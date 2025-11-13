ΣΚΑΪ
Λογαριασμός
- Ο λογαριασμός μου
- Ρυθμίσεις
- Αποσύνδεση
Menu
- Ροή Ειδήσεων
- Απόψεις
- Πρωτοσέλιδα
- Καιρος
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ
Συνάντηση Δένδια – Γκίλφοϊλ σήμερα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα συναντηθεί, σήμερα, στις 14:30, στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα συναντηθεί, σήμερα, στις 14:30, στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.
- Πλεύρης για Σέρρες: Οι μετανάστες αντιδρούν γιατί τώρα αντιλαμβάνονται τη νέα πραγματικότητα
- Νέα δεδομένα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου – Παράθυρο για συμμετοχή των ΗΠΑ
- Πόλεμος ανακοινώσεων ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τις βεντέτες
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
TAGS: Νίκος Δένδιας Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο sofokleous10.gr
Τι σημαίνει η επικείμενη πτώση του Ποκρόβσκ για τους πραγματικούς στόχους του Πούτιν στον πόλεμο Κόσμος
Πελίστρι: Repost του Παναθηναϊκού στην επιστροφή του στην Ουρουγουάη Αθλητικά
Τραγικές αποκαλύψεις για τον πόλεμο στο Σαράγιεβο: Τουρίστες ταξίδευαν επί πληρωμή, για να κάνουν «ανθρώπινο σαφάρι» Κόσμος
Έχασε τη μάχη η 26χρονη Αναστασία που έπασχε από κυστική ίνωση – Η ανακοίνωση της οικογένειάς της Ελλάδα
Διαβάστε επίσης περισσότερες ειδήσεις από το sofokleous10.gr
facebook twitter 8 0 Bookmark