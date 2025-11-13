Ψήφος-δια-πληρεξουσίου-για-γυναίκες-ευρωβουλευτές-πριν-και-μετά-τον-τοκετό

Μια σημαντική αλλαγή προωθεί η νομοθετική διαδικασία για την τροποποίηση της εκλογικής πράξης της ΕΕ που ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που προβλέπει στις εγκύους βουλευτές αλλά και στις λεχώνες, να ψηφίζουν δια πληρεξουσίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μια ευρωβουλευτής θα μπορεί να εκχωρήσει την ψήφο της στην Ολομέλεια για διάστημα έως και τρεις μήνες πριν την εκτιμώμενη ημερομηνία γέννησης και έξι μήνες μετά τον τοκετό.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για στοχευμένη μεταρρύθμιση, που αποσκοπεί στην βελτίωση των ρυθμίσεων για την μητρότητα, επιτρέποντας στις ευρωβουλευτές να συνεχίσουν να ασκούν πλήρως τη δημοκρατική τους εντολή, εξισορροπώντας την οικογενειακή τους ζωή με τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα.

Η έκθεση, που εκπονήθηκε από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, εγκρίθηκε με 605 ψήφους υπέρ, 30 κατά και 5 αποχές.

«Καμία γυναίκα δεν θα πρέπει να έχει να επιλέξει»

Η πρόεδρος του Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα, η οποία προώθησε τη διαδικασία αναθεώρησης νωρίτερα φέτος, σχολίασε: «Είμαι υπερήφανη για το έργο του Κοινοβουλίου μας σχετικά με αυτήν την πρόταση-ορόσημο. Ως πολιτικός και γυναίκα, μπορώ μόνο να ελπίζω ότι τα κράτη μέλη θα συμφωνήσουν μαζί μας ότι ο εκσυγχρονισμός των κανόνων ψηφοφορίας μας έχει καθυστερήσει πολύ – και θα κάνουν ό,τι μπορούν για να φέρουν τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον 21ο αιώνα. Καμία γυναίκα δεν θα πρέπει να πρέπει να έχει να επιλέξει μεταξύ της εκπλήρωσης των καθηκόντων απέναντι στους ψηφοφόρους της και της απόκτησης παιδιών.»

Ο εισηγητής Juan Fernando López Aguilar (Σοσιαλιστές, Ισπανία) δήλωσε: «Καμία εκλεγμένη αντιπρόσωπος δεν θα πρέπει ποτέ να χρειαστεί να επιλέξει μεταξύ της ψήφου της και του παιδιού της. Η καθιέρωση της ψηφοφορίας μέσω πληρεξουσίου για γυναίκες ευρωβουλευτές που χρειάζεται να απέχουν από τα καθήκοντά τους λόγω μητρότητας ενισχύει τη δημοκρατική εκπροσώπηση και διασφαλίζει ότι οι φωνές των ψηφοφόρων εξακολουθούν να ακούγονται κατά τους μήνες πριν και μετά τον τοκετό. Το μέτρο αυτό δίνει επίσης νέα ώθηση στη φιλόδοξη, συνολική μεταρρύθμιση της εκλογικής νομοθεσίας που έχουμε προτείνει και στηρίζει τον ευρύτερο στόχο μας για προώθηση της ισότητας των φύλων και της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, ενθαρρύνοντας τους γονείς να συμμετέχουν πλήρως στο πολιτικό γίγνεσθαι».

Τα επόμενα βήματα

Η νομοθετική πρόταση θα υποβληθεί τώρα στο Συμβούλιο, όπου θα πρέπει να εγκριθεί ομόφωνα από τα κράτη μέλη. Εάν αυτή τροποποιηθεί από τους υπουργούς της ΕΕ, η νέα νομοθεσία θα πρέπει να εγκριθεί εκ νέου από περισσότερους από τους μισούς εν ενεργεία ευρωβουλευτές.

Τέλος, για να τεθούν σε ισχύ οι νέοι κανόνες, όλες οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να τους εγκρίνουν σύμφωνα με τις αντίστοιχες συνταγματικές διαδικασίες τους.

Η μεταρρύθμιση αποτελεί μέρος της ευρύτερης δέσμευσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ισότητα των φύλων, τη συμμετοχικότητα και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, προωθώντας τη συμμετοχή των μητέρων στην πολιτική. Με τη θέσπιση της ψηφοφορίας δια πληρεξουσίου, το Κοινοβούλιο επιδιώκει να βελτιώσει τη θεσμική δικαιοσύνη και να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση για τα εθνικά κοινοβούλια, διασφαλίζοντας ότι οι οικογενειακές υποχρεώσεις δεν εμποδίζουν τις εκλεγμένους αντιπροσώπους να συμβάλλουν αποτελεσματικά στη νομοθετική διαδικασία. Επί του παρόντος, μόνο τρεις χώρες της ΕΕ (Ισπανία, Ελλάδα και Λουξεμβούργο) διαθέτουν επίσημες διατάξεις που προβλέπουν εναλλακτικούς τρόπους ψηφοφορίας για βουλευτές για λόγους μητρότητας.