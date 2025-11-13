Συνάντηση Δένδια – Γκίλφοϊλ σήμερα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα συναντηθεί, σήμερα, στις 14:30, στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

