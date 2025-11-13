Στόχευση-για-τριάντα-ξενοδοχεία-στην-Ελλάδα-από-τη-radisson

Την ανάπτυξη ενός χαρτοφυλακίου με 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα υπό την ομπρέλα του μέχρι το 2030 δρομολογεί το Radisson Hotel Group.

Μόνο για την επόμενη διετία η εταιρεία θα ενισχύσει τη θέση της στον ελληνικό ξενοδοχειακό χάρτη με πέντε προσθήκες, ενώ, όπως τόνισε ο Elie Milky, Chief Development Officer του ομίλου για την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μέση Ανατολή και τη Βορειοανατολική Αφρική, στο περιθώριο του Resort & Residential (R&R) Hospitality Forum, μέχρι τον προσεχή Ιούνιο αναμένεται να γνωστοποιηθούν 2-3 ακόμη συμφωνίες για νέα ξενοδοχεία που θα φέρουν στο εξής ένα από τα brands της Radisson.

Οι νέες προσθήκες

Σε επικείμενα ανοίγματα του ομίλου Radisson στην Ελλάδα περιλαμβάνεται το Radisson RED Mitropoleos Square Athens, δίπλα στη Μητρόπολη, το οποίο αναμένεται να ανοίξει τον Σεπτέμβριο του 2026, σηματοδοτώντας το ντεμπούτο του brand RED στην Ελλάδα.

Τον Απρίλιο του 2026 θα κάνει πρεμιέρα στην Πάρο το νέο ξενοδοχείο του ομίλου, το Punda Resort Paros, που θα σημάνει την επέκταση της παρουσίας του Radisson Hotel Group στις Κυκλάδες, και έναν μήνα αργότερα, τον Μάιο του 2026 θα κάνει το ντεμπούτο του το Paradise Resort Evia, μέλος των Radisson Individuals, στην Ερέτρια.

Τον προσεχή Ιούλιο θα ανοίξει το Radisson Blu Resort Mani, ένα νέο premium resort στο Γύθειο, που θα ενισχύσει το προφίλ της Λακωνίας ως τουριστικού προορισμού διεθνούς, ενώ, τέλος, για το α’ τρίμηνο του 2027 έχει μετατεθεί χρονικά το άνοιγμα του Radisson Theatrou Square Athens στο κτίριο, όπου στεγάζονταν το πρώτο χειμερινό θέατρο της Αθήνας και η Διπλάρειος Σχολή.

«Τα επικείμενα ανοίγματα του ομίλου αφορούν αναπλάσεις παλαιών κτιρίων που παρέμεναν αναξιοποίητα και τους δίνουμε ξανά ζωή. Αυτό είναι ένα success story. Αυτή η αναβάθμιση παλαιών ακινήτων βοηθά στην εικόνα των προορισμών», επεσήμανε o Elie Milky. «Στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλο απόθεμα παλαιών ξενοδοχείων που μπορεί να αναβαθμιστεί. Η αδειοδότηση για την ανάπτυξη ενός ξενοδοχείου από την αρχή είναι δύσκολο εγχείρημα, οπότε η ανάπλαση ακινήτων είναι ελκυστική για τους επενδυτές», προσέθεσε.

Η επέκταση σε ανερχόμενους προορισμούς

Για το 2026 ο Elie Milky διαπίστωσε αύξηση της ζήτησης για την Ελλάδα, ωστόσο, επεσήμανε πως ενδεχομένως να καταγραφεί επιβράδυνση της ανάπτυξης. «Για την Ελλάδα εκτιμώ ότι θα σημειωθεί επιβράδυνση της ανάπτυξης την επόμενη χρονιά, αύξηση της ζήτησης μεν, αλλά με χαμηλότερους ρυθμούς γιατί η αγορά έχει αναπτυχθεί με πολύ υψηλούς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια και δεν μπορεί να καταγράφει πάντα τόσο υψηλούς ρυθμούς», είπε, μεταξύ άλλων.

Συγκρίνοντας την Ελλάδα με την Κύπρο, τόνισε πως η χώρα μας έχει περισσότερες προοπτικές ανάπτυξης. «Η Ελλάδα είναι μια υποτιμημένη ευρωπαϊκή αγορά», επεσήμανε και προσέθεσε πως σε γενικές γραμμές τα Βαλκάνια είναι μια περιοχή που «ανθίζει».

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τη ζήτηση για την Ελλάδα, ο Elie Milky τόνισε πως διαπιστώνεται ενδιαφέρον και για προορισμούς ανερχόμενους, εκτός των πολύ δημοφιλών. Εστιάζοντας στη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας, είπε: «Η Κρήτη με το νέο αεροδρόμιο έχει τεράστια προοπτική ανάπτυξης και εξετάζουμε την επέκτασή μας σε Χανιά και Ηράκλειο. Η Αθήνα καθιερώνεται περισσότερο σε έναν 12μηνο προορισμό με συνέδρια, συναυλίες και εκδηλώσεις που διατηρούν τη ζήτηση σταθερή. Η Θεσσαλονίκη “ανθίζει” και έχει μεγάλη δυναμική. Στην ηπειρωτική χώρα, πέραν της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης όπου θέλουμε να επεκταθούμε, εξετάζουμε και άλλους προορισμούς, όπως η Πάτρα και η Χαλκιδική. Αποκτήσαμε παρουσία στη Σκιάθο πριν από άλλους μεγάλους παίκτες και αντίστοιχη στρατηγική ακολουθήσαμε και στην Εύβοια. Μεταξύ άλλων, εξετάζουμε ευκαιρίες και στην Κέρκυρα, ενώ κοιτάμε ως έναν βαθμό και προορισμούς όπως η Λέσβος και η Ζάκυνθος. Η στρατηγική μας για την Ελλάδα δεν είναι εστιάζει μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ή στα μεγάλα νησιά αλλά και σε λιγότερο γνωστούς προορισμούς».

Το Radisson Hotel Group είναι ένας διεθνής ξενοδοχειακός όμιλος που δραστηριοποιείται στις περιοχές EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) και APAC (Ασία – Ειρηνικός), έχοντας αναπτύξει ένα portfolio με περισσότερα από 1.460 ξενοδοχεία σε λειτουργία ή υπό ανάπτυξη σε πάνω από 100 χώρες.