενισχύουν την πορεία μακροπρόθεσμης ανάπτυξής του, αλλά και αποδεικνύουν τη δέσμευση της εταιρείας να προσφέρει άριστη εμπειρία πελάτη μέσω της καινοτομίας και της πελατοκεντρικής προσέγγισης. Η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 5G ξεπερνά το 99%, ενώ του δικτύου 5G+ (5G Stand-Alone) το 75%. Τα δικτυα 5G και 5g Stand-Alone (SA) θα ενισχύσουν περαιτέρω την εμπειρία πελάτη, παρέχοντας ακόμα υψηλότερη ταχύτητα download και upload, εξαιρετικά χαμηλή απόκριση (latency), και βελτιωμένη κάλυψη σε κλειστούς χώρους. Ο ΟΤΕ παραμένει ο μοναδικός πάροχος στην Ελλάδα που διαθέτει εμπορικά δίκτυο 5G Stand-Alone, υπογραμμίζοντας τον ρόλο του ως πρωτοπόρου στην παροχή προηγμένης συνδεσιμότητας.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Ο ΟΤΕ υπέγραψε δεσμευτικές συμφωνίες για την πώληση της Telekom Romania Mobile Communications

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2025 ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι υπέγραψε δεσμευτικές συμφωνίες με τη Vodafone Romania S.A. («Vodafone») και τη Digi Romania S.A. («Digi») για την πώληση της 100% θυγατρικής του, Telekom Romania Mobile Communications («TKRM» ή «Εταιρεία»), ως ακολούθως:

Η TKRM θα μεταβιβάσει στη Digi τον κλάδο καρτοκινητής, ορισμένα δικαιώματα επί του φάσματος, καθώς και μέρος του χαρτοφυλακίου των σταθμών βάσης κινητής.

Ο ΟΤΕ θα πουλήσει στη Vodafone Romania το μερίδιο που κατέχει στην TKRM (το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της TKRM μείον 7 μετοχές που κατέχει η S.N. Radiocomunicații), εξαιρουμένων των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων που θα μεταβιβαστούν στη Digi.

Το συνολικό τίμημα ανέρχεται σε €70 εκατ. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε στις 1 Οκτωβρίου 2025 (βλ.παρακάτω).

Ακύρωση Ιδίων Μετοχών και Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών

Κατά το δεύτερο έτος του Προγράμματος Επαναγοράς Μετοχών 2024-2026 και ειδικότερα την περίοδο από 28 Φεβρουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2025, η Εταιρεία απέκτησε συνολικά 6.554.794 ίδιες μετοχές σε μέση τιμή €16,01 ανά μετοχή. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 23ης Ιουνίου 2025 ενέκρινε την ακύρωση 8.840.446 ίδιων μετοχών.

Οι μετοχές αυτές αποκτήθηκαν κατά την περίοδο από 3 Ιουνίου 2024 έως 30 Απριλίου 2025, σε μέση τιμή 14,83 ευρώ ανά μετοχή. Κατόπιν ενημέρωσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ολοκλήρωσης των λοιπών νομικών διαδικασιών, οι μετοχές ακυρώθηκαν και διαγράφηκαν από το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) στις 22 Ιουλίου 2025.

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, η Εταιρεία απέκτησε 2.668.804 ίδιες μετοχές σε μέση τιμή €15,90 ανά μετοχή και, κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2025, κατέχει 4.889.099 ίδιες μετοχές.

Έκδοση νέου ομολόγου

Στις 3 Ιουλίου 2025, η ΟΤΕ PLC εξέδωσε ομόλογο ποσού €60 εκατ. λήξεως Οκτωβρίου 2025, με απόδοση 2,394% ετησίως, το οποίο αναλήφθηκε πλήρως από την Deutsche Telekom AG. Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη γενικών επιχειρησιακών αναγκών του Ομίλου ΟΤΕ.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Ολοκληρώθηκε η πώληση της Telekom Romania Mobile Communications

Στις 1 Οκτωβρίου 2025 – ο ΟΤΕ ολοκλήρωσε με επιτυχία την πώληση της Telekom Romania Mobile Communications (“TKRM”). Το συνολικό τίμημα για την πώληση της TKRM ανήλθε σε €70 εκατ. Τα καθαρά έσοδα, μετά τις προσαρμογές κατά την ολοκλήρωση, όπως το καθαρό χρέος, το κεφάλαιο κίνησης και άλλα κόστη & έξοδα/προβλέψεις, ανήλθαν σε περίπου €40 εκατ., τα οποία θα διανεμηθούν στους μετόχους με την μορφή έκτακτου μερίσματος.

Έκτακτο Μέρισμα

Στις 12 Νοεμβρίου 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ ενέκρινε έκτακτη διανομή προς τους μετόχους ύψους €40 εκατ., υπό μορφή έκτακτου μερίσματος €0,10 ανά μετοχή, μετά την πώληση της Telekom Romania Mobile Communications (TKRM). Το ποσό του έκτακτου μερίσματος θα είναι προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, οι οποίες δεν δικαιούνται μέρισμα. Το έκτακτο μέρισμα θα καταβληθεί στις 30 Δεκεμβρίου 2025.

Ο ΟΤΕ υπέγραψε συμφωνία για την υλοποίηση του έργου ΣΔΙΤ UFBB μέσω μεταβίβασης της εταιρείας TERNA FIBER

Στις 6 Νοεμβρίου 2025, ο OTE ανακοίνωσε την σύναψη δεσμευτικών συμφωνιών για την απόκτηση της εταιρείας ειδικού σκοπού TERNA FIBER, στην οποία έχει κατακυρωθεί το έργο “Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας Ultra-Fast Broadband” (UFBB). Στο πλαίσιο του UFBB, η TERNA FIBER έχει αναλάβει την ανάπτυξη και τη λειτουργία υποδομών που θα εξασφαλίζουν υπερυψηλές ταχύτητες Internet, σε τέσσερις από τις επτά γεωγραφικές ζώνες του έργου, καλύπτοντας 480.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές της Ελλάδας.

Απόσχιση του κλάδου παθητικών υποδομών κινητής

Στις 3 Νοεμβρίου 2025, ολοκληρώθηκε η απόσχιση του αυτοτελούς κλάδου δραστηριότητας παθητικών υποδομών κινητής της OTE A.E. με τη σύσταση μιας νέας, 100% θυγατρικής εταιρείας, της COSMOTE TELEKOM Towers (‘’CTT’’), στην οποία μεταφέρθηκαν περίπου 3.800 πύργοι κινητής τηλεφωνίας. Η σύσταση της CTT στοχεύει στη βελτίωση της αποδοτικότητας στη διαχείριση των πύργων, καθώς και στη μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με την αξία αυτού του περιουσιακού στοιχείου.

Αποπληρωμή Ομολόγου

Την 7 Οκτωβρίου 2025, η OTE PLC αποπλήρωσε στη λήξη του το ομόλογο σταθερού επιτοκίου ύψους €60,0 εκατ. το οποίο είχε εκδοθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Έκδοσης Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας της OTE PLC και είχε πλήρως αναληφθεί από την Deutsche Telekom A.G.