Τηλέμαχος Χυτήρης: Άγνωστες στιγμές με τον Ανδρέα Παπανδρέου – «Ο Τσίπρας πάει να τον μιμηθεί, άλλα τα μάτια του λαγού άλλα της κουκουβάγιας»

Μια διαφορετική, πολιτική και προσωπική συνέντευξη παραχώρησαν στον ΣΚΑΪ ο Τηλέμαχος Χυτήρης και η Μαρία Φαραντούρη, φωτίζοντας άγνωστες πτυχές της μεταπολιτευτικής ιστορίας, της χώρας, του Ανδρέα Παπανδρέου, σχολιάζοντας επίσης και τις τρέχουσες εξελίξεις.

Μιλώντας για τον Αλέξη Τσίπρα και τους συσχετισμούς με την προσωπικότητα του Ανδρέα Παπανδρέου, αναφέρει πως «ήταν εμφανές αυτό. Άλλα τα μάτια του λαγού κι άλλα της κουκουβάγιας. Και τώρα μιμείται την επάνοδο: να ηγηθεί κάποιας συσπείρωσης». Συνεχίζοντας επισημαίνει, «έχω την εντύπωση ότι τον συμβουλεύουν λάθος. Αυτά δεν γίνονται εύκολα. Πρέπει να έχει μπακράουντ ιστορικό, πολιτικό, μόρφωσης. Ο Τσίπρας έχει κάποια χαρίσματα σε σχέση με άλλους. Δεν φτάνουν αυτά. Ο Ανδρέας είχε συναισθηματικό κόσμο, τον ενδιέφερε αυτό που θα αποφάσιζε τι επίδραση θα είχε στον απλό κόσμο. Ο Ανδρέας μιλούσε στον κόσμο. Έπαιρνε τηλέφωνα και έλεγε “Είμαι ο Παπανδρέου” και του έλεγαν “πλάκα μας κάνεις”».

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-de73u5xoocnd)

Στιγμές του Ανδρές Παπανδρέου – «Ο τελευταίος των Μοϊκανών»

Με νοσταλγία, ο πρώην υπουργός περιέγραψε κρίσιμες στιγμές από την πορεία του ιστορικού ηγέτη του ΠΑΣΟΚ και γεγονότα που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή.

Αναφερόμενος στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών στις Κάννες, το 1995, όπου συμμετείχε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο κ. Χυτήρης θυμήθηκε: «Όταν ήρθε η σειρά του Ανδρέα, είδα να αφήνουν όλοι τα μολύβια κάτω και να παρακολουθούν […] Επειδή ήταν αδύναμος, ασθενής και μιας ηλικίας, μόλις τελείωσε του είπα “μπράβο, πρόεδρε”. Εκείνος είπε: “Μην αυταπατάσαι, δεν παρακολουθούσαν αυτά που έλεγα, αλλά πόσο αντέχω ακόμα”. Μου έκανε εντύπωση από ανθρώπινη πλευρά […] Μου είπε “είμαι ο τελευταίος των Μοϊκανών” από εκείνη τη γενιά των ηγετών […] Και ότι “οι νέοι πολιτικοί θα είναι κατασκευασμένοι”, όχι πολιτικοί που βγαίνουν μέσα από τον λαό, αλλά κάποιοι που θα υποστηρίζουν κάποια συμφέροντα».

Για την προετοιμασία της συμφωνίας του Όσλο το 1993, που οδήγησε στην αναγνώριση δύο κρατών μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινιακής Αρχής, ο Τηλέμαχος Χυτήρης αποκάλυψε τη συμβολή του Ανδρέα Παπανδρέου: «Για να γίνει αυτό και να ολοκληρωθεί, ο Κλίντον έκανε μια συζήτηση με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Η συζήτηση, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, θα ήταν μισής ώρας. Έκατσαν μέσα μιάμιση ώρα […] Επιστρέφοντας στην Αθήνα, μου είπε ότι θα πάμε στις αραβικές χώρες. Περιττό να σας πω ότι οι ελληνικές εφημερίδες έγραφαν ότι αυτό γίνεται από τη Λιάνη για να πάει τον Ανδρέα σε γιατρούς να τον κάνουν καλά».

