anysphere:-Η-startup-ai-έφτασε-τα-29-δισ.-χωρίς-να-ξοδέψει-ούτε-δολάριο-για-μάρκετινγκ

Το λιγότερο εντυπωσιακή μπορεί να χαρακτηριστεί τους τελευταίους μήνες η πορεία της startup τεχνητής νοημοσύνης Anysphere, που κατασκευάζει το Cursor, ένα εργαλείο που βοηθά τους προγραμματιστές να γράφουν κώδικα.

Μετά από ένα νέο γύρο χρηματοδότησης όπου εξασφάλισε 2,3 δισ. δολάρια, πλέον η αποτίμησή της έχει εκτοξευτεί στα 29,3 δισ. δολ., όπως αναφέρει η Wall Street Journal.

Η Accel συν-ηγήθηκε του γύρου χρηματοδότησης με τον νέο επενδυτή Coatue, ενώ συμμετείχαν επενδυτές όπως η Thrive Capital και η DST Global, σύμφωνα με την WSJ, επικαλούμενη τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Μάικλ Τρούελ, ο οποίος δήλωσε ότι προσκλήθηκαν κι άλλοι, συμπεριλαμβανομένων των Google και Nvidia, «για την εμβάθυνση της συνεργασίας», όπως ανέφερε.

Μόλις πριν από λίγους μήνες η Anyshpere είχε αποτιμηθεί λιγότερο από 10 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που υπογραμμίζε την ισχυρή και επίμονη όρεξη των επενδυτών για όλα όσα αφορούν την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η Anysphere αποτελεί μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες νεοσύστατες επιχειρήσεις όλων των εποχών, παρά το γεγονός ότι δεν έχει ξοδέψει ούτε ένα δολάριο για μάρκετινγκ. Η υπηρεσία της είναι πλέον ενσωματωμένη στην καθημερινή ρουτίνα των προγραμματιστών λογισμικού σε επιχειρήσεις που κυμαίνονται από εταιρείες υψηλής τεχνολογίας όπως η OpenAI έως καταναλωτικά brands όπως η Instacart, η Spotify και η Uber και οργανισμούς που δεν σχετίζονται γενικά με λογισμικό, συμπεριλαμβανομένου του αμερικανικού πρωταθλήματος μπέιζμπολ.

Οι εξελίξεις στην παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη έχουν ωθήσει τις αποτιμήσεις μιας ολόκληρης γενιάς εταιρειών κώδικα, όπως η Replit, η Lovable με έδρα τη Σουηδία και η Cognition. Αλλά η πρόκληση που αντιμετωπίζουν, όπως και με πολλά προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης, είναι το κόστος, όπως τονίσει το -.

Οι εταιρείες κωδικοποίησης τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να πληρώσουν για να δημιουργήσουν ή να έχουν πρόσβαση σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για να υποστηρίξουν τις εφαρμογές τους. Ορισμένοι επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων αναμένουν ότι αυτό το κόστος θα μειωθεί και οι πελάτες θα δεχτούν να πληρώσουν ένα επιπλέον ποσό για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που τους παρέχουν μεγαλύτερη αξία.

Το Cursor μπορεί να αναλύσει τις ενέργειες ενός προγραμματιστή και να προτείνει τις επόμενες γραμμές. Προσφέρει επίσης ένα chatbot στο οποίο οι χρήστες μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις σχετικά με τον κώδικα. Οι χρήστες έχουν αξιοποιήσει τη διεπαφή του, η οποία δημιουργήθηκε πάνω στον δημοφιλή επεξεργαστή κώδικα Visual Studio Code της Microsoft Corp., και την υποστήριξή του για ένα ευρύ φάσμα μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, συμπεριλαμβανομένων των δικών της και αυτών των OpenAI και Anthropic.

Οι ιδρυτές της Anysphere, Τρούελ, Άμαν Σάνγκερ, Άρβιντ Λούνεμαρκ και Σουαλέχ Ασίφ, ξεκίνησαν να εργάζονται πάνω στο Cursor το 2022. Πριν κυκλοφορήσουν το προϊόν την επόμενη χρονιά, το GitHub έκανε ευρέως διαθέσιμο το δικό του πρόγραμμα επεξεργασίας κώδικα, το GitHub Copilot. Το OpenAI παρουσίασε επίσης το ChatGPT, πυροδοτώντας μια παγκόσμια φρενίτιδα που επέτρεψε στο Cursor να εμφανιστεί ακριβώς τη στιγμή που οι εταιρείες, οι προγραμματιστές και οι καταναλωτές ήταν έτοιμοι να πειραματιστούν με νέα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.