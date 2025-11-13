Πηγές-ΣΥΡΙΖΑ:-«Το-σκάνδαλο-του-ΟΠΕΚΕΠΕ-ξέσπασε-και-γιγαντώθηκε-επί-των-ημερών-της-ΝΔ»

«Ό,τι κι αν επινοεί η Νέα Δημοκρατία για να θολώσει τα νερά, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ονοματεπώνυμο – και είναι αποκλειστικά γαλάζιο» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτουν:

«Οι δημιουργοί των παρακρατικών μηχανισμών και των γαλάζιων Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων δεν μπορούν να κρυφτούν πίσω από φθηνούς αντιπερισπασμούς. Η αλήθεια είναι απλή: η Νέα Δημοκρατία κυβερνά έξι χρόνια και το μεγαλύτερο αγροτικό σκάνδαλο της δεκαετίας ξέσπασε αποκλειστικά επί των ημερών της και γιγαντώθηκε από τα δικά της πολιτικά και κομματικά στελέχη».

Στην πραγματικότητα, πρόκειται για απάντηση στις κυβερνητικές πηγές που νωρίτερα σχολίασαν την κατάθεση του Γιώργου Αποστολάκη:

«Όσα κατέθεσε στην Εξεταστική ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ επί ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Αποστολάκης, συγκλίνουν -και με τη βούλα- σε ένα συμπέρασμα: η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν αδιαφόρησε απλώς, έθεσε τις βάσεις για να στηθεί όλο το προβληματικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αφήνοντας πίσω της κενά, παραλείψεις και πρακτικές που σήμερα αποκαλύπτονται μία-μία. Οι ερωτήσεις του βουλευτή της ΝΔ, Ακτύπη, ανέδειξαν ότι ακόμη και μετά την έξοδο από τα μνημόνια το 2018, δεν έγινε καμία κίνηση για να διορθωθούν κρίσιμες αδυναμίες»

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.