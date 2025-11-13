Χυτήρης:-«Το-ΠΑΣΟΚ-σήμερα-δεν-έχει-καμία-σχέση-με-το-Κίνημα-του-Ανδρέα-Παπανδρέου»

Ο Τηλέμαχος Χυτήρης και η σύντροφος της ζωής του Μαρία Φαραντούρη διηγήθηκαν στην κάμερα της εκπομπής «Η Ζωή Σου Όλη» με τη Χριστίνα Βίδου, άγνωστα περιστατικά με τους πρωταγωνιστές της νεότερης ελληνικής Ιστορίας και μίλησαν για το χθες και το σήμερα της πολιτικής σκηνής και του πολιτισμού.

Το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και εκ των στενότερων συνεργατών του ιδρυτή του Κινήματος, ανέλυσε το φαινόμενο Ανδρέας Παπανδρέου, επιχειρώντας παράλληλα μία σύγκριση με το παρόν και σχολιάζοντας με τον τρόπο του τις εξελίξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς και της Σοσιαλδημοκρατίας.

«Το ΠΑΣΟΚ σήμερα δεν έχει καμία σχέση με το Κίνημα που έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου και είπε στους Έλληνες οργανωθείτε μόνοι σας», τόνισε, προσθέτοντας ότι «η Δημοκρατία θέλει τη διαφορά». «Αν δεν έχεις διαφορά από τον άλλον, δεν μπορείς να περπατήσεις. Ταυτόχρονα, πρέπει να έχεις λαϊκή συμμετοχή. Αν λες ότι είσαι κεντροαριστερός, σοσιαλιστής, πρέπει να το αποδεικνύεις στην πράξη. Στην πράξη σημαίνει να έχεις συμμετοχή λαϊκή ώστε να οδηγείς και να οδηγείσαι από τον κόσμο», ανέφερε με νόημα.

Ερωτώμενος για τον Νίκο Ανδρουλάκη, αρκέστηκε να σχολιάσει λακωνικά πως πρόκειται για «έναν εκλεγμένο ηγέτη».

Όσον αφορά στον Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην υπουργός των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε εμφανή την πρόθεση του να μιμηθεί τον Ανδρέα Παπανδρέου. «Άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα τις κουκουβάγιας», σχολίασε σκωπτικά και συμπλήρωσε: «Και τώρα νομίζω μιμείται την επάνοδο και επιδιώκεται να ηγηθεί κάποιας συσπείρωσης. Έχω την εντύπωση ότι τον συμβουλεύουν λάθος όσοι τον συμβουλεύουν, διότι αυτά δεν γίνονται εύκολα. Πρέπει να έχεις background. Background ιστορικό, background πολιτικό, background μόρφωσης…».

Την ίδια στιγμή, αναγνώρισε στον πρώην πρωθυπουργό «κάποια χαρίσματα σε σχέση με τους άλλους», τα οποία, όμως, όπως είπε «δεν φτάνουν».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.