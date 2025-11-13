Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Thursday, November 13
    Συνάντηση-Δένδια-–-Γκίλφοϊλ-σήμερα στο-υπουργείο-Εθνικής-Άμυνας
    Συνάντηση Δένδια – Γκίλφοϊλ σήμερα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας

    Συνάντηση Δένδια – Γκίλφοϊλ σήμερα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας

    Πολιτική

    ΣΚΑΪ

    Λογαριασμός

    • Ο λογαριασμός μου
    • Ρυθμίσεις
    • Αποσύνδεση

    Menu

    • Ροή Ειδήσεων
    • Απόψεις
    • Πρωτοσέλιδα
    • Καιρος

    ΚΑΙΡΟΣ

    ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
    ΜΠΟΡΟΥΜΕ

    Συνάντηση Δένδια – Γκίλφοϊλ σήμερα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας

    Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα συναντηθεί, σήμερα, στις 14:30, στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

    Δένδιας

    Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα συναντηθεί, σήμερα, στις 14:30, στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

    - sofokleous10.gr

    • Πλεύρης για Σέρρες: Οι μετανάστες αντιδρούν γιατί τώρα αντιλαμβάνονται τη νέα πραγματικότητα
    • Νέα δεδομένα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου – Παράθυρο για συμμετοχή των ΗΠΑ
    • Πόλεμος ανακοινώσεων ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τις βεντέτες

    Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
    Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

    TAGS: Νίκος Δένδιας Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

    Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο sofokleous10.gr

    Ουκρανία

    Τι σημαίνει η επικείμενη πτώση του Ποκρόβσκ για τους πραγματικούς στόχους του Πούτιν στον πόλεμο Κόσμος

    Πελίστρι

    Πελίστρι: Repost του Παναθηναϊκού στην επιστροφή του στην Ουρουγουάη Αθλητικά

    saragievo

    Τραγικές αποκαλύψεις για τον πόλεμο στο Σαράγιεβο: Τουρίστες ταξίδευαν επί πληρωμή, για να κάνουν «ανθρώπινο σαφάρι» Κόσμος

    Αναστασία

    Έχασε τη μάχη η 26χρονη Αναστασία που έπασχε από κυστική ίνωση – Η ανακοίνωση της οικογένειάς της Ελλάδα

    Διαβάστε επίσης περισσότερες ειδήσεις από το sofokleous10.gr

    facebook twitter 8 0 Bookmark

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com