Ο-«ελβετικός-σουγιάς»-της-ενέργειας-και-η-προέλαση-της-Κίνας-στην-επόμενη-εφοδιαστική-αλυσίδα

Συχνά αναφέρεται ως ο «ελβετικός σουγιάς» της ενεργειακής μετάβασης. Η παραγωγή και η χρήση του αναδεικνύουν ένα νέο μέτωπο του γεωοικονομικού ανταγωνισμού. Και ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες προωθούν το όραμα της ενεργειακής κυριαρχίας στους υδρογονάνθρακες, η Κίνα πορεύεται προς την κατάκτηση ενός ακόμη τομέα της ενεργειακής εφοδιαστικής αλυσίδας. Στην τεχνολογία παραγωγής υδρογόνου χαμηλών εκπομπών ρύπων.

Το υδρογόνο είναι μοναδικά ευέλικτο. Μπορεί να παραχθεί μέσω διάφορων πηγών ενέργειας συμπεριλαμβανομένου του φυσικού αερίου και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Συμβάλει στην απαλλαγή από τον άνθρακα, βιομηχανικών κλάδων όπως η διύλιση πετροχημικών και η χαλυβουργία, καθώς και της παραγωγής καινοτόμων καθαρών καυσίμων για την ναυτιλία και την αεροπλοΐα.

Επιπλέον, μπορεί να λειτουργήσει ως αποθήκη ενέργειας για μεγάλες χρονικές περιόδους.

Εν ολίγοις, η χρήση του θα μπορούσε να προσφέρει στις αμερικανικές βιομηχανίες ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε παγκόσμιο επίπεδο, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες στις εξαγωγές και ενισχύοντας το ενεργειακό σύστημα της χώρας.

Στο ίδιο έργο θεατές;

Αλλά, όπως σημειώνει το δημοσίευμα του Foreign Policy, είναι ορατό το ενδεχόμενο να επαναληφθεί το σενάριο, κατά το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους, πρωτοστατούν μεν στην καινοτομία, αλλά υστερούν στις κατασκευές και στο χαμηλό κόστος.

Ο αγώνας δρόμου για τις τεχνολογίες ηλεκτρόλυσης

Η Κίνα έχει ήδη κυριαρχήσει στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού για φωτοβολταϊκά και μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων. Τώρα, εντείνει τις προσπάθειές της να κάνει το ίδιο για τους ηλεκτρολύτες, των, καίριας σημασίας, συστημάτων που χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια για να διαχωρίσουν το νερό σε υδρογόνο και οξυγόνο.

Επενδύει επίσης σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών ηλεκτρόλυσης.

Εξαιρετικά σημαντικό είναι πως είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και καταναλωτής υδρογόνου στον κόσμο, καθώς και η χώρα με τη μεγαλύτερη εγκατεστημένη δυναμικότητα ηλεκτρολυτών. Επιπλέον, με περίπου το 60% της παγκόσμιας δυναμικότητας, κατέχει την πρώτη θέση στον κόσμο στην κατασκευή αλκαλικών ηλεκτρολυτών (ALK), βασική συσκευή που χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια για να χωρίσει το νερό σε υδρογόνο.

Ο τελευταίος στόχος είναι να επεκτείνει την τεχνογνωσία της πέρα από τους ALK και να κατακτήσει την τεχνολογία των ηλεκτρολυτών με μεμβράνη ανταλλαγής πρωτονίων (PEM), οι οποίοι είναι πιο ευέλικτοι και συμβατοί με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Εκτός από το κλίμα, υπάρχουν οι δασμοί και η ενεργειακή ανεξαρτησία

Οι κινεζικές προσπάθειες για την προώθηση καθαρών τεχνολογιών υδρογόνου θα συμβάλουν αναμφίβολα στη μείωση των δικών της εκπομπών, ρύπων, ενώ θα διευκολύνουν και την παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση. Εκτός από το ότι είναι ο μεγαλύτερος εκπομπέας αερίων του θερμοκηπίου στον κόσμο, η Κίνα είναι επίσης ο μεγαλύτερος παραγωγός χάλυβα και τσιμέντου, δύο από τα υλικά με την υψηλότερη εκπομπή άνθρακα.

