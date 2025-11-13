Τριπλασιάζει-την-παρουσία-της-στην-Ελλάδα-η-wyndham-hotels-&-resorts

Την ενίσχυση του αποτυπώματός της στον ελληνικό χάρτη φιλοξενίας, με αιχμή τη διεύρυνση της παρουσίας της στον τομέα των branded serviced apartments, δηλαδή των επώνυμων εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων, σχεδιάζει η αμερικανική Wyndham Hotels & Resorts.

Ο αμερικανικός κολοσσός που σήμερα μετρά 14 εν λειτουργία ξενοδοχεία και ακίνητα με branded residences στην Ελλάδα φιλοδοξεί με τριπλασιάσει τα assets στο επί ελληνικού εδάφους χαρτοφυλάκιό του μέσα στα επόμενα χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό, η Wyndham Hotels & Resorts έχει συνάψει συμφωνία με την εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων DKG Development για 12 χώρους φιλοξενίας, που θα αφορούν κατά βάση serviced apartments και δευτερευόντως ξενοδοχεία.

Σημειωτέον ότι οι δύο εταιρείες συνεργάζονται ήδη για τη δημιουργία του πρώτου Wyndham στον Πειραιά. Το Wyndham Residences Piraeus Marina Zeas, που αναπτύσσεται σε 4.300 τ.μ. σε δύο όμορα οκταώροφα κτιριακά συγκροτήματα, θα είναι δυναμικότητας 72 πολυτελών εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων και θα κάνει πρεμιέρα το α’ τρίμηνο του 2026.

Η επέκταση του αμερικανικού κολοσσού περιλαμβάνει και τη συνεργασία με τη Sokio Hotels & Resorts, την αλυσίδα ξενοδοχείων που συνδέεται με την Oikos Property Developments, για δύο μονάδες που έχουν δρομολογηθεί στην Αττική και θα φέρουν το σήμα Trademark της Wyndham Hotels & Resorts και για το Ramada Residences by Wyndham, Halkidiki, το οποίο θα λειτουργήσει το α’ τρίμηνο του 2026. Ειδικότερα, ως προς τα δύο projects της Αττικής, το πρώτο project αφορά τον εκσυγχρονισμό ενός ακινήτου στο Φάληρο και το δεύτερο αφορά τη μετατροπή ενός διατηρητέου στην οδό Πραξιτέλους, στην καρδιά της Αθήνας.

Στις νέες προσθήκες περιλαμβάνεται και το TRYP by Wyndham Piraeus Port στον Πειραιά, που αποτελεί το επιστέγασμα της συνεργασίας της Wyndham Hotels & Resorts με την εταιρεία Zafido Holding Ltd και αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του τον Σεπτέμβριο του 2026.

Η ανάπτυξη των branded serviced apartments

«Ο βασικός πυρήνας των δραστηριοτήτων μας παραμένουν τα ξενοδοχεία, ωστόσο, επικεντρωνόμαστε και στη διεύρυνση της παρουσίας μας στο κομμάτι των branded serviced apartments που καλύπτουν μια ανάγκη των ταξιδιωτών, οι οποίοι προτιμούν ευρύχωρα διαμερίσματα που έχουν ωστόσο το στοιχείο του hospitality. Τα εξυπηρετούμενα διαμερίσματα είναι κάτι ανάμεσα σε ξενοδοχειακό δωμάτιο και καταλύματα τύπου Airbnb», τόνισε στο περιθώριο του Resort & Residential (R&R) Hospitality Forum o Βασίλης Θεμελίδης, Περιφερειακός Διευθυντής Νοτίου και Ανατολικής Ευρώπης της Wyndham Hotels & Resorts.

«Οι εξελίξεις είναι τόσο γρήγορες και προσπαθούμε να αντεπεξέλθουμε στις απαιτήσεις των ταξιδιωτών. Στόχος μας είναι να είμαστε ευέλικτοι γιατί τόσο η προσφορά όσο και η ζήτηση μεταβάλλονται με ταχείς ρυθμούς», προσέθεσε αναφερόμενος στην ανάπτυξη των εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων. «Στη Wyndham βλέπουμε την ανάπτυξη των branded residences ως μία εξελισσόμενη τάση αλλά και ως στρατηγική κατεύθυνση. Οι ταξιδιώτες θέλουν περισσότερα: καλύτερη διαβίωση, επαγγελματική διαχείριση, αναγνωρίσιμο όνομα και, ταυτόχρονα, ένα προϊόν οικονομικά προσβάσιμο. Οι επενδυτές, από την άλλη, αναζητούν επιχειρηματικά μοντέλα με μεγαλύτερο αγοραστικό κοινό και σταθερότητα στη ζήτηση. Το δικό μας πλεονέκτημα είναι ότι το κάναμε πράξη πρώτοι σε μεγαλύτερη κλίμακα. Εδώ και χρόνια, επενδύουμε συστηματικά στις branded κατοικίες μεσαίας κατηγορίας. Μέσα από brands όπως το Wyndham ή το Ramada, φέραμε το μοντέλο σε αγορές όπου η έννοια του brand στις κατοικίες ήταν ανύπαρκτη».

Σήμερα, σύμφωνα με τον Β. Θεμελίδη ο αμερικανικός κολοσσός διαθέτει το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο branded residences στην Κεντρική και Ανατολική Ασία, με ισχυρή παρουσία σε χώρες όπως η Γεωργία, και δυναμική ανάπτυξη στην Ινδία, όπου η μεσαία τάξη η οποία αναζητά τέτοιου είδους προϊόντα φιλοξενίας εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 150 εκατ. άτομα μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Με βάση το τελευταίο Branded Residences Report της Graham Associates, τα midscale (μεσαίας κατηγορίας) και upper midscale (υψηλής κατηγορίας) branded residences αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά έως το 2031, καλύπτοντας το 36% του συνολικού όγκου της αγοράς από 25% που είναι σήμερα.

Η ζήτηση για την Ελλάδα

«Πολύ καλή χρονιά» χαρακτήρισε, την ίδια στιγμή, ο Β. Θεμελίδης το 2025 τόσο για τον ελληνικό τουρισμό, όσο και για την ίδια την παρουσία της Wyndham στην Ελλάδα. «Διαπιστώνουμε αυξημένο ενδιαφέρον από τα κεντρικά γραφεία μας στις ΗΠΑ, κάτι το οποίο συμπίπτει χρονικά με την αμερικανική παρουσία ευρύτερα στην Ελλάδα. Πάντως, οι επενδυτές με τους οποίους συνεργαζόμαστε χτυπούν ολοένα και περισσότερο την πόρτα μας για πιθανές ευκαιρίες στον ελληνικό χώρο», είπε.

Μάλιστα, ο επικεφαλής της εισηγμένης διαπίστωσε μετατόπιση του επενδυτικού ενδιαφέροντος από τη νησιωτική προς την ηπειρωτική χώρα, επισημαίνοντας πως η Wyndham εξετάζει την επέκτασή της όχι μόνο σε δημοφιλείς και καθιερωμένους στη συνείδηση των ταξιδιωτών προορισμούς, αλλά και σε άλλους που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστοί στο εξωτερικό. «Τα διεθνή brands μπορούν να προσδώσουν μεγαλύτερη υπεραξία σε νησιά και γενικότερα προορισμούς που δεν είναι ευρέως γνωστά», τόνισε. «Εμείς εξετάζουμε επισταμένα ανερχόμενους προορισμούς τόσο στη νησιωτική όσο και στην ηπειρωτική Ελλάδα», προσέθεσε.

Η ταυτότητα

Η Wyndham Hotels & Resorts είναι η μεγαλύτερη εταιρεία franchising ξενοδοχείων στον κόσμο, με περίπου 8.300 ξενοδοχεία, δυναμικότητας 855.000 δωματίων σε περισσότερες από 100 χώρες. Η εταιρεία διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο 25 εμπορικών σημάτων.