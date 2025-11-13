Τι-έγινε,-την-έκανε-ο-burry-πριν-τον-προλάβει-η-αγορά;

Ο Michael Burry μπορεί να έγινε διάσημος από το Big Short, αλλά η Wall Street έχει μια βολική συνήθεια να ξεχνά ότι μετά το 2008 οι προβλέψεις του ήταν περισσότερο θόρυβος παρά διορατικότητα.

Ο άνθρωπος που αυτοσυστήνεται ως «Cassandra Unchained» συνεχίζει να βλέπει φούσκες παντού, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει χάσει το timing ξανά και ξανά, αφήνοντας πίσω του ένα μοτίβο από αποτυχημένες προφητείες που δεν ταιριάζει στο μύθο που χτίστηκε γύρω του.

Η εγγραφή του hedge fund στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) τερματίστηκε επίσημα στις 10 Νοεμβρίου 2025. Ο Burry επικαλέστηκε μια αναντιστοιχία μεταξύ των εκτιμήσεων αποτίμησής του και των τρεχουσών τάσεων της αγοράς.

Η απο-εγγραφή της Scion Asset Management παρουσιάστηκε ως «στρατηγική στροφή». Στην πραγματικότητα μοιάζει περισσότερο με μια έξοδο από το πεδίο μάχης την ώρα που οι θέσεις του έκαναν ζημιά. Τα προηγούμενα quarters, ο Burry είχε ποντάρει ενάντια στην αγορά με τόσο θορυβώδη διάθεση, που όταν ο S&P 500 συνέχισε να γράφει ιστορικά υψηλά, εκείνος απλώς εξαφανίστηκε. Πόσο βολικά εξαφανίστηκε από τα filings, ακριβώς όταν οι θέσεις του πήγαιναν άσχημα.

Και τώρα επιστρέφει με το νέο αφήγημα: ότι η AI είναι «φούσκα». Σε ανάρτησή του αποκάλυψε ότι τοποθέτησε 9,2 εκατ. δολάρια για να αγοράσει 50.000 put options της Palantir, που του δίνουν δικαίωμα πώλησης στα 50 δολάρια το 2027 — τη στιγμή που η μετοχή διαπραγματευόταν στα 178,29 δολάρια, αποτιμώντας την εταιρεία στα 422,36 δισ. δολάρια.

Ένα στοίχημα βαρύ, που μόνο ως ευθεία δήλωση δυσπιστίας προς την AI υστερία μπορεί να διαβαστεί.

Όμως το ίδιο pattern έχει συμβεί ξανά: είδε φούσκα στη Tesla στα $160 πριν πάει στα $480 λέγοντας ότι «could plunge 90%» , είδε το 2023 ως έτος κραχ ενώ η αγορά απογειώθηκε.

Ο Burry δεν είναι ο «αντισυστημικός» που θέλει να δείχνει. Είναι ένας επενδυτής που ζει κάτω από το βάρος του ίδιου του μύθου του—και κάθε φορά που η αγορά δεν επιβεβαιώνει τα σενάριά του, κάνει αυτό που έκανε τώρα: τραβάει την πρίζα, σβήνει τα ίχνη και επανέρχεται με νέο καταστροφικό αφήγημα για να ανακτήσει τη λάμψη του.Το Big Short ήταν επιτυχία μιας εποχής.

Το να το επαναλαμβάνει μανιωδώς δεν είναι διορατικότητα.

Είναι εμμονή.

November 13, 2025