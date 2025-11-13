ΧΑ:-Στις-2035-μονάδες-η-εγγύτερη-στήριξη-του-ΓΔ

Άνοδο κατά 1,44% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2053,58 μονάδες (3η συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση). Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 254,6 εκ. ευρώ.

Τα συναλλακτικά δεδομένα ήταν βελτιωμένα με αποτέλεσμα οι αγοραστές να αποκτήσουν από το ξεκίνημα την υπεροπλία με οδηγό τόσο τις τραπεζικές μετοχές όσο και πολλά blue chips (ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΕΛΧΑ, ΒΙΟΧΑΛΚΟ, Aegean), με το ΓΔ να καταγράφει ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 2055 μονάδες περί τις 2μμ και να διατηρείται στα ίδια επίπεδα μέχρι τις δημοπρασίες.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,294% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να καταγράφουν σημαντική άνοδο.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+1,79%) κατέγραψε ισχυρή άνοδο με την Εθνική (+2,71%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε ο ΑΔΜΗΕ (+1,55%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+2,64%), η Lamda (+1,38%), η ΕΛΧΑ (+3,64%), η Aegean (+4,64%), η Βιοχάλκο (+3,05%), η ΜΟΗ (+1,77%), ο ΟΠΑΠ (+1,43%), ο ΟΤΕ (+1,68%) αλλά και η Qualco (+7%) με την Εβροφάρμα (+5,40%) από τη μικρή κεφαλαιοποίηση.

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Optima (-0,51%), o Ελλάκτωρ (-0,50%), ο Aktor (-0,22%) και η ΕΧΑΕ (-0,16%). Απολογιστικά, 27 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 81 εκείνων που υποχώρησαν. Οι εταιρείες ΟΤΕ, Austrian Card και Helleniq Energy ανακοινώνουν σήμερα τα αποτελέσματα 9μηνου.

Σημαντικότατες τεχνικές εξελίξεις έλαβαν χώρα κατά την χτεσινή συνεδρίαση.

Σαν αποτέλεσμα, η Κύκλος Χρηματιστηριακή βλέπει ότι η κοντινότερη στήριξη εντοπίζεται τώρα στις 2035 μονάδες, ενώ η συνέχιση της ανοδικής κίνησης θα απαιτήσει την υπέρβαση των 2063 μονάδων που είναι το κοντινότερο σημείο αντίστασης του ΓΔ.

Επιχειρηματικά νέα

HSBC: στην 21η έκδοση της έρευνάς της EM Sentiment Survey, καταγράφει ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτικών κεφαλαίων προς τις αναδυόμενες αγορές, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών όπου η στάση των funds παραμένει θετικά διαφοροποιημένη. Ξεχωρίζει ΕΤΕ και Eurobank.

UBS: προβλέπει ότι το 2026 θα σηματοδοτήσει τη μετάβαση της Ευρώπης σε νέα φάση ανάπτυξης και κερδοφορίας, με τις μετοχές να εισέρχονται σε μια πιο ώριμη και διαφοροποιημένη επενδυτική περίοδο. Η Αθήνα κατατάσσεται πλέον μεταξύ των λίγων ευρωπαϊκών αγορών με θετικό risk/reward, καθώς οι ξένοι επενδυτές στρέφονται σε αγορές με σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον και υψηλές αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων.

Viohalco: Ξεκινά κάλυψη η NBG Securities με τιμή-στόχο τα €11,30. Με discount 31% σε σχέση με τη συνολική κεφαλαιοποίηση της συμμετοχής της στις τρεις εισηγμένες θυγατρικές της.

ΔΕΗ: Τιμή-στόχο 19 ευρώ δίνει η Citi. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή αιολικού πάρκου 36 MW στη Φωκίδα. Παραγωγή πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας 82,5 GWh ετησίως – κάλυψη αναγκών σχεδόν 20.000 νοικοκυριών. Θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία το 2026.

Νέα πρόταση της Cooke για Avramar κατατέθηκε στις τράπεζες. Με την αναθεωρημένη δεσμευτική προσφορά που απεστάλη προς τις Πειραιώς, Eurobank, Alpha Bank, Attica Bank και doValue Greece, προβλέπει την καταβολή €110 εκ. σε μετρητά για την απόκτηση του λεγόμενου «Target Debt».

ΟΤΕ: ολοκλήρωσε την πώληση της Telekom Romania Mobile, ανακοίνωσε έκτακτο μέρισμα €0,10/μετοχή, κατέγραψε άνοδο 5% εσόδων και 2% EBITDA, με ισχυρή ανάπτυξη σε FTTH και κινητή τηλεφωνία.