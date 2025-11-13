Σακελλαρίδης:-«Συνεργασία-Νέας-Αριστεράς-με-ΣΥΡΙΖΑ-και-Τσίπρα-δεν-θα-ανατρέψει-τη-Δεξιά»

Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, εκφράζει την αμφιβολία του για το κατά πόσο μια πιθανή εκλογική συνεργασία του κόμματός του με τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ και το ενδεχόμενο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα μπορούσε να αποτελέσει πραγματικά αποτελεσματική αντιπαράθεση απέναντι στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Με ανάρτησή του στο Facebook, θέτει το ερώτημα αν ένα τέτοιο κοινό ψηφοδέλτιο μπορεί όντως να διαμορφώσει τους όρους για τη δημιουργία μιας νέας κοινωνικής και πολιτικής πλειοψηφίας, καθώς και αν μπορεί να απαντήσει με αριστερούς όρους στο σημερινό πολιτικό καθεστώς. «Μακάρι να ήταν τόσο εύκολο, ωραία θα ήταν», σχολιάζει με νόημα.

Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς σημειώνει ότι το πραγματικό ερώτημα είναι αν πιστεύουμε ειλικρινά πως μια τέτοια συνεργασία μπορεί να κινητοποιήσει τον κόσμο απέναντι στην ηγεμονία της Δεξιάς. Όπως τονίζει, η άποψη ότι ένα άθροισμα κομμάτων αρκεί για να αλλάξει τους πολιτικούς συσχετισμούς παραβλέπει τη βαθιά κρίση αξιοπιστίας και τη διαρκή απαξίωση της Αριστεράς τα τελευταία χρόνια.

«Η λογική της απλής πρόσθεσης, ακόμη και με αρνητικούς αριθμούς, και του πολιτικού μέσου όρου, είναι αυτή ακριβώς που μας οδήγησε στη σημερινή κατάσταση», υπογραμμίζει. Προσθέτει ότι, αν κάποιος έλεγε ένα χρόνο πριν πως το «Λαϊκό Μέτωπο» που αποφάσισε το συνέδριο της Νέας Αριστεράς θα ταυτιζόταν με τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία του 2023, μετά και την περίοδο Κασσελάκη, κάτι τέτοιο θα φαινόταν «αλλόκοτο».

Ο κ. Σακελλαρίδης υποστηρίζει πως η Νέα Αριστερά πρέπει να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανασυγκρότηση της Αριστεράς στην Ελλάδα — όχι μέσα από ασαφείς συμμαχίες, αλλά ως μια δύναμη με αυτοπεποίθηση, σαφές πρόγραμμα, αποφασιστικότητα και οργανική παρουσία στα κινήματα και στη νεολαία.

Αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις ή βεβαιότητες, αλλά επισημαίνει ότι «στη Νέα Αριστερά θα υπερασπιστούμε συλλογικά το κόμμα μας, τις δημοκρατικές του λειτουργίες, τα όργανά του και το καταστατικό του».

Υπενθυμίζει, τέλος, πως το 1ο Συνέδριο της Νέας Αριστεράς διεξήχθη με ανοιχτές και δημοκρατικές διαδικασίες, ενώ το Προγραμματικό Συνέδριο του κόμματος θα πραγματοποιηθεί στις 22–25 Ιανουαρίου, με αντικείμενο τη συζήτηση του προγράμματος και της στρατηγικής.

«Θα προχωρήσουμε με ενότητα και συντροφικότητα για να απαντήσουμε στις κοινές μας αγωνίες», καταλήγει.