Ωστόσο, θα ήταν λάθος να υποθέσουμε ότι το Πεκίνο επιδιώκει την χρήση υδρογόνου αποκλειστικά για τα οφέλη του στο κλίμα.

Το υδρογόνο θα μπορούσε να τη βοηθήσει να παράγει καθαρότερα υλικά που συμμορφώνονται με τα υπό διαμόρφωση καθεστώτα δασμών βάσει των εκπομπών ρύπων. Παράλληλα συνδέει το καθαρό υδρογόνο και με την ενεργειακή ανεξαρτησία.

Καμπανάκι για πιθανό τσουνάμι φθηνών κινεζικών ηλεκτρολυτών

Τα καλά νέα είναι ότι ο αγώνας δεν έχει τελειώσει ακόμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη υπήρξαν πρωτοπόροι στην καινοτομία και την κατασκευή ηλεκτρολυτών PEM και των υποτεχνολογιών τους, όπως οι μεμβράνες.

Ωστόσο, ως σημάδι των επερχόμενων εξελίξεων, η Ευρώπη αρχίζει να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για ένα πιθανό τσουνάμι φθηνών κινεζικών ηλεκτρολυτών που θα πλημμυρίσουν τις εγχώριες αγορές της.

Φόβος για επανάληψη της κατάρρευσης

Η Ευρώπη, παγκόσμιος ηγέτης στην καινοτομία τόσο στην τεχνολογία ALK όσο και στην τεχνολογία PEM ηλεκτρολυτών, εντείνει τις προσπάθειές της για να αποτρέψει την επανάληψη της κατάρρευσης της παραγωγής που παρατηρήθηκε στους τομείς των συσσωρευτών ηλιακής ενέργειας και ηλεκτρικών οχημάτων.

Θέσπιση όρων

Μεταξύ άλλων μέτρων, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Υδρογόνου έχει θεσπίσει αυστηρά κριτήρια στη διενέργεια δημοπρασιών, προκειμένου να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή ηλεκτρολυτών, αφότου διαπίστωσε την ισχυρή παρουσία της Κίνας μεταξύ των νικητών των πρώτων συμφωνιών. Μία από τις βασικές απαιτήσεις, είναι ότι τα έργα που λαμβάνουν επιδοτήσεις από την τράπεζα, πρέπει να διασφαλίζουν ότι το ποσοστό χωρητικότητας των ηλεκτρολυτών τους που προέρχεται από την Κίνα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25%.

Σε σημείο καμπής οι ΗΠΑ

Εν τω μεταξύ, η παραγωγή υδρογόνου στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται σε σημείο καμπής. Τα κίνητρα για την επέκταση της παραγωγής και της χρήσης ηλεκτρολυτών, στο πλαίσιο του νόμου για τις επενδύσεις σε υποδομές και την απασχόληση (IIJA), καθώς και οι προοπτικές για ένα ισχυρό οικοσύστημα παραγωγής καθαρού υδρογόνου, όπως προωθείται από τον νόμο για τη μείωση του πληθωρισμού, βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

Η χρηματοδότηση ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων του IIJA για την έρευνα και την ανάπτυξη της παραγωγής και ανακύκλωσης ηλεκτρολυτών, έχει πληγεί από το πρόσφατο κύμα ματαίωσης προγραμμάτων. Η μείωση της χρηματοδότησης σε συνδυασμό με τις δυσοίωνες προοπτικές για τα εγχώρια προγράμματα υδρογόνου με βάση την ηλεκτρόλυση, αφήνουν τον αμερικανικό τομέα των ηλεκτρολυτών να αντιμετωπίζει ένα επικίνδυνο μέλλον.