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-de735lrfsprl)

«Καλώς ήρθες στην κόλαση»

Μιλώντας για την περίοδο της ασθένειας του Ανδρέα Παπανδρέου το 1988, ο κ. Χυτήρης περιέγραψε την πίεση που δέχθηκε ως υπεύθυνος ενημέρωσης των δημοσιογράφων στο Λονδίνο. «Με παίρνουν από το Μαξίμου και μου λένε κ. Χυτήρη ετοιμάστε τη βαλίτσα σας και ελάτε στο Λονδίνο για να αρχίσετε να ενημερώνετε τους δημοσιογράφους». Συναντήθηκε με τον Παπανδρέου για λίγο.

«Ο Ανδρέας ήταν ήρεμος και μου είπε “καλώς ήρθες στην κόλαση”. Και πράγματι, η κόλαση ήταν η σχέση η καθημερινή με τα Μέσα Ενημέρωσης, που δυστυχώς πολλά από αυτά δεν ήθελαν να μάθουν τι συμβαίνει, αλλά ήταν σίγουροι τι συμβαίνει ότι δηλαδή ο Ανδρέας θα πεθάνει». Ο Χυτήρης ενημέρωνε καθημερινά τον Παπανδρέου για τα όσα έλεγαν οι εφημερίδες στην Ελλάδα. Θυμάται, μάλιστα, έναν πρωτοσέλιδο τίτλο που έλεγε «Φυτό ο Ανδρέας». «Λέει τουλάχιστον τι φυτό είμαι;», αποκρίθηκε με χιούμορ ο Παπανδρέου.

Για το περίφημο νεύμα του Ανδρέα Παπανδρέου προς τη Δήμητρα Λιάνη, ο Τηλέμαχος Χυτήρης σχολίασε: «Ο Ανδρέας με αυτόν τον τρόπο απάντησε σε αυτούς που επεδίωκαν άλλα πράγματα».

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-de734ytdv8ih)

Αναφερόμενος τέλος στο σημερινό ΠΑΣΟΚ, ο Τηλέμαχος Χυτήρης τόνισε: «Το ΠΑΣΟΚ σήμερα δεν έχει καμία σχέση με το ΠΑΣΟΚ που συζητάμε. Το ΠΑΣΟΚ ένα ήταν. Το Κίνημα που έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου και είπε στους Έλληνες “οργανωθείτε μόνοι σας”. Η Δημοκρατία θέλει τη διαφορά. Αν δεν έχεις διαφορά από τον άλλον, δεν μπορείς να περπατήσεις. Και, ταυτόχρονα, θέλει λαϊκή συμμετοχή. Αν λες ότι είσαι κεντροαριστερός, σοσιαλιστής, σοσιαλδημοκράτης, πρέπει να το αποδεικνύεις στην πράξη, δηλαδή να έχεις συμμετοχή λαϊκή, ώστε να οδηγείς και να οδηγείσαι».

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-de73rtraehmx)

Ο Τηλέμαχος Χυτήρης διηγείται και ένα περιστατικό άγνωστο σχετικά, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου τον κάλεσε μια Κυριακή και του είπε να έρθει μαζί του να δοκιμάσουν το καινούργιο πρωθυπουργικό αυτοκίνητο. «Κάτσε πίσω» του είπε. «Πρόεδρε θα λένε ποιος είναι αυτός που έχει για οδηγό τον Ανδρέα» του απάντησε. «Έχω λόγο» του είπε ο Ανδρέας και άρχιζε να τρέχει στις στροφές του Διονύσου. «Σφύριζαν τα λάστιχα στις στροφές, εγώ καθόμουν πίσω κι έτρεμα. Όχι μόνο έτρεχε αλλά με το ένα του χέρι έλεγε “τι να είναι αυτό”. Όταν γυρίσαμε του είπα “Πρόεδρε, προτιμώ να κυβερνάτε τη χώρα παρά να οδηγείτε”».