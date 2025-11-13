Φαραντούρης: Στρατηγικής σημασίας για τον Ελληνισμό και την Ε.Ε. το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου, να μην αποθαρρύνουμε τους εμπλεκόμενους φορείς

Να μην χάσουμε την ευκαιρία για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, «που είναι ένα έργο έργο στρατηγικής σημασίας για τον ελληνισμό αλλά και ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση» τονίζει ο ευρωβουλευτής και μέλος των επιτροπών Προϋπολογισμού και Ασφάλειας & Άμυνας, Νικόλας Φαραντούρης.

Σε παρέμβασή του απ’ τις Βρυξέλλες στο 26ο Εθνικό Συνέδριο του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) για την “Ενέργεια & Ανάπτυξη”, τόνισε ότι η ΕΕ έχει στηρίξει και χρηματοδοτήσει στρατηγικά έργα όπως ο αγωγός EastMed και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Κύπρου (GSI).

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής τόνισε ότι τη στρατηγική σημασία του έργου υπογράμμισε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ο αρμόδιος Επίτροπος Ενέργειας Jørgensen απαντώντας σε γραπτή ερώτηση του κ. Φαραντούρη.

Ο ευρωβουλευτής τόνισε ότι «μόλις λίγες μέρες μετά την τοποθέτηση της Επιτροπής, η κυβέρνηση εκπέμπει αντιφατικά σήματα που δημιουργούν κρίση αξιοπιστίας και παγώνουν την υλοποίηση», αναφερόμενος στις δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη μετά την συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Χριστοδουλίδη. Όπως είπε: «Οι αλλεπάλληλες “επικαιροποιήσεις” αντί δεσμευτικών αποφάσεων καθυστερούν κρίσιμα στάδια και αποθαρρύνουν τους εμπλεκόμενους φορείς. Η δε έλλειψη ρητής πολιτικής εντολής επιτείνει τα ρίσκα για το χρονοδιάγραμμα και το κόστος».

Γιατί είναι σημαντικό το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου

Σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή, η διασύνδεση «αίρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, επιτρέπει αμφίδρομες ροές καθαρής ενέργειας και ενισχύει την ανθεκτικότητα των δικτύων σε μια ταραχώδη γειτονιά». Ωστόσο, όπως σημειώνει, «ως έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, προϋποθέτει σταθερό οδικό χάρτη, διαφάνεια και έγκαιρες αποφάσεις, όχι επικοινωνιακές υπεκφυγές που διαβρώνουν εμπιστοσύνη και χρηματοδοτική βεβαιότητα».

«Θα έχει κι αυτό την τύχη του αγωγού ΕastMed;»

Ο κ. Φαραντούρης έχει προειδοποιήσει ότι η Ελλάδα οφείλει να στηρίξει ενεργά τη διασύνδεση για να μην έχει την τύχη άλλων έργων που «πάγωσαν» και απαξιώθηκαν όπως ο αγωγός φυσικού αερίoυ EastMed. Ο αγωγός θα έφερνε αέριο από την ΝΑ Μεσόγειο μέσω Κύπρου και Ελλάδας προς την Ευρώπη και είχε επίσης χρηματοδοτηθεί απ’ την ΕΕ, αλλά «μπήκε στο συρτάρι» προ τετραετίας.

Κάλεσμα στα μέλη της Κυβέρνησης και την ΚΟ της ΝΔ

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής απηύθυνε κάλεσμα προς την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ και τα μέλη της κυβέρνησης «να σταματήσουν ένα στρατηγικό λάθος» όπως είπε. «Καλώ τους συναδέλφους στην Κυβέρνηση και την ΚΟ της ΝΔ να συνειδητοποιήσουν ότι η “επικαιροποίηση παραμέτρων” που επικαλείται ο Πρωθυπουργός “σκοτώνει” το στρατηγικό αυτό έργο θέτοντάς το σε τροχιά αναβολής. Δεν είναι δυνατόν επιχειρηματικά συμφέροντα, τουρκικές πιέσεις ή ο συνδυασμός τους, να ακυρώσουν ένα έργο τέτοιου βεληνεκούς που ενώνει ενεργειακά τον Ελληνισμό και θωρακίζει την περιφερειακή σταθερότητα».

Η απάντηση της Κομισιόν μετά από την ερώτηση Φαραντούρη

Ξεκάθαρη ήταν η πρόσφατη απάντηση της Κομισιόν για τη σημασία του ηλεκτρικού καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου στη γραπτή ερώτηση που είχε καταθέσει ο ευρωβουλευτής και μέλος της επιτροπής Ασφάλειας & Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νικόλας Φαραντούρης. Ο Έλληνας ευρωβουλευτής είχε ζητήσει «ξεκάθαρη στήριξη από τη Κομισιόν» και «καταδίκη των τουρκικών απειλών» μετά τα γεγονότα της Κάσου.

Στην απο 7.11.2025 απάντησή του, ο Επίτροπος Ενέργειας Jørgensen ξεκαθάρισε ότι: α) η Κομισιόν στηρίζει ανεπιφύλακτα το έργο και β) οι απειλές της Τουρκίας είναι έωλες και δεν μπορούν να σταματήσουν ένα πρότζεκτ Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος.

Ειδικότερα, ο Επίτροπος σημείωσε ότι «ο αγωγός διασύνδεσης «Great Sea Interconnector» (GSI) είναι ένα «έργο στρατηγικής σημασίας» που θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, η σημασία του οποίου μόλις υπογραμμίστηκε από τις διακοπές ηλεκτρικής ενέργειας που σημειώθηκαν στην Κύπρο τον Αύγουστο του 2025. Αναμένεται επίσης να μειώσει σημαντικά το ενεργειακό κόστος για τους καταναλωτές. Όπως ανέφερε, «η Επιτροπή υποστηρίζει σθεναρά το έργο GSI», το οποίο είναι έργο κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ) και στο οποίο έχει διατεθεί επιχορήγηση ύψους 657 εκατ. EUR στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Οι απειλές της Τουρκίας

Αναφορικά με τις απειλές της Τουρκίας μετά τα γεγονότα της Κάσου, ο Επίτροπος Jørgensen απάντησε στον κ. Φαραντούρη ότι η Επιτροπή αποδίδει «ύψιστη σημασία στη διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών μελών, με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας».